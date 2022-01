PSV kende chaotische winterstop, maar doet wat het moet doen in en tegen Groningen (0-1)

PSV-spits Cody Gakpo in duel met Marin Sverko. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Roger Schmidt kijkt verbaasd op als de eerste vraag op de persconferentie is of hij al revanchegevoelens heeft. Pas als de trainer van PSV doorheeft dat de journalist alvast wil vooruitkijken naar de kraker tegen Ajax, reageert hij gevat. ‘Wil je het niet hebben over de wedstrijd van vandaag?’

PSV begon goed aan de tweede seizoenshelft en boekte een moeizame zege op bezoek bij FC Groningen (0-1). Door de overwinning behoudt het één punt voorsprong op Ajax. De Eindhovenaren beginnen aankomende zondag als koploper aan de topper tegen de concurrent uit Amsterdam, die naar het Philips Stadion komt.

‘Ik heb nog niet aan de wedstrijd tegen Ajax gedacht, maar ben vooral bezig geweest met het lastige duel tegen Groningen’, zei Schmidt. De Duitse coach oogde zichtbaar opgelucht dat zijn ploeg geen averij had opgelopen – hoe matig het spel ook was. ‘Deze wedstrijd helpt ons beter in vorm te komen.’

Geen trainingskamp en Pröpper

PSV mocht dan met het nodige vertrouwen de winterstop in zijn gegaan, het was maar de vraag hoe de ploeg van Schmidt na een aantal onrustige weken voor de dag zou komen. De koploper dacht zich onder de stralende Spaanse zon in alle rust voor te bereiden op de titelstrijd met Ajax en Feyenoord, maar zette op het laatste moment een streep door het trainingskamp na een meerdere positieve coronatests.

Achter de schermen was toen al bekend dat Davy Pröpper zijn contract per direct zou inleveren. De middenvelder die deze zomer terugkeerde van het Engelse Brighton & Hove Albion was het plezier verloren en besloot te stoppen. Ongeacht de paar miljoen die hij had opgestreken als hij zijn nog anderhalf jaar lopende contract had uitgediend.

Tegen Groningen viel zijn opvolger 25 minuten voor tijd in. Met een aantal slimme passes liet de van Heerenveen overgekomen Joey Veerman direct zien waarom PSV zo snel handelde in de winterstop. Hij moet creativiteit toevoegen aan het nog altijd stroef ogende spel. Iets waarvoor Pröpper afgelopen zomer was teruggehaald. Schmidt: ‘Veerman is technisch heel goed. Hij kan ons spel iets extra’s geven.’

De overwinning telt

PSV begon nog voortvarend in Groningen en kwam al snel op voorsprong. De immer ijverige linksback Mauro Júnior veroverde de bal en zag Cody Gakpo vrijlopen. De aanvaller hield het overzicht en legde de bal breed op Mario Götze. Het was pas het eerste doelpunt dit seizoen van de Duitse sterspeler, die nog onvoldoende zijn stempel op het spel van PSV kan drukken.

‘We hebben een lastige voorbereiding gehad, veel jongens waren afwezig’, zei Armando Obispo, die zelf besmet raakte met het coronavirus. ‘Natuurlijk wil je ook góéd voetbal spelen, maar vandaag telde vooral de overwinning.’

De verdediger nam tegen Groningen de plek in van de geblesseerde André Ramalho. De Braziliaanse verdediger werd in de winterstop geopereerd aan zijn enkel en is zeker nog een paar maanden afwezig. Ook Ibrahim Sangaré ontbreekt de komende weken; de fysiek sterke middenvelder komt met Ivoorkust uit in de Africa Cup. Schmidt: ‘We hebben dit seizoen al vaker laten zien dat we belangrijke spelers kunnen vervangen.’

Het is de vraag wie het gemis van afwezige spelers beter weet op te vangen. Bij Ajax ontbreekt Sébastien Haller, de Ivoriaanse topscorer, vanwege de Africa Cup. De Amsterdammers haalden Brian Brobbey op huurbasis terug van RB Leipzig. De spits die afgelopen zomer was vertrokken scoorde meteen twee keer tegen FC Utrecht.

Bij PSV, dat donderdag voor de beker nog tegen Telstar speelt, moesten de doelpunten tegen Groningen komen van Maxi Romero. De Argentijnse spits die vooral geblesseerd was sinds zijn komst in 2017 kreeg zijn kans omdat de geblesseerde Carlos Vinícius en Eran Zahavi er niet waren. Laatstgenoemde gaf afgelopen week aan te twijfelen over zijn nabije toekomst bij PSV. Zijn vrouw en kinderen voelen zich niet meer veilig in Nederland, na een brute huisoverval vorig jaar. ‘Hij maakt het seizoen af bij PSV’, aldus Schmidt.

Zo was het de afgelopen weken geen moment rustig bij PSV, dat nog altijd met Schmidt in gesprek is over het verlengen van diens aflopende contract. De ploeg had het zich tegen het zwakke Groningen makkelijker kunnen maken door voor rust een tweede keer te scoren, onder meer Ritsu Doan miste in kansrijke positie.

Het hield niet over wat de PSV liet zien, vooral in de tweede helft ging er veel fout. Het ontsnapte nog een keer toen Groningen-middenvelder Laros Duarte een vrije trap op de lat krulde. Schmidt: ‘We hebben goed verdedigd, maar hadden het tweede doelpunt moeten maken. Nu moesten we vechten en overleven tot het einde.’