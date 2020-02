PSV nadert reuzendoder Willem II na 3-0 zege

Denzel Dumfries van PSV viert de 1-0 tegen Willem II. Beeld BSR Agency

Daardoor komt het op een punt van de Tilburgse opponent, die vierde staat en dit seizoen al menig topploeg verschalkte. Plek drie is genoeg voor een ticket voor de voorronde van de Europa League. Daar prijkt nu Feyenoord, dat net als Willem II 40 punten heeft, maar dit weekeinde niet in actie komt daar alle zondagwedstrijden zijn afgelast vanwege de te verwachte storm. Feyenoord zou nummer 2 AZ (47 punten) treffen. Koploper Ajax (50 punten) moest naar FC Utrecht.

PSV beleefde zodoende zowaar weer eens een vrolijk weekeinde, al speelde het bepaald niet groots in eigen huis. Willem II leek na rust de 1-0 achterstand, door toedoen van Dumfries, te gaan ophalen toen het PSV helemaal terug dwong. Maar een treffer van Thomas smoorde dat offensief. In blessuretijd schoot Willem II-middenvelder Ndayishimiye in zijn eigen doel.

PSV was van goede wil, zeker voor rust, maar de vorm is niet zomaar terug. Willem II wachtte om onduidelijke redenen lang af en miste de frisheid die het op bezoek bij AZ en Ajax etaleerde.

De rijen sluiten

Bij PSV, de club, leken de rijen weer gesloten. De spelersbus kreeg van de supporters een warm welkom met vuurwerk en opbeurende spreekkoren. Na de vorige thuiswedstrijd tegen FC Twente (1-1) was de sfeer op dezelfde plek voor het stadion nog ronduit bedreigend, waarbij vooral technisch manager John de Jong het verbaal moest ontgelden.

Algemeen directeur Toon Gerbrands sprak er afgelopen vrijdag vol afschuw over. ‘Supporters met spreekkoren, die richting een gebouw willen, de ME erbij; ik vond het PSV-onwaardig. Later die avond heb ik zes berichten gehad, of ik veilig thuisgekomen was.’

Crisis bij PSV PSV is na het ontslag van Van Bommel een bastion van boosheid. Aanvoerder Dumfries is klaar met de misère bij PSV.

Gerbrands moest zijn huis laten beveiligen, maar gaf aan dat hij gewoon door zou gaan, net als De Jong. ‘Het moet afgelopen zijn.’

Die boodschap leek opgepakt. ‘We gaan vlammen’, stond er op een spandoek omhooggehouden door de harde kern, er klonken louter PSV-liedjes. Ze kregen verbale concurrentie van de fans van Willem II in het propvolle uitvak. De provinciegenoot kent tot op heden een droomseizoen waarbij alles goed valt en is PSV op de ranglijst gepasseerd, mede dankzij winst in eigen huis op PSV (2-1) op 10 november.

Dumfries is roerganger

Aanvoerder Dumfries was wederom de grote roerganger bij PSV. De rechtsback sprong ouderwets op de brommer, leidde de eerste grote kans voor Thomas in en tekende zelf voor de 1-0 na een sterke loopactie, kap naar binnen en afwerking met links. Dumfries was op dat moment de enige PSV’er die in 2020 heeft gescoord.

Coach Faber liet alle zomeraankopen (ter waarde van zo’n 35 miljoen euro) naast zich op de bank plaatsnemen. Huurling Rodriguez kreeg wel een basisplaats als linksback en deed het prima.

PSV mist op het middenveld een patron en voorin een aanvaller met snelheid en doelgerichtheid om vanuit de leunstoel te kunnen toeslaan. Toptalent Ihattaren was bedrijvig, schoot wanneer hij kon, en maakte zo ook duidelijk dat PSV een duidelijke hiërarchie en speelplan mist.

Middenvelder Thomas was de man waarom alles moest draaien. Hij speelde rond spits Lammers en was al vroeg dichtbij een doelpunt, maar zijn schot werd toen nog gestuit door Willem II-verdediger Peeters. In de 70ste minuut had hij maar fortuin uit pas de eerste PSV-aanval na rust. Het offensief van Willem II smoorde daarmee goeddeels. Het eigen doelpunt van Ndayishimye gaf de uitslag een geflatteerde aanblik.

De thuiswinst leidde uiteraard tot opluchting bij alles wat PSV is. Maar keiharde garanties dat de crisis voorbij is, heeft PSV nog niet.