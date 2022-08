PSV-middenvelder Joey Veerman heeft buiten het veld zijn lesje wel geleerd

Een voorzet van Joey Veerman (l) haalt Xavi Simons net niet. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Joey Veerman had nog geen twee minuten nodig om zijn antwoord te geven. De halve week was het over hem gegaan. Vooral over wat hij naast het veld doet, maar eenmaal binnen de lijnen doet hij wat hij als beste kan: de bal hard en toch met gevoel binnen schieten.

Zijn 1-0 tegen Excelsior is al lang geen toeval meer. Daarvoor heeft de Volendammer te vaak een bal van net buiten de zestien strak in de hoek geschoten. Nu was de timing ook om een andere reden perfect.

Veerman is een van de weinige voetballers die voor de camera’s soms even kunnen vergeten dat anderen mee kijken. Of hij heeft er maling aan. Zeker als hem iets niet bevalt. Zo verklapte hij vorig seizoen in een interview welke, volgens hem te hoge, transfersom Heerenveen voor hem vroeg. Alsof hij in een Volendamse kroeg met zijn vrienden stoom stond af te blazen en de Friese club niet in onderhandeling was met AZ.

In de winterstop vertrok hij toch, maar hij nam zichzelf mee naar Eindhoven. Dus als hem iets niet zint dan zegt hij nog steeds gewoon dat het kut is. En als hij niet op zijn favoriete plek speelt, dan gaat hij daar niet over liegen.

Vaak aan de bal

In de meeste eredivisiewedstrijden is er niks aan de hand. Dan mag hij gewoon vlak voor de verdediging spelen, zoals hij graag wil. Dan heeft hij het spel voor zich, komt hij vaak aan de bal en kan hij de ploeg naar zijn hand zetten.

Als de tegenstand zwaarder is dan kiest Ruud van Nistelrooij vaak voor meer zekerheid. Dan stelt hij met Ibrahim Sangaré en Erick Gutierrez liever twee controleurs op en schuift Veerman naar voren. Op de nummer 10-positie, waar hij minder en later in het spel wordt betrokken.

Daar speelde hij woensdag ook toen PSV met 1-0 verloor van Rangers. De Schotten gaan door naar de groepsfase van de Champions League, PSV moet het opnieuw met de Europa League doen. De teleurstelling droop er na afloop vanaf bij Veerman. Over de nederlaag én zijn eigen positie. En dat liet hij weten ook.

Ook tegen Excelsior is wel te zien dat de Volendammer het verdedigen niet heeft uitgevonden. Hij ziet er na de zomer weliswaar afgetrainder uit, maar ook in Rotterdam werd hij er bij een zeldzame tegenaanval soms uitgesprint.

Twee doelpunten uit een hoekschop

Tegen de Rotterdammers maakt dat niet veel uit, zeker voor de rust speelde PSV helemaal niet goed, maar zelfs dan loopt de score op. Na de vroege 1-0 van Veerman, uit een afgeslagen bal, viel ook het tweede doelpunt na een hoekschop. Ibrahim Sangaré torende hoog boven iedereen uit en kopte de 2-0 binnen. De Ivoriaan maakte voor rust ook nog de 3-0.

Na rust liep het beter, al hield PSV opnieuw niet de nul. Door doelpunten van Gakpo en twee keer Xavi Simons werd het 6-1.

Van Nistelrooij moet het de komende weken doen zonder de geblesseerde Luuk de Jong. Een vervanger is vlak voor de transferdeadline nog niet gevonden, terwijl Gakpo volgende week zomaar weg zou kunnen zijn. ‘Laat het maar snel over zijn’, zei de PSV-coach over de transfermarkt. ‘Het brengt veel onrust met zich mee.’

Over de reactie van zijn team op de nederlaag tegen Rangers was hij wel tevreden. Zeker ook die van Veerman. ‘Uitstekend, een complete wedstrijd.’

Niet aangekomen passes

Wat niet hielp woensdag na de wedstrijd tegen Rangers was dat Veerman zelf niet goed had gespeeld. Terwijl Wesley Sneijder hem op tv kraakte over dat ‘heel merkwaardige interview’ waren de passes te zien van de PSV’er die niet aan waren gekomen. Het waren er veel, misschien iets te veel voor iemand die vooral kritiek had op anderen.

Van Nistelrooij ging het er met hem over hebben, liet hij vrijdag weten. Binnenskamers. ‘Hij begrijpt het’, vertelde de coach zondag over dat gesprek. ‘Hij begrijpt dat hij zichzelf moet beschermen op sommige momenten. En niet alleen zichzelf, maar ook de club en het team.’

Op het veld zal er genoeg te genieten blijven. De Volendammer speelde niet eens zijn beste pot, maar ook dan straalt hij in alles uit dat voetballen hem altijd heel makkelijk is afgegaan. De balaannames onder zijn voet, de effectballetjes precies op de maat, nog zo’n vlammend schot vlak voor de rust.

Voor de camera’s lijkt het over met de pret. ‘Natuurlijk, hij is een spontane jongen’, zei Van Nistelrooij, ‘en hij zegt ook wel eens wat, maar het niveau waar hij zich nu op begeeft is natuurlijk heel hoog en dan moet je daarin ook meegroeien.’ Hij laat een korte stilte vallen. ‘En dat doet-ie.’