PSV krijgt gelijk van de KNVB: scheidsrechter had Feyenoord in blessuretijd geen penalty mogen geven

Mauro Junior van PSV maakt hands, scheidsrechter Serdar Gözübüyük ziet het goed en geeft een, volgens de KNVB onterechte, strafschop. Beeld ANP

Was het nu hands van Mauro Junior na het schot van Jens Toornstra, in de slotfase van Feyenoord - PSV zondag?

De KNVB vindt van niet, zo maakte de bond maandag mondeling bekend, nadat het lang stil was gebleven uit Zeist, ondanks alle kritiek. ‘We hebben de strafschop geëvalueerd. Scheidsrechter Gözübüyük had geen strafschop moeten geven. Toen dat toch gebeurde, had de VAR moeten ingrijpen’, is het summiere commentaar.

Gözübüyük weigerde zondag voor de camera’s te verschijnen. Wie onder scheidsrechters rondbelt, bemerkt een vrij grote eensgezindheid: het was beter geweest om geen strafschop te geven, hoewel ook een opmerking als ‘elementen van een strafschop’ op te tekenen is. Juist omdat bij hands ook interpretatie komt kijken: het is niet helemaal fout, maar zeker niet goed.

Wat zijn de gevolgen van de misser?

PSV hoopte zondag, na de 2-2 van koploper Ajax bij AZ, de kans op de landstitel te vergroten door te winnen bij Feyenoord en de achterstand terug te brengen tot twee punten, met nog twee duels te spelen. PSV stond tot diep in blessuretijd met 2-1 voor, alvorens Gözübüyük Feyenoord een strafschop gaf voor hands. Cyriel Dessers scoorde. Het verschil bleef vier punten.

Gözübüyük, wiens Turkse naam Groot Oog betekent, floot niet meteen en leek te reageren op protesten van Feyenoorders. Hij had vanuit zijn positie (foto) uitstekend zicht op de situatie en gaf een strafschop, omdat hij hands zag van Mauro Junior, na het schot van Toornstra. De Braziliaan draaide in zijn sprong, uit zelfbescherming. Hij kreeg de bal hard op de elleboog, die nauwelijks van het lichaam week. De arbiter vroeg geen tweede opinie aan de video-arbiter (VAR), die hem ook niet vroeg om de beelden zelf te komen bekijken. Vooral het niet gebruiken van de VAR wekte woede bij PSV. Blijkbaar was Gözübüyük zeker van zijn zaak en was Pol van Boekel het met hem eens. De VAR corrigeert alleen als de scheidsrechter een duidelijke fout maakt.

Is het een grote fout van Gözübüyük?

Hands is het moeilijkst te beoordelen, vanwege interpretatie. ‘Het is niet allemaal zwart-wit’, aldus de woordvoerder. ‘Het is interpretatie en mensenwerk.’ De spelregels veranderen geregeld, in een poging de zaken te versimpelen. Met excuus voor het taalgebruik, zo staat het sinds dit seizoen in de regels van de KNVB. Toegespitst op dit geval, is het hands als een speler ‘de bal met hand of arm raakt wanneer dit het lichaam op onnatuurlijke wijze groter heeft gemaakt. Een speler wordt beschouwd het lichaam op onnatuurlijke wijze groter te hebben gemaakt, als de positie van die hand of arm geen gevolg is van, of te verklaren door, de beweging van het lichaam van de speler in deze specifieke situatie. Door de hand of arm in een dergelijke positie te hebben, loopt de speler het risico dat de hand of arm geraakt wordt door de bal en dat dit bestraft wordt.’ Alleen al deze zinnen geven aan hoe lastig het is.

PSV is dus terecht woedend?

Ja en nee. Ja, omdat PSV twee punten zijn ontnomen en de overwinning de competitie weer spannender had gemaakt, met mogelijk pas de beslissing op de slotdag. Nu kan Ajax woensdag tegen Heerenveen, thuis, de titel behalen. Trainer Roger Schmidt van PSV, kolkend van woede, rekende snel voor dat Ajax ook al in Eindhoven het voordeel genoot, want toen was de bal van Daley Blind volgens hem uit, waarna Mazraoui, scoorde, 1-2. ‘Geef de Cup aan Ajax’, riep hij toen in de camera. ‘We hadden bovenaan gestaan’, rekende hij zondag voor. PSV drie punten erbij, Ajax twee eraf. Volgens die berekening had PSV een punt voorgestaan.

Klopt die rekensom dan niet?

Het is iets te simpel geredeneerd. Het doelpunt van Ajax in Eindhoven viel in de 74ste minuut. Het was nog lang niet zeker of het gelijk was gebleven, als de 1-2 was afgekeurd. Misschien had Ajax alsnog gewonnen. Bovendien mag de VAR alleen grote fouten herstellen. Destijds, met die bal boven de lijn, was niet te zien of de bal de zijlijn volledig was gepasseerd, ook niet op beeld.

Daarbij heeft Schmidt weinig acceptatievermogen en is sportief gedrag vaak ver te zoeken bij hem. Zo schopte hij de bal voor de voeten weg van Malacia, voor een inworp, ongeveer twintig seconden voor de strafschop. Gözübüyük reageerde zeer geïrriteerd op zijn actie. Wie weet, speelde zijn woede mee bij de beslissing een strafschop te geven. Het is immers mensenwerk, zoals de KNVB al zei.

Schmidt is ook selectief in zijn voorbeelden, om aan te tonen dat Ajax wordt bevoordeeld. Zo won PSV drie weken geleden de beker. Twee treffers van Ajax werden afgekeurd omdat alleen de VAR kon zien dat sprake was van minimaal buitenspel. Zonder VAR was de beker vermoedelijk naar Ajax gegaan. En vorige week had de VAR een treffer van PSV tegen Willem II mogen laten afkeuren vanwege buitenspel. Ook met de VAR heeft iedereen zijn voor- en nadelen. Ook scheidsrechters zijn niet foutloos, of ze nu een VAR tot hun beschikking hebben of niet.