PSV klopt Sturm Graz en blijft in race voor vervolg Europa League

Bruma heeft gescoord voor PSV, 2-0. Beeld AP

Wat hielp was dat Real Sociedad verloor bij AS Monaco, in de andere wedstrijd in Groep B. PSV heeft in de laatste wedstrijd, op 9 december, genoeg aan een gelijkspel bij de nummer twee van Spanje. Het zou opnieuw een opsteker zijn voor het Nederlands voetbal, dat toch al floreert in Europa dit seizoen.

Buiten de muren van het verlaten Philips Stadion was donderdagavond de ene na de andere harde knal te horen, als blijk van steun van de supporters die vanwege de coronamaatregelen niet welkom waren. Op het veld bleef het echte vuurwerk uit. PSV had weinig te duchten van het broze verweer van de nummer twee van Oostenrijk en na de winterstop hoe dan ook verzekerd van een plek in de Conference League, het derde toernooi van Europa.

PSV trad opnieuw aan met een gemankeerd elftal, al is van gemankeerd eigenlijk al geen sprake meer. Schmidt miste onder meer de geblesseerde Gakpo, Madueke, Zahavi, Teze en door corona geveilde Max. Maar met hun vervangers op het veld toont PSV plots een ander gezicht, ook al was het weinig verheffend wat het liet zien tegen Sturm Graz.

Eentje waarbij met Bruma, Götze en Doan veel beweging is achter de balvaste, maar ook voetballend beperkte spits Vinicius. Als een carrousel wisselde het drietal voortdurend van posities. Vooral Götze en Doan hebben een natuurlijke klik, als technisch fijne voetballers die voortdurend op zoek zijn naar de korte combinaties.

Het staat in groot contrast met de filosofie van Schmidt, die toch vooral gestoeld is op de gedachte zo snel en direct mogelijk richting het doel van de tegenstander te trekken, vaak leidend tot veel geren en gevlieg. Zonder een moment rust te creëren in balbezit.

Tweede keus

Zo raar kan het dus lopen. Want wie een paar weken geleden had gezegd dat Vinicius, Bruma en Doan de aanval van PSV zouden vormen, was op zijn minst met gefronste wenkbrauwen aangekeken. Waren Bruma en Doan niet al afgeschreven in Eindhoven?

Niet door Schmidt, die de teleurgestelde wisselspelers gemotiveerd hield en wist dat hij ze nog een keer goed zou kunnen gebruiken. Zoals deze weken, waarin PSV vecht om te overwinteren in de Europa League en in de competitie schouder aan schouder aan kop gaat met Ajax.

Of kijk naar Érick Gutiérrez, de vergeten Mexicaan die plots een plek naast Ibrahim Sangaré veroverd heeft. De middenvelder die in 2018 voor zes miljoen overkwam uit Mexico stond toch vooral bekend als de voetballer die te veel op één tempo voetbalde en de duels te vaak schuwde. Nu zorgt hij voor balans in het team dat tot een paar weken geleden het ene na andere doelpunt tegen kreeg.

Hoogstaand was het niet wat PSV liet zien tegen Sturm Graz, veruit de zwakste ploeg in de groep. Veel verder dan de ballen blind naar voren schieten, kwamen de armetierige Oostenrijkers niet. PSV zocht zorgvuldig, maar in te laag tempo naar de openingen in de witte muur die de bezoekers hadden opgetrokken. Het leidde nauwelijks tot kansen.

Doan en Götze

Heel af en toe was daar een glimp te ontwaren van het snelle combinatiespel tussen Doan en Götze. Of de keer dat Bruma een dubbele een-twee aanging met Götze en Vinicius. Zijn voorzet kwam niet aan bij de vrijstaande spits. Het waren sporadische hoogtepunten in een verder weinig spectaculair duel.

Met Vinicius als vervanger van de geblesseerde Zahavi heeft PSV een nuttige maar beperkte spits. De Braziliaan, gehuurd van Benfica, is een soort stormram vanaf de eerste minuut, maar schiet technisch tekort. Te veel tijd had hij nodig toen hij de bal na een half uur vanaf dichtbij voor het inschieten had.

Dat lukte hem op slag van rust wel, vanaf elf meter. Vinicius ging achter de bal staan, nadat Götze in het strafschopgebied gevloerd was. Hoewel doelman Siebenhandl de bal nog raakte, verdween die in het doel. Snel na rust scoorde Bruma, op aangeven van Doan. Zo toonden de door velen afgeschreven spelers opnieuw hun meerwaarde.