PSV neemt voorsprong op Ajax in eerste speelronde voetbalseizoen

PSV heeft in de eerste speelronde van het nieuwe voetbalseizoen direct een voorsprong genomen op Ajax. De landskampioen won in Eindhoven de openingswedstrijd tegen FC Utrecht overtuigend: 4-0. Ajax, vorig seizoen als tweede geëindigd op vier punten achterstand van PSV, liet in eigen stadion punten liggen tegen Heracles (1-1).

Met de ruime zege nam PSV revanche voor de verloren wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord, een week eerder. In vergelijking met dat duel keerde Hirving Lozano terug in de basisploeg. De Mexicaan is na zijn deelname aan het WK pas een kleine drie weken in training. Tegen Feyenoord kwam Lozano na een uur spelen als invaller binnen de lijnen en toen maakte hij direct al een goede indruk. PSV hoopt dat de buitenspeler dit seizoen nog in Eindhoven blijft.

Trainer Mark van Bommel liet bij zijn debuut in de eredivisie zijn basisploeg verder ongewijzigd. De oud-middenvelder heeft veel vertrouwen in Gastón Pereiro, die drie jaar geleden voor 7 miljoen euro naar PSV kwam. De Uruguayaan wist nooit echt door te breken en bij Phillip Cocu raakte hij vorig seizoen zijn plek in de ploeg kwijt.

Tegen FC Utrecht onderscheidde Pereiro zich na ruim een kwartier spelen. Na een lichte overtreding op Luuk de Jong op de rand van het zestienmetergebied schoot de aanvallende middenvelder de bal met veel gevoel met links (via de onderkant van de lat) achter doelman David Jensen.

PSV, dat in 1980 voor het laatst voor eigen publiek van Utrecht verloor, kreeg via Pereiro en De Jong kansen de voorsprong te verdubbelen. Dat lukte niet. Kort voor rust werd Utrecht via Giovanni Troupée ook voor het eerst echt gevaarlijk.

Na de pauze had Utrecht nog maar weinig in te brengen. In de 57e minuut kwam de bal na een hoekschop voor de voeten van Steven Bergwijn. De buitenspeler schoot van net buiten het strafschopgebied fraai raak: 2-0. Lozano zorgde zelf met een venijnig schot voor de 3-0. Het laatste woord was aan Denzel Dumfries. De verdediger zorgde met zijn hoofd voor de 4-0 voor PSV, dat met de zege vertrouwen opdeed voor de eerste ontmoeting in de play-offs van de Champions League. Daarin is BATE Borisov uit Wit-Rusland of Qarabag FK uit Azerbeidzjan dinsdag 21 augustus de tegenstander.