PSV laat twee gezichten zien in wedstrijd tegen FC Twente

Twente-coach Gert-Jan Verbeek wilde de boel achterin met vijf verdedigers dichttimmeren, maar zag zijn plan na vier minuten al sneuvelen. Bergwijn ging zijn tegenstander Ter Avest eenvoudig voorbij waarna diens voorzet door Lozano bij de tweede paal werd binnengekopt. In plaats van dat de thuisploeg de aanval zocht, kwam het nauwelijks van eigen helft af. Elke bal werd blind naar voren geschoten. Enig idee leek er niet te zitten achter de gehanteerde tactiek. Of het moest zijn dat Verbeek gokte op de individuele klasse van Assaidi.



Alleen als hij de bal kreeg, gebeurde er iets bij Twente. Met zijn heerlijke acties vanaf links zorgde hij in zijn eentje voor wat vertier. Eerst draaide hij Schwaab dol, daarna was de vleugelaanvaller Arias te slim af. Beide keren kon doelman Zoet de bal uit het doel boksen.



Wat niet hielp was dat zijn teamgenoten er een potje van maakten. Het middenveld, met oud-PSV'ers Maher, werd overlopen. Lozano was zijn tegenstander keer op keer te snel af. PSV deed te weinig met de geboden ruimte. Het is vaak degelijk wat de ploeg van Cocu laat zien. Maar van de koploper van de eredivisie mag meer worden verwacht.