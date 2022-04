PSV mag tevreden zijn: Eindhovenaren houden stand in Leicester (0-0)

Volgende week donderdag is de return in Eindhoven. Beeld AFP

Het King Power Stadium was volgelopen voor deze wedstrijd in het Europese ‘troosttoernooi’, dat een beetje was gaan lijken op een Open Nederlands Kampioenschap. Voor de Engelse ploeg, nummer tien in de Premier League, is het winnen van deze competitie de enige reële kans om volgend jaar weer Europees te spelen. Bij deze voorlopig belangrijkste wedstrijd van hun club dit seizoen kregen de thuisfans voor het eerst de gelegenheid om naast het stadion het standbeeld te zien van de in 2018 verongelukte clubeigenaar, de zeer geliefde Thaise zakenman Vichai Srivaddhanaprabha.

Het standbeeld van de verongelukte Srivaddhanaprabha. Beeld REUTERS

Het was, opvallend genoeg, niet de eerste keer dat de ploegen tegen elkaar speelden. In de nazomer van 1966 kwam Leicester naar Eindhoven om een wedstrijd te spelen ter gelegenheid van de 75e verjaardag van Philips. Indertijd wonnen de bezoekers, die Gordon Banks onder de lat hadden staan, met 1-3. In vergelijking met toen is de samenstelling van de selecties 56 jaar later onherkenbaar anders: bij de Engelse landskampioen van 2016 lopen negen Engelsen rond, bij PSV maar zes Nederlanders.

De 31.327 toeschouwers zagen een enerverende eerste helft tussen twee ploegen waarvan bekend is dat ze graag mikken op snelle uitvallen. Er waren nog geen twee minuten gespeeld of Mario Götze vond zich na een fraaie pass van Joey Veerman alleen voor Peter Schmeichel. Met een knappe reflex bewees de Deense doelman dat hij een van de beste keepers van Europa is. De Duitser had voor de wedstrijd spijt betuigd van zijn beslissing zes jaar geleden om een transfer naar Jürgen Klopps Liverpool af te slaan. De 29-jarige hoopt dat hij ooit nog in de Premier League kan spelen.

Na deze sterke opening van de bezoekers was het vooral Leicester City dat aandrong. In de twintigste minuut won de talentvolle Kiernan Dewsbury-Hall de bal op het middenveld waarna hij Kelechi Iheanacho vrij voor Yvon Mvogo zette. De Nigeriaan koos voor een stiftje, maar de bal hobbelde naast het doel. Menig Leicester-fan zou hebben gewenst dat Jamie Vardy op die plek had gestaan, maar deze clublegende kwakkelt met een knieblessure. Tien minuten later moest Mvogo wel in actie komen. Hij stopte met redelijk gemak een kansrijk schot van linksachter Timothy Castagne.

Geen VAR

Op slag van rust waren The Foxes het dichtst bij de openingstreffer toen Harvey Barnes na een aanval over meerdere schijven vanaf links een schot loste dat uiteen spatte op de kruising. Met een gevoel van opluchting ging Roger Schmidt met zijn mannen naar de kleedkamers. Kort na rust kwam Leicester goed weg toen Cody Gakpo in het strafschopgebied ten val werd gebracht door een wegglijdende Ricardo Pereira, maar de Slowaakse scheidsrechter besloot na een moment van twijfel om niet naar de stip te wijzen. Er was geen VAR om deze beslissing te herzien. Alleen in de finale van deze competitie is er televisiearbitrage.

De mogelijkheid zette de toon voor de tweede helft, waarin PSV anders dan in de eerste weinig kansen weggaf. Het schakelde wat sneller om en bracht de handelingssnelheid meer richting het niveau dat de gastheren hanteren. Getuige het gezang kregen de ongeveer 2.000 meegereisde PSV-fans in de hoek van het stadion steeds meer hoop op een goede afloop. Naarmate de wedstrijd vorderde daalde het niveau en leidden de ploegen steeds meer balverlies. Het bleef 0-0, wat betekent dat Leicester City voor het eerst in dertien thuiswedstrijden niet wist te scoren.