PSV leeft op aan de hand van Gutiérrez

Ondanks de 1-0-voorsprong tegen ADO hoort PSV-coach Mark van Bommel het oproer kraaien in het Philips Stadion. De fans zijn klaar met het stroperige spel. Zo luid is de roep om de artistieke Erick Gutiérrez dat het als een protest aanvoelt. Van Bommel ontkent dat hij buigt voor de druk van de aanhang. Maar hij laat ‘Guti’ invallen en de Mexicaanse vormgever geeft de ploeg meer flair. Na de 3-1-zege op ADO staat PSV in punten (77) weer gelijk met Ajax.

Op Eerste Paasdag moet Van Bommel zich even een Romeinse keizer hebben gewaand die beslist of hij zijn zegen geeft aan de wederopstanding van Gutiérrez. Onverstoorbaar is het motto van Van Bommel, maar hij blijft vooral onverstoorbaar puzzelen met zijn middenveld. Rosario en Sadilek zijn de hangsloten in het concept dat Van Bommel vorige week al hanteerde tegen De Graafschap.

Ook tegen ADO acteert aanvoerder Luuk de Jong als schaduwspits achter een voorhoede met Malen, Bergwijn en Lozano. Die rol was zijn broer Siem bij Ajax en als huurling van PSV meer op het lijf geschreven, maar dit seizoen scoort De Jong altijd als het nodig is. Met het hoofd noteert de topscorer van de eredivisie zijn 27ste treffer van dit seizoen.

De bevrijdende 2-0 volgt pas na een zeldzaam vertoonde interventie van het publiek. Hardnekkig blijft trainer Van Bommel volhouden dat het defensieve blok op het middenveld de aanvalsbouw bij PSV niet afremt. Toch zie je de ploeg worstelen met zichzelf, omdat de creativiteit zondag vooral op de reservebank zit.

Uitgerekend bij zijn debuut tegen ADO in Den Haag had Gutiérrez zijn ploeg als invaller naar een 7-0-zege geloodst. Maar Van Bommel leek zijn dure aankoop allang te hebben afgeschreven. Hij gelooft meer in de eigen jeugd, maar Ihattaren en Gakpo zijn nog geen onbetwiste basisspelers.

PSV ploetert in een laag tempo en het chagrijn bij de achterban is tastbaar. ‘La, la, la, la Erick Gutiérrez’ zingen de supporters en op meer grimmige toon: ‘We willen Guti zien’. Het Philips Stadion is vaker een tempel van onvrede geweest. Nu klinkt de roep om verandering zo nadrukkelijk dat trainer Van Bommel er met een dubbele wissel aan toegeeft.

‘Mooi deuntje’

Van Bommel pareert de suggestie dat hij zich heeft laten leiden door de wens van het volk. ‘Dan zou ik elke speler wiens naam wordt gescandeerd moeten laten invallen.’ En glimlachend: ‘Ik vond het wel een mooi deuntje, het kwam me bekend voor.’

Zo werd Van Bommel vroeger als speler toegezongen, maar deze aubade heeft wel degelijk een dwingend karakter. Het publiek wil een swingend PSV zien en eist dat ‘Guti’ de dirigent op het middenveld wordt. De wissel voelt als een knieval van de coach, omdat Van Bommel de Mexicaan maar liefst tien duels op rij heeft genegeerd. Waarom iemand zonder ritme opstellen, alleen omdat het publiek erom vraagt?

Bepalen de fans straks de opstelling van PSV? Van Bommel herhaalt zondag zijn adagium dat de wedstrijd soms om een ‘bepaald type speler’ vraagt. Maar waarom juist Gutiérrez en dit keer niet het 17-jarige toptalent Ihattaren? Een overtuigend antwoord blijft uit.

Gutiérrez erkent dat ook hij zijn invalbeurt niet zag aankomen. Op Twitter bedankt hij de fans, die hem minutenlang hebben toegezongen en indirect naar het veld duwden. Denzel Dumfries heeft eerst zijn eigen naam horen scanderen nadat de rechtsback in een rechtsbuiten is veranderd. Met het rechterbeen kapt Dumfries ADO-aanvoerder Meijers uit, waarna hij de bal met de linkervoet achter doelman Zwinkels zwiept: 1-0.

Concurrentie

Dumfries weet dat de stemming zo kan omslaan bij de harde kern. Glimlachend hoort hij hoe de naam van Gutiérrez door het stadion schalt. ‘Natuurlijk hoorden we het publiek roepen om Guti. De concurrentie is groot op het middenveld. Sadilek heeft zich vanuit Jong PSV opgewerkt, Ihattaren, Pereiro, Guti; allemaal spelers met kwaliteit. De trainer staat wekelijks voor een lastige keuze. Ik ben blij dat Gutiérrez mocht invallen. Hij is een mooie voetballer die nooit klaagt.’

Onder luid gejuich maken Gakpo en Gutiérrez hun opwachting in het laatste kwartier. Meteen mag ‘Guti’ aanleggen met het linkerbeen, maar hij schiet naast. De pass met de buitenkant van de voet op zijn vriend en landgenoot Lozano verraadt zijn balgevoel. Eindelijk heeft PSV weer een speler met zijspiegels in de middenlinie.

‘Iedereen kent zijn kwaliteiten’, zegt Luuk de Jong. ‘Het is aan Guti om de technische staf te overtuigen dat hij moet spelen. Van Bommel doet alles met een idee, de ruimtes werden groter bij ADO en dan is Gutiérrez een nuttige speler.’

Invaller Necid brengt ADO nog terug tot 2-1, waarbij Gutiérrez zijn verdedigende kwetsbaarheid etaleert. Het is de voornaamste reden waarom Van Bommel hem zo weinig opstelt. Ondanks de 3-1 van Malen blijft PSV afhankelijk van een misstap van Ajax, dat een veel beter doelsaldo heeft. Ook in de laatste drie duels met Willem II, AZ en Heracles zal Van Bommel puzzelen met zijn middenveld. Het publiek weet het al: stel ‘Guti’ op en PSV sprankelt én wint.