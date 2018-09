PSV klaar voor Barcelona na 0-7 monsterzege op ADO : ‘Ook daar maken we kans’

PSV maakte met zeven goals indruk bij ADO Den Haag. Dat gold ook voor nieuweling Érick Gutiérrez. Maar of dat dinsdag in Camp Nou tegen Barcelona nog telt?

Kort voor het eerste pouleduel in de Champions League, tegen Barcelona, klotst het zelfvertrouwen van PSV bijna over de plinten. ‘Ook daar maken we kans,’ zegt de grasgroene middenvelder Pablo Rosario zaterdagavond in Den Haag, alwaar PSV de 6-1 thuiswinst op Willem II van twee weken terug heeft overtroffen: 0-7.

Alle PSV’ers zijn goed tegen ADO, maar de Mexicaanse debutant Érick Gutiérrez kaapt de show met een wonderschone assist en dito doelpunt. Hij staat dan net vijf minuten op het Haagse kunstgras.

PSV, uitgehold deze zomer door het vertrek van trainer Cocu en technisch directeur Brands, heeft de beste seizoenstart van de eeuw te pakken. Vijf keer winst, doelsaldo van plus achttien. De nieuwe coach Van Bommel heeft de deugdelijke organisatie gemoderniseerd. PSV is even dodelijk gebleven, maar dominanter en speelser geworden.

Kleine greep. Een voorzet achter het standbeen van nieuwe linksback Angeliño, duizelingwekkend snelle tikjes op het middenveld, een steekpass van dribbelaar Bergwijn, dodelijke prikken van snelheidsduivel Lozano. Maar ook: een beenharde tackle van middenvelder Hendrix en attent keeperswerk van doelman Zoet bij een 0-5 stand. ADO, zo graag het toonbeeld van strijd, is dermate murw gebeukt dat het in blessuretijd nog twee treffers cadeau doet.

Boven alles een team

Van Bommel licht na afloop niet zozeer de doelpuntenmakers eruit, maar keeper Zoet hoewel die nauwelijks iets te doen kreeg. PSV wil boven alles een team zijn.

Geen onlogische gedachte. De toch al hevige concurrentiestrijd op het middenveld heeft een enorme impuls gekregen met de daverende entree in de zeventigste minuut van Gutiérrez. Na drie minuten verstuurt hij een zogeheten moordenaarspass vanaf zijn eigen helft op landgenoot Lozano, die naar binnen snijdt en de bal over de kansloze ADO-doelman Groothuizen heen tikt voor 0-4. De vrienden maken een soort hart met hun armen, zoals ze eerder altijd deden bij hun vorige club Pachuca en het Mexicaans elftal. ‘Door Lozano voelde het vertrouwd,’ zegt Gutiérrez later. Waarvan akte. Twee minuten later kogelt hij van net buiten het zestienmetergebied de bal in de bovenhoek.

Zijn vriendin Jacqueline, met hun drie maanden oude zoontje Santiago in PSV-shirt op schoot, en ouders kijken gelukzalig toe. Dit hadden ze niet verwacht. Gutiérrez was wat nerveus, hij had eigenlijk liever niet dat ze kwamen kijken. ‘Ik wil een goed voorbeeld voor hem zijn.’

Pas drie dagen heeft de op het allerlaatste moment voor zes miljoen euro (exclusief bonussen) aangeschafte middenvelder meegetraind. ‘We voelen ons al thuis. PSV is een ongelooflijk warme club,’ zegt Jacqueline.

Gutiérrez’ voordeel is ook dat ADO dan al volledig de kluts kwijt is. Fouten van Immers, Hooi en Meijers zijn spek voor de bek van Lozano, De Jong en Pereiro.

Daniël Schwaab

Zo staat het 0-3 binnen een uur en dan moet de Mexicaanse vloedgolf nog komen. Bergwijn (0-6) en strafschopspecialist Pereiro (0-7) verzorgen het slotstuk. Dronken van geluk zingen de PSV-fans in het uitvak nieuwe held ‘Guti’ Gutiérrez toe, daarna ‘Mar-rik’ van Bommel. Tussendoor klinkt ‘Messi, Messi, Schwaapie komt erin.’ Schwaapie is de Duitse verdediger Daniël Schwaab, houterig tot en met, maar organisatorisch sterk en het bindmiddel binnen de selectie.

‘Hoe wij met elkaar bezig zijn, is mooi om te zien. Zo kan iedereen presteren,’ zegt Rosario. De 21-jarige middenvelder is de minst bekende naam in de basisploeg. Ook hij speelt puik tegen ADO, maar moet plaatsmaken voor Gutiérrez en de verwachting is dat hij dat straks permanent moet doen. ‘Guti brengt nieuwe energie. Geweldig dat we zo’n speler in ons midden hebben. Dat is alleen maar beter. Ik stond langs de lijn toen hij scoorde. Bang voor mijn plek? Bij PSV is er altijd concurrentie. We doen het samen. Uiteindelijk sta je met zijn allen op die foto.’

Hij is blij met de minuten die hij al mocht maken. ‘Dit seizoen had ik echt het gevoel dat iedereen op nul begon. De jonge jongens kregen echt een kans van de trainer om zich te laten zien. Dan ga je vanzelf met vertrouwen spelen.’

Rosario was vorige week een van de beteren bij Jong Oranje tegen Engeland en Schotland, tot hij tegen de Schotten vlak voor tijd een strafschop veroorzaakte en met rood van het veld moest. hij lag er niet wakker van. ‘Ik heb al veel meegemaakt.’

Rosario groeide op in armoede en viel af als B-junior bij Ajax nadat hij eerder bij Feyenoord had moeten afhaken, omdat hij de reiskosten niet kon ophoesten. ‘Afvallen bij Ajax was achteraf het beste. Ik kon twee kanten op: opgeven of proberen mezelf te overtreffen, dat laatste heb ik gedaan.’

Messi

ADO-spelers vertellen hem in de catacomben dinsdag het shirt van Messi te bemachtigen. ‘Mijn oom speelde op de PlayStation met Barcelona, ik met Real Madrid. Straks kom ik hem, als ik speel, echt tegen, want hij komt vaak vanaf het middenveld. Het wordt een teamtaak om hem af te stoppen, dat lukt je niet met een man.’

Met een duidelijk plan is alles mogelijk, meent Rosario. ‘Als je zo’n poule krijgt, met ook nog Spurs en Internazionale, mag je van geluk spreken. Als je ziet hoe we vandaag presteren, maken we tegen iedereen een kans.’