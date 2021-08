PSV laat zich in de luren leggen door tien gewiekste Benfica-spelers

Eran Zahavi van PSV schiet op de lat. Beeld Getty

In het eigen Philips Stadion, dat veel weg had van een draaikolk van emoties, bleek de Portugese topploeg te slim voor PSV, net als een week eerder tijdens de heenwedstrijd in Lissabon. Op de tribunes vochten spanning, verwondering, onbegrip en vertwijfeling negentig minuten lang om voorrang, culminerend in bittere teleurstelling.

PSV miste een unieke kans om zich voor het eerst sinds drie jaar te plaatsen voor het grootste clubtoernooi van Europa. Een numerieke meerderheid meer dan een uur en giga-kansen voor Eran Zahavi en de ingevallen Yorbe Vertessen waren niet voldoende om een doelpunt te produceren tegen de geslepen Portugezen, die leunde op de verkregen minimale voorsprong uit de heenwedstrijd.

Volgens Schmidt verdienden beide ploegen het om toegelaten te worden tot de Champions League, gewaagd als zij aan elkaar waren. Alleen was er op het hoofdpodium van het Europese voetbal slechts plek voor één. PSV imponeerde op de lange weg richting de Champions League, maar beet zich stuk op het gewiekste Benfica, meesters in het treiteren en rekken van tijd, maar ook gezegend met een paar fijne voetballers.

De ploeg van Schmidt wilde zich maar al te graag laten meedrijven op de hoge golven van enthousiasme op de tribune, maar moest beducht zijn voor de aanval van de loerende bezoekers. Wetende dat een tegendoelpunt de opdracht alleen maar moeilijker zou maken tegen de compact spelende gasten.

PSV viel gecontroleerd aan, al ontbrak de echte overtuiging, ook met een man meer op het veld. Niet op volle snelheid naar het doel van keeper Odisseas Vlachodimos, maar zoekend naar het gaatje in de hechte defensie. Al was Cody Gakpo de gevaarlijkste PSV’er voor rust. Zodra de aanvaller aan de linkerkant aan de bal kwam, dreigde gevaar.

Zijn bewaker Lucas Verissimo had zich al een keer aan hem vergrepen, toen hij na een half uur zijn elleboog opzichtig liep wapperen in een kopduel met Gakpo. Scheidsrechter Slavko Vinčić twijfelde niet en stuurde de Braziliaanse verdediger weg. Het was alsof PSV, dat moeite had om tot kansen te komen, een extra reddingsboei kreeg toegeworpen.

Lucas Verissimo van Benfica krijgt in de 32ste minuut de rode kaart, nadat hij voor de tweede keer geel heeft gekregen. Cody Gakpo, geveld door Verissimo, ligt gestrekt op de grond. Beeld Thomas Bakker / Pro Shots

Benfica trok zich nog verder terug, maar kon niet voorkomen dat PSV de eerste openingen vond. Tien minuten voor rust dribbelde Noni Madueke op voor hem kenmerkende wijze naar binnen, maar schoot de bal van grote afstand nipt voorlangs. Een paar minuten later verscheen de 19-jarige Engelsman vrij voor Vlachodimos, maar vond de benen van de doelman.

Het tweeluik met Benfica was ook wel bestempeld als de confrontatie van 35 miljoen, het minimale bedrag dat PSV zou opstrijken bij het bereiken van de Champions League. Geld dat de club bovendien goed had kunnen gebruiken om de coronatekorten weg te werken en het gat met de rijkere concurrent Ajax niet nog verder te laten oplopen. Nu moet het zich tevreden stellen met minimaal 15 tot 20 miljoen minder.

Met die wetenschap ging PSV na rust verder met zoeken. Zoeken naar openingen in de hechte Portugese organisatie, bestaand uit een witte muur van zes of zeven verdedigers voor het eigen strafschopgebied. PSV voetbalde slordig, met te weinig verrassing bovendien, maar leek te profiteren toen Benfica de bal in de opbouw verloor. Gakpo hield het overzicht en zette Zahavi vrij voor open doel. Vanaf vijf meter schoot hij hard tegen de lat.

Technisch manager John de Jong bracht de selectie van PSV al vroeg op orde, leidend tot de drempel van de Champions League, maar zag vanaf de tribune dat de ploeg nog een sterke spits ontbeert achter, naast of in plaats van Zahavi. Juist op het moment dat een doelpunt harder nodig was dan ooit. De ingevallen Armando Bruma en Vertessen waren niet de impulsen waar PSV zo hard om schreeuwde.

Ogenschijnlijk eenvoudig hielden de tien Benfica-spelers de elf steeds wanhopiger ogende PSV’ers van zich af, wetende dat de wegtikkende klok in hun voordeel werkte. Ook een vrije trap van Zahavi in blessuretijd leverde niets meer op.

Zo miste PSV een unieke kans en rest slechts de Europa League, terwijl de Champions League voor het eerst in drie jaar dichterbij was dan ooit.