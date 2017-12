PSV loopt nieuwe dreun op in bizar duel met FC Groningen

Eredivisie overige wedstrijden

VITESSE - WILLEMII 2-2



Vitesse heeft niet kunnen breken met een serie slechte resultaten in de eredivisie. Het elftal van trainer Henk Fraser speelde woensdagavond voor eigen publiek op het nippertje gelijk tegen Willem II. Bryan Linssen voorkwam in de slotfase een nederlaag voor zijn ploeg uit Arnhem. Het publiek onder het gesloten dak van het Gelredome beoordeelde het optreden van zijn ploeg met een fluitconcert. Bartholomew Ogbeche bracht Willem II op voorsprong. Tim Matavz schoot de thuisploeg voor rust op gelijke hoogte, maar Vitesse kwam in de 58ste minuut opnieuw op achterstand door een treffer van Ben Rienstra. Linssen tekende in de 88ste minuut voor de gelijkmaker.



VVV - FCUTRECHT 0-1



FC Utrecht heeft woensdag de wedstrijd bij VVV-Venlo met miniem verschil gewonnen: 0-1. Gyrano Kerk maakte in de eerste helft het enige doelpunt. Sander van de Streek gaf in de 23ste minuut goed voor op Kerk, die ongehinderd in de linkerhoek kon schieten. Lennart Thy kreeg een grote kans op de gelijkmaker na een slechte terugspeelbal van Urby Emanuelson. Hij omspeelde doelman David Jensen, maar wachtte te lang met zijn schot. Ramon Leeuwin werkte de bal op de doellijn weg. VVV zocht in de tweede helft naar de gelijkmaker met kopballen van Ralf Seuntjens en Vito van Crooij, maar de grootste kans was er voor Kerk. Die zag zijn harde schot echter op de paal belanden.



FEYENOORD - HEERENVEEN 1-1



Feyenoord heeft woensdag in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen genoegen moeten nemen met een punt: 1-1. Beide doelpunten in De Kuip vielen kort voor rust, in een tijdsbestek van drie minuten. Steven Berghuis zette Feyenoord in de 41ste minuut op voorsprong. Henk Veerman trok de stand kort daarna gelijk.



Feyenoord staat nu op de zesde plek in de eredivisie met 26 punten uit vijftien wedstrijden. Heerenveen is de nummer negen met twintig punten uit zestien duels. De laatste competitiezege van Feyenoord in eigen stadion op de Friezen dateert al van vier seizoenen geleden. Sindsdien eindigden de duels drie keer in een gelijkspel, één keer won Heerenveen.



ADO - RODAJC 3-2



ADO Den Haag heeft zich naar een thuiszege op Roda JC (3-2) geknokt. Lex Immers scoorde tweemaal voor de nummer acht van de eredivisie. Invaller Erik Falkenburg tekende voor de winnende treffer. Dani Schahin hielp Roda JC nog goed op weg. Hij opende niet alleen de score, maar kreeg bij een gelijke stand van 1-1 ook een strafschop. Aaron Meijers liep de aanvaller van Roda JC knullig tegen de grond. Vanaf elf meter maakte Simon Gustafson geen fout. Niet Schahin maar Immers werd de man van de wedstrijd. De blonde middenvelder bracht ADO tot twee keer toe op gelijke hoogte. Roda JC eindigde de wedstrijd met tien man. Henk Dijkhuizen kreeg in blessuretijd een tweede gele kaart.