PSV lijdt opnieuw zielloze 1-0 nederlaag: geen Europees voetbal voor Eindhovenaren

Bij PSV kwam daarop geen extra adrenaline los, het kakte juist wat in. Zo kwam het onheil vanzelf op doelman Zoet af. Licht in de verdrukking bracht Hendrix halverwege de eerste helft Osijek-middenvelder Mudrazija naar de grond. Dat was veel eerder dom dan lullig te noemen, want in Eindhoven toonde de gedreven Osijek-middenvelder Bockaj al een geweldige vrije trap in huis te hebben. Toen vond hij met zijn moorddadig harde linker binnenkant net de verkeerde kant van het zijnet, nu de goede.



Tot ver na de daaropvolgende drinkpauze duurde het eer PSV zich weer bijeengeraapt had. Locadia kreeg twee prima schietkansen, net als aanvoerder Van Ginkel. Pröpper kopte in vrije positie op de attente Osijek-doelman Malenica.