PSV moet in laatste minuut toch nederlaag incasseren tegen Monaco (1-2)

Cody Gakpo schiet PSV naast AS Monaco 1-1 Beeld Pro Shots / Marcel van Dorst

In aanloop naar het duel zei Monaco-trainer Niko Kovač dat Roger Schmidt zijn ploegen geleidelijk beter kan maken. Maar tegen de nummer tien van de Franse competitie was het spel van PSV lange tijd ideeënloos, veelal slordig. Pas in de tweede helft toonde PSV zich aan de hand van Cody Gakpo de betere, al was het niet goed genoeg. Zorgwekkend was het geblesseerd uitvallen van oranje-international en Noni Madueke, met de wedstrijd tegen Ajax voor de deur.

Het wordt een hele klus voor PSV om de groepsfase van de Europa League te overleven, met vier punten uit drie duels en uitwedstrijden tegen het sterke Monaco en Real Sociedad nog voor de boeg. Voor de nummer drie in de poule rest het vangnet van de nieuwe Conference League.

PSV begon het seizoen frivool, energiek, met klinkende zeges in de voorronde van de Champions League en tegen Ajax, voor de Johan Cruijff Schaal. Als voorproefje van het vernieuwde PSV met zes nieuwelingen, in het tweede seizoen onder Schmidt, de Duitse trainer die vorige zomer met hoge verwachtingen in Eindhoven arriveerde.

Maar grotendeels verdwenen is de energie en de beweging waarmee PSV reikte tot op de drempel van de Champions League. Veel vaker oogt het spel stroef, zonder automatismen. De ploeg voelt zich senang als het kan reageren, de ballen kan veroveren en in de omschakeling kan toeslaan, met de rappe Gakpo en Madueke op de flanken.

Moeilijker wordt het wanneer zelf het spel moet maken. Te vaak loopt het dan spaak, zeker omdat PSV de neiging heeft om veel door het centrum te combineren of wanneer het slordig is aan de bal, zoals in de eerste helft tegen Monaco. Te veel simpele passes gingen fout.

Monaco voetbalde veel makkelijker, vooral voor rust, met het Franse talent Aurélien Tchouameni als prachtige speler om naar te kijken. Keer op keer combineerden de Monegasken zich door de zeeën van ruimte die PSV weggaf. Zonder de geschorste krachtpatser Ibrahim Sangaré oogde PSV kwetsbaar in de omschakeling.

De snelle Myron Boadu profiteerde maar één keer van de gaten die vielen in de defensie van PSV. Armando Obispo schatte een lange bal verkeerd in, waarna de voormalig AZ-spits PSV-doelman Joël Drommel passeerde. Wat als de aanvaller niet zo had getreuzeld toen hij voor rust nog twee keer alleen op Drommel afging?

Zo begon PSV een belangrijke week, waarin het knalrode cijfers presenteerde, beroerd. De club leed in het door corona gemankeerde seizoen een verlies van 23 miljoen euro, al geeft het forse tekort een enigszins vertekend beeld. De 50 miljoen euro die PSV afgelopen zomer incasseerde met de verkoop van onder meer Donyell Malen en Denzel Dumfries is niet meegenomen, omdat PSV de spelers na 1 juli verkocht.

Monaco was de eerste van de twee serieuze krachtmetingen in een paar dagen tijd. Zondag wacht Ajax, de rijkere concurrent, voor wie PSV alle zeilen bijzet om het gat op zowel financieel als sportief vlak te verkleinen. Of in ieder geval niet nog verder te laten oplopen. De Amsterdammers zagen hun begroting de afgelopen jaren in sneltreinvaart groeien naar 160 miljoen euro. PSV moet het doen met iets meer dan de helft.

Het verandert niets aan de doelen van PSV om kampioen te worden, te overwinteren in Europa en de beker te winnen, verzekerde algemeen directeur Toon Gerbrands. Ofwel: Schmidt moet oogsten in zijn tweede seizoen bij PSV. Zeker nu hij meer tijd heeft gehad om de ploeg naar zijn hand te zetten.

Carlos Vinicius kreeg in de spits de voorkeur boven Eran Zahavi. De logge Braziliaan legde de bal na een kwartier in de tweede helft klaar voor Gakpo, die de bal vanaf de rand het strafschopgebied laag binnen ramde. De geboren Eindhovenaar was als wel vaker dit seizoen de beste man bij PSV. Met fijne dribbels en een levensgevaarlijk schot.

PSV richtte zich op en ging op zoek naar de gelijkmaker. De ingevallen Yorbe Vertessen was dichtbij, maar schoot gehaast over. De ploeg van Schmidt miste de finesse en klasse om de steeds verder teruggedrongen Fransen echt te verontrusten.

Toen het Philips Stadion zich had neergelegd bij een gelijkspel, moest PSV alsnog de nederlaag incasseren. Sofiane Diop gleed een lage voorzet van dichtbij binnen.