PSV met tien man op de pijnbank tegen een subtopper uit de eerste divisie

Timo Baumgartl van PSV krijgt een rode kaart. Beeld BSR

Het lijkt niet meer uit te maken bij wie PSV op bezoek moet, elke uitwedstrijd is een martelgang voor de zo diep gevallen landskampioen van 2018. Tegen de amateurs van GVVV had PSV al een verlenging nodig om de volgende ronde in het bekertoernooi te bereiken. De nummer 5 van de eerste divisie geselde PSV alsof het TOP Oss of Jong AZ was. Het ontslag voor coach Mark van Bommel heeft vooralsnog niets opgeleverd, PSV zakt steeds dieper weg.

Geen karakter, geen persoonlijkheid, geen bezieling, het PSV van 2020 is een ploeg zonder inhoud. Het is Crisis in Eindhoven met een hoofdletter C en de directie kan zich niet langer verschuilen. Natuurlijk loopt interim-coach Ernest Faber tegen dezelfde problemen aan als zijn weggestuurde voorganger Van Bommel, die ook al moest woekeren met een matige selectie.

Algemeen directeur Toon Gerbrands blijft als voormalig volleybalcoach graag uit de wind wanneer het om voetbalzaken gaat, maar ook hij mag zich de malaise bij PSV aanrekenen. Hij koppelde Van Bommel, die zich te geforceerd wilde bewijzen, aan de onervaren technisch manager John de Jong.

Aankopen

Hoewel de oud-prof aanvankelijk werd geprezen door Van Bommel hebben dure aankopen als Bruma en Baumgartl niks laten zien en zoekt de club nog altijd naar een fatsoenlijke linksback. De directie faalde dit seizoen net zo opzichtig als de technische staf en de spelers die ook in het bekerduel met NAC niet vooruit te branden waren.

Alles in het Rat Verlegh stadion is eredivisiewaardig, zelfs de zolang verguisde spelers. De eeuwig zingende supporters voor wie het bier niet aan te slepen is zorgden als vanouds voor een swingend ‘Avondje NAC’. De ruim 12 duizend fans zijn het gewend om een modale ploeg aan te moedigen die gedragen wordt door huurlingen als de Servische broers Ilic.

Terugkeren naar de eredivisie is een obsessie in Breda en dus sneuvelde dit seizoen alweer de vijfde trainer in vijf jaar. Donderdagavond wist de harde kern bij NAC niet wat ze meemaakte, toen hun ploeg een metamorfose onderging. Trainer Ruud Brood had zijn krediet verspeeld in de spelersgroep, maar het was beschamend dat hij nota bene op oudejaarsdag zijn ontslag kreeg.

De 1-0 voor NAC in de 54ste minuut, gescoord door Othmane Boussaid. Beeld ANP

Nu beleefde Willem Weijs het eerste hoogtepunt in zijn trainerscarrière. De 32-jarige assistent met de naam van een stripheld heeft nog geen idee voor wie hij binnenkort moet plaatsmaken, maar deze bekerstunt pakken ze hem nooit meer af. NAC hield moeiteloos gelijke tred met PSV dat in een uitwedstrijd bijna traditioneel flets en traag opereert.

In die zin was de afgang in Breda welhaast te voorspellen. Verdedigend blijft het kwetsbaar bij PSV, de wederom als linksback spelende Viergever plaatste de bal zo in de voeten van NAC-aanvoerder Arno Verschueren wiens schot de lat toucheerde. Het bleek de voorbode van naderend onheil.

NAC kon onmogelijk camoufleren dat het niet tot de toonaangevende ploegen in de eerste divisie behoort, maar PSV oogde met de controleurs Hendrix en Rosario wederom steriel. Die speelwijze was door Van Bommel heilig verklaard, Faber probeert wat meer diepgang te creëren bij zijn middenvelders.

Te vaak gaat de bal echter breed of achteruit, PSV kan mede door de blessure van topscorer Donyell Malen niet langer vertrouwen op zijn creatieve aanvallers. De ‘cowboys’ in de aanvalslinie, zoals Ajax-coach Erik ten Hag ze omschreef, houden het pistool opzichtig in de holster. Ihattaren had de ban al snel kunnen doorbreken, maar de 17-jarige vormgever van PSV schoot recht op NAC-doelman Olij af.

Killersinstinct

Ryan Thomas was weer eens onzichtbaar als verbindingsspeler, waarna Sam Lammers na langdurig blessureleed in de tweede helft eindelijk zijn rentree maakte. De spits moet de revaliderende Malen doen vergeten, maar Lammers had nog geen bal geraakt toen NAC wel zijn killersinstinct etaleerde.

Verschueren had alle tijd om Boussaid aan te spelen, waarna de van FC Utrecht gehuurde aanvaller eerst nog tegen PSV-keeper Unnerstall aanschoot. De rebound was echter een koud kunstje voor Boussaid: 1-0. Prompt moest Baumgartl aan de noodrem trekken door de doorgebroken Boussaid vast te houden. Arbiter Gözübüyük kon in het bekertoernooi nog niet beschikken over de VAR, maar rood was de terechte sanctie voor de Duitse verdediger.

PSV met tien man op de pijnbank tegen een subtopper in de eerste divisie, pijnlijker kon het verval niet worden geïllustreerd. Ivan Ilic ontketende een klassiek volksfeest met zijn tweede treffer. NAC treft nu AZ in de kwartfinales, voor het dolende PSV is het einde van de lijdensweg nog lang niet in zicht.