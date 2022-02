PSV lijdt gevoelige nederlaag tegen AZ, ingeluid door uitgerekend Mvogo

Doelman Yvon Mvogo baalt. Beeld ANP

Schmidt besloot de al langer ter discussie staande doelman Joël Drommel te vervangen door Yvon Mvogo, de gehuurde keeper van RB Leipzig die de laatste weken nadrukkelijk liet weten te willen vertrekken uit Eindhoven. Zonder wedstrijdritme vond hij zichzelf tegen AZ plots terug onder de lat. Een kwartier voor tijd ging de keeper uit Kameroen onder een lange bal door. Comedy capers op het voetbalveld. Karlsson profiteerde dankbaar.

Mvogo, die net als Drommel mede werd gehaald vanwege zijn voetballende kwaliteiten, bewees vorig seizoen al met enige regelmatig een bron van onrust te zijn bij PSV. Toch vond Schmidt het nu het goede moment om hem nog een kans te geven in plaats van Drommel, de doelman die overkwam van Twente maar nog niet zijn niveau haalde in Eindhoven.

Zo liep PSV forse schade op in de titelstrijd met Ajax. De koploper kan het gat met de nummer twee zondag vergroten tot vijf punten, als zij thuis wint van Heracles Almelo. AZ, gestegen naar plek vier, bleef voor de tiende wedstrijd op rij ongeslagen in de eredivisie. Het is de langste reeks van alle clubs in de eredivisie.

Bedenkelijk niveau

PSV - AZ was best een intense wedstrijd, maar kwalitatief allerminst hoogstaand. PSV voetbalde als wel vaker maar een deel van de wedstrijd aardig. Ditmaal was het hooguit vijftien minuten goed wat de ploeg voor rust liet zien. Maar veel te vaak zakt het spel naar een bedenkelijk niveau.

Verdediger Obispo kopte PSV na twintig minuten verdiend op voorsprong, in de korte fase dat de thuisploeg vlot combineerde, maar nauwelijks gevaarlijk werd. Na de verkregen voorsprong sloop er twijfel in het spel van PSV, hinkend op twee gedachten. Wat te doen: vrolijk doorcombineren of de wedstrijd controleren.

Op slag van rust kwam AZ uit het niets op gelijke hoogte, al had de ploeg van Pascal Jansen toen al iets meer ruimte van PSV gekregen om zich in de wedstrijd te voetballen. Wijndal mocht heel makkelijk doorlopen tot aan de achterlijn en trok de bal goed terug. De vrijstaande Martins Indi schoot makkelijk raak, en anders had zijn ploeggenoot Hatzidiakos, die ook niet werd gedekt, dat wel gedaan.

Dat uitgerekend Mvogo, die het vertrouwen kreeg van Schmidt, een kwartier voor tijd de nederlaag inleidde, paste naadloos in de toch al roerige week en teleurstellende avond in Eindhoven.