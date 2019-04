PSV mag na 3-0 zege tegen Willem II even met vakantie

Nick Viergever springt voor Alexander Isak en kopt de bal weg. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het spelletje blufpoker is begonnen, want PSV-coach Mark van Bommel noemde Ajax al favoriet voor de landstitel. Ajax maakt zich op voor twee duels in de halve finales van de Champions League met Tottenham Hotspur en de bekerfinale tegen Willem II, op 5 mei in de Kuip. Daarna treft Ajax in de competitie FC Utrecht en De Graafschap op de slotdag. PSV kan zich nu al voorbereiden op de wedstrijden tegen AZ en Heracles.

In de titelrace met Ajax kan PSV zich als achtervolger geen fout permitteren. Maar Willem II rolde in een tamme, Brabantse derby de rode loper uit. Het werd een gemakkelijke avond voor PSV, nadat het bijna een half uur hemeltergend stroopvoetbal had gespeeld. Twee controleurs opstellen hoeft niet per se defensief te zijn, maar bij PSV schakelen ze veelal eerst achteruit.

Rosario en Sadilek kozen dan voor een balletje breed of zelfs een terugspeelbal op keeper Zoet. Zo verliep de aanvalsopbouw stroef en voorspelbaar. Zondag tegen ADO leek de roep om Erick Gutiérrez bijna op een volksopstand, al ontkende coach Van Bommel dat hij de Mexicaanse vormgever onder de druk van de morrende achterban had ingebracht.

Met de hashtag #freeguti werd de ‘bevrijdingsactie’ voor Gutiérrez nog eens kracht bijgezet. Met ‘Guti’ krijgt PSV meer flair, maar donderdag begon hij als vanouds op de reservebank. Dit keer hoefden de PSV-fans zijn naam niet te scanderen om een invalbeurt af te dwingen.

Luuk de Jong in een kopduel met Thomas Meissner. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Voorin beschikt PSV echter over creatieve spelers, die vanuit het niets een goal kunnen maken. Malen had opnieuw een basisplaats gekregen en de 20-jarige aanvaller onderscheidde zich opnieuw met zijn snelheid. Dit keer zocht Rosario wel de diepte en Malen slalomde fraai door de gammele defensie van Willem II. Met een subtiel tikje plaatste hij de bal achter doelman Woud, de onzekere vervanger van de geblesseerde Wellenreuther: 0-1.

De Duitse doelman maakte zich in de halve finale van de KNVB-beker tegen AZ onsterfelijk in Tilburg door in de beslissende serie drie penalty’s te stoppen. Die magische avond heeft het seizoen voor Willem II nu al glans gegeven, de bekerfinale tegen Ajax wierp zijn schaduw nu al vooruit. Hoewel Willem II nog kans maakt op deelname aan de play-offs voor Europees voetbal staat alles al in het teken van een Brabantse bedevaart naar Rotterdam.

Bij zijn officiële afscheid had de in januari naar Dynamo Kiev vertrokken Fran Sol donderdagavond maar één wens. ‘Doe het voor mij, win de bekerfinale.’ De Spaanse spits is nog steeds de topscorer van Willem II met 13 doelpunten en vorig seizoen geselde hij PSV dat onder de regie van coach Phillip Cocu met 5-0 verloor.

Reinier Robbemond was toen interim-coach van Willem II, donderdagavond zag de assistent van Van Bommel dat zijn voormalige ploeg een gewillig slachtoffer was. Al voor rust had PSV het matige duel beslist, na twee erupties binnen zes minuten. Willem II-keeper Woud raakte na de vrije trap van Sadilek slechts lucht, PSV-aanvoerder Luuk de Jong claimde zijn 28ste treffer van dit seizoen.

Maar had de topscorer van de eredivisie de bal werkelijk geraakt? Het bleef ook op de videobeelden moeilijk te zien, wellicht toucheerde hij de bal met de kruin om zijn kopkracht te onderstrepen. De luidkeels toegezongen Sol zag hoe zijn opvolger Alexander Isak nagenoeg onzichtbaar bleef.

Zo kan PSV het seizoen eindigen met een respectabele score van 86 punten en haalt het wellicht nog de 100 doelpunten. Bergwijn tekende in de 65ste minuut op aangeven van Malen voor 3-0, invaller Pereiro verzuimde te scoren in de slotfase. Het duel met WillemII eindigde voor PSV toch al in mineur. Lozano werd op een brancard afgevoerd met een knieblessure.

‘Wij gaan de Kuip’ zongen de supporters van Willem II, PSV kan straks met lege handen staan. In 1991 en 2007 werd de ploeg op doelsaldo landskampioen, nu dreigt een onttroning omdat Ajax al op plus 81 staat. Zestien dagen van bezinning zullen dat perspectief niet veranderen. PSV kan slechts bidden dat Ajax vanwege het overvolle programma een misstap maakt.