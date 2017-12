PSV kroont zich winterkampioen na eenvoudige zege op ADO (3-0)

Signaal afgeven

Tegen ADO had PSV de voorsprong zaterdag al snel te pakken. De thuisploeg stond binnen tien minuten met 2-0 voor. Eerst werkte Luuk de Jong een voorzet van Santiago Arias knap binnen. Niet veel later schoot de ongelukkig spelende Kuipers de bal tegen de spits aan, waarna doelman Zwinkels kansloos was.



In de tweede helft nam PSV gas terug, al had Lozano in zijn eentje voor een grote uitslag kunnen zorgen. Maar de Mexicaan maakt zijn doelpunten de laatste weken niet zo makkelijk als aan het begin van het seizoen.



Zoet: 'We hebben weer een signaal afgegeven door thuis met 3-0 te winnen. Als we de bekerwedstrijd tegen VVV en de laatste competitiewedstrijd tegen Vitesse winnen, hebben we een goede eerste seizoenshelft gedraaid.'