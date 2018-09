PSV keert bedremmeld huiswaarts uit Barcelona

PSV hoopte op onderschatting, op nonchalance, op gepijnigde spieren, op soms wat verdwaald zand in de combinatiemotor bij FC Barcelona, de torenhoge favoriet gisteravond in Camp Nou. Het moest dan zelf goed starten, compact blijven en af en toe brutaal uitbreken.

De Nederlandse landskampioen zag dit allemaal uitkomen tegen de voormalig heerser in Europa. Maar het was toch niet genoeg. Bij lange na niet zelfs. Met 4-0 keerden de Eindhovenaren bedremmeld huiswaarts.

Barcelona, lang de meester van het combinatievoetbal, de koning van de grote rondo, is getransformeerd tot een sluw uitgekookt geheel dat parasiteert op plotse versnellingen, afgewisseld met wat goddelijke momenten van grote regisseur en tegenwoordig aanvoerder Lionel Messi.

PSV hoopte het als team op te lossen. Bij elkaar blijven als aan denkbeeldige touwtjes, de linies laten samensmelten tot een geheel en dan, eenmaal in balbezit, van de snelheid en behendigheid van aanvallers Lozano en Bergwijn profiteren. Dat lukte lang aardig. Maar afronden in de Champions League is toch iets anders, zo bleek. Zelfs voor het klasbakje Lozano.

Barcelona laadt zich dit seizoen extra op voor de Champions League, zo stelde Messi zelf. Hij voelt de pijn van alle Catalanen die kapot gaan bij beelden van de feestende rivaal Real Madrid met die enorme zilveren beker als stralend middelpunt, nu al drie jaar op rij.

Messi nam gisteravond een voorschot met drie doelpunten, allen bijna achteloos aangetekend. Hij staat nu op 103 doelpunten in de Champions League. Je kunt een dikke pil vullen met alle records die de 31-jarige Argentijn bij Barcelona aan het breken is.

Jeroen Zoet is kansloos tegenover Ousmane Dembele. Foto AFP

Messi en een club

‘Mes que un club’ is de slogan van FC Barcelona, ‘méér dan een club’. Het staat op de steile tribunes gekalkt en in alle kledij geborduurd. Maar zo onderhand is Barcelona vooral Messi y un club, ‘Messi en een club’. Op wat Suarez-shirts en een enkel verwassen tricot van Neymar of Iniesta na lopen er eigenlijk louter Messi’s door de stad. Het stadion schreeuwt harder als zijn naam wordt opgelezen dan het voor alle anderen bij elkaar opgeteld doet. Telefooncameraatjes flitsen onophoudelijk als hij aan de bal is.

Oude dirigenten Xavi en Iniesta zijn er niet meer. Neymar ontvluchtte Barcelona. Suarez is iets minder geworden. Potentiële nieuwe vedetten hebben aanpassingsproblemen, al komt de machtige dribbelaar Dembélé steeds beter op dreef.

Messi liep niet veel gisteravond, hij sprintte al helemaal weinig. PSV hoefde lang nauwelijks moeite te doen hem uit het strafschopgebied te houden. Meestentijds wandelde Messi aan de rechterkant, anderen af en toe wegsturend zoals Suarez in de twintigste minuut, maar diens vizier stond minder scherp.

Zijn eerste doelpunt, na ruim een half uur, tekende Messi aan op een moment dat PSV zich eigenlijk kiplekker voelde in Camp Nou. Drie prima schietkansen waren er getuige van.

Ritmisch handgeklap

Doordat verdediger Viergever de opstomende Dembélé te ruw had afgestopt, mocht Messi aanleggen voor een vrije trap. Ritmisch handgeklap vulde het lang wat tamme, voor driekwart gevulde Camp Nou, dat niet warmliep voor de vroege aanvangstijd. Feilloos draaide Messi de bal ver in de hoek. Toeschouwers sprongen op, riepen zijn naam, grepen naar hun telefoon om het juichende wonder vast te leggen.

Lang leek het bij dat hoogtepunt te blijven. PSV offerde geen extra man op aan Messi. Linksback Angelino was zelfs lang op weg naar een uitstekend rapportcijfer, geholpen door de bedrijvige controleurs Hendrix en Rosario. Vooral door hun lef en loopvermogen kregen Lozano, Bergwijn, De Jong en Pereiro in verschillende fases van de wedstrijd allen wel een keer vrijuit vuren van een meter of twintig.

Dat deden ze net niet secuur genoeg en dat was verwijtbaar en uiteindelijk dodelijk. Jorrit Hendrix na afloop: ‘Als je die momenten krijgt, moet je er zeker één benutten om een resultaat te halen.’

Kwaliteitsverschil

Barcelona wist dat de doelpunten zouden vallen, daarvoor is het kwaliteitsverschil domweg te groot. Met name het defensiecentrum Schwaab/Viergever oogt te traag en broos voor dit podium. Na een chip van Suarez op de lat draaide Dembélé plots weg van Lozano, liep op zijn gemak langs Schwaab om knap de benedenhoek te bevinden.

Messi kreeg er inspiratie van. Tweemaal ging hij dan toch diep, tweemaal was het raak. De eerste keer met een doortikbal na aangeven van Rakitic, daarna profiteerde hij weergaloos van handig voorwerk van Suarez. Die laatste treffer viel toen PSV nota bene een man meer had, omdat verdediger Umtiti rood had gekregen na een obstructiefout op Lozano.

Het maakte de kater voor PSV, zo goed op dreef in de competitie, nog groter, terwijl Ajax komende zondag op bezoek komt. Hendrix bleef vol vertrouwen: ‘We zijn als ploeg sterk genoeg om ons hier overheen te zetten.’