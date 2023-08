PSV nog op koers voor Champions League na gelijkspel bij Rangers

De 2-2 via de schouder van Luuk de Jong. 2-2 was ook de eindstand tussen Rangers en PSV. Beeld AP

Het was dezelfde uitslag als een jaar geleden, toen Rangers en PSV elkaar ook troffen in de play-offs, als laatste horde richting het hoofdtoernooi van het miljardenbal. Destijds vergat PSV het in eigen huis af te maken en bleef de uitschakeling als een deken over het seizoen liggen. In het Philips Stadion mag de ploeg van trainer Peter Bosz volgende week woensdag op herkansing, om zich voor het eerst in vijf jaar te kunnen meten met de beste ploegen van Europa.

PSV had in Glasgow een optisch overwicht, maar liet zich te veel meeslepen in het spel van Rangers om van echte controle te kunnen spreken. Bovendien moest het zich twee keer zien terug te knokken van een achterstand. Eerst maakte Ibrahim Sangaré zijn fout met een doelpunt goed. Tien minuten voor tijd sleepte De Jong met een rake kopbal alsnog een gelijkspel uit het vuur.

Over de auteur

Guus Peters schrijft sinds 2014 over voetbal en tennis voor de Volkskrant.

Rangers tegen PSV was een wedstrijd vol omschakelmomenten. Met veel rennen en vliegen en balverlies aan beide zijden, maar weinig goed positiespel. Precies zoals Rangers het graag wilde. Een zichtbaar geïrriteerde Bosz gebaarde aan de zijlijn dat zijn ploeg de bal over de grond van links naar rechts moest laten gaan in plaats van de lange bal te hanteren.

Veerman rustpunt

Gesteund door het fanatieke thuispubliek joeg het dappere maar kwalitatief niet bijster goede Rangers de PSV’ers op. De Eindhovenaren hadden de bal veel meer, maar misten de rust en het vernuft om tot grote kansen te komen, al vormde Joey Veerman de uitzondering. Hij was met simpele doch effectieve passes als wel vaker het rustpunt in het spel van PSV.

Op de linkerkant viel ook nieuweling Sergiño Dest met zijn drive en energie op. De 22-jarige Amerikaan kwam afgelopen weekend op huurbasis over van Barcelona en verving de tegen Vitesse geblesseerd geraakte Patrick van Aanholt. PSV heeft een optie tot koop bedongen op de back die zijn opleiding genoot bij Ajax.

Dest was alweer de vijfde versterking deze zomer. PSV koos niet alleen met het aanstellen van trainer Peter Bosz voor offensief en attractief voetbal. Ook op de transfermarkt zette de club de aanval in. Eerder al werden Noa Lang (12,5 miljoen), Jerdy Schouten (12 miljoen), Ricardo Pepi (11 miljoen) en Malik Tillman (huur) gehaald.

Extra centrale verdediger

Noa Lang begon tegen Rangers na een blessure weer in de basis en Schouten viel in de slotfase in, om de geblesseerde André Ramalho te vervangen. Opvallend was dat ook Olivier Boscagli, de andere centrale verdediger, kort voor tijd met een blessure naar de kant moest. Zo eindigde PSV met de middenvelders Schouten en Sangaré in het centrum van de verdediging.

Stewart heeft wat te besteden deze zomer, maar haalde nog geen extra centrale verdediger, terwijl het al langer een zwakke plek is bij PSV. De technisch directeur wil naar verluidt nog altijd een speler op die positie toevoegen aan de selectie. De portemonnee zou nog niet helemaal leeg zijn.

PSV harkte afgelopen winter zo’n 85 miljoen euro binnen met de verkoop van Cody Gakpo en Noni Madueke. De club gebruikte een deel van de miljoenen om rode cijfers te voorkomen en vulde de ontstane gaten op het veld destijds op met gehuurde spelers. Het geld dat PSV nog in kas had, wendde Stewart de afgelopen weken gretig aan.

Tegenover al die investeringen staat wel dat de club weer een keer de groepsfase van de Champions League moet halen. Niet alleen omdat het sportief op het hoogste podium actief wil zijn, maar ook om de broodnodige miljoenen te mogen bijschrijven. Mocht PSV de Champions League niet halen, dan kan de club de miljoenen die om de nek van Sangaré hangen goed gebruiken, al gaf hij met zijn fout allesbehalve een visitekaartje af.

Goede uitgangspositie

De middenvelder, die een clausule van 37,5 miljoen euro in zijn contract heeft en bij meerdere Europese topclubs op de radar zou staan, leidde kort voor rust de openingstreffer van Rangers in. Hij verloor de bal op de rand van het eigen strafschopgebied, waarna Abdallah Sima fraai raak schoot. Het balverlies was tekenend voor het slordige en onrustige spel van PSV in de eerste helft.

Sangaré herstelde zijn fout na rust door de gelijkmaker binnen te schieten. Hij profiteerde van een slim overstapje van Ismael Saibari. Maar PSV kreeg nooit echt de controle over de wedstrijd en moest toezien hoe Rangers een kwartier voor tijd na een snelle uitbraak opnieuw op voorsprong kwam. De thuisploeg profiteerde van de ruimtes die PSV achterin weggaf.

Binnen drie passes lag de bal bij Rabbi Matondo. De invaller bleef rustig en schoot oog in oog met Walter Benitez beheerst raak: 2-1. Hij kreeg de bal van Cyriel Dessers. De oud-spits van Feyenoord was van de drie ‘eredivisiespelers’ bij Rangers de enige die in de basis begon. Sam Lammers (oud-PSV’er) en Danilo (vorig seizoen Feyenoord) vielen in.

Zo leek PSV zich lelijk de vingers te snijden, maar dat was buiten de kopkracht van De Jong gedacht. Hij knikte fraai raak uit een hoekschop en bezorgde PSV, na een hectische slotfase, alsnog een goede uitgangspositie voor de terugwedstrijd volgende week.