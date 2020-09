PSV-keeper Mvogo brengt met eigen doelpunt spanning in verder futloos duel tegen FC Emmen (2-1)

Noni Madueke (links) maakt de openingstreffer tegen FC Emmen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Yvon Mvogo kan het zelf niet geloven. De nieuwbakken doelman van PSV verzuimt tegen FC Emmen tien minuten voor tijd een terugspeelbal van Philipp Max aan te nemen, waarna de bal in het eigen doel verdwijnt. Een doelpunt in blessuretijd van de ingevallen Maxi Romero zorgt ervoor dat een kapitale blunder van de keeper opnieuw zonder gevolgen blijft (2-1).

Het is alsof de geschiedenis zich zaterdagavond herhaalt in het Philips Stadion. Een week eerder in de uitwedstrijd tegen FC Groningen ging de 26-jarige Zwitserse doelman met Kameroense roots ook al opzichtig in de fout. Met een verkeerde pass leidde de van RB Leipzig gehuurde reservedoelman de gelijkmaker van Groningen in. Toen camoufleerden Donyell Malen en Cody Gakpo met twee doelpunten het gestuntel van Mvogo.

De twee flaters zijn extra pijnlijk omdat de doelman op voorspraak van trainer Roger Schmidt vanwege zijn meevoetballende kwaliteiten naar Eindhoven is gehaald. In de attractieve speelwijze die de Duitse trainer voor ogen heeft begint de opbouw bij de keeper. Die moet niet alleen ballen kunnen tegenhouden, maar ook in voetballend opzicht iets toevoegen aan het team.

Het was voor Schmidt de reden deze zomer op zoek te gaan naar een nieuwe keeper. In de voorbereiding vochten Lars Unnerstall en Jeroen Zoet een verbeten gevecht uit om een plek onder de lat. Waar Unnerstall met zijn onnavolgbare reflexen op de doellijn af en toe lijkt te beschikken over drie of vier armen, toonde Zoet tekenen van herstel na zijn sportieve dip vorig seizoen. Schmidt raakte niet overtuigd dat de keepers zouden passen bij het spel dat hij wil spelen.

Mohammed Ihattaren probeert Miguel Araujo te passeren. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Tegen Emmen staat Mvogo, die in de afgelopen drie seizoenen tot slechts vijf wedstrijden kwam in de Duitse Bundesliga, wel veertig meter voor zijn doel wanneer PSV in de aanval is. Hij is niet bang de grote ruimte te bespelen die PSV achter zich laat als het op zoek is naar een doelpunt of de bal diep op de helft van de tegenstander probeert te veroveren. Met Mvogo als laatste man kan PSV van achteruit meer druk naar voren zetten. Zodra de tegenstander de bal wegwerkt, moet hij de bal in de vrije ruimte oppikken en een volgende PSV-aanval in gang zetten.

Mvogo is niet de eerste doelman die zijn rol als keeper op die manier invult. Bij Bayern München staat Manuel Neuer al jarenlang bekend om zijn meevoetballende kwaliteiten. Bij Ajax schuwt André Onana het niet om zich met de opbouw te bemoeien en onder de druk van de tegenstander uit te voetballen. En als trainer van Ajax gaf Johan Cruijff in de jaren tachtig de voorkeur aan Stanley Menzo vanwege zijn meevoetballende kwaliteiten.

PSV speelt futloos maar heeft weinig te vrezen van het verdedigend ingestelde Emmen. De talentvolle Noni Madueke – die in de basis begint in plaats van de naar Atalanta Bergamo vertrokken Sam Lammers – zet de thuisploeg voor rust na een vlotte aanval op voorsprong. Emmen kan daar vrijwel niets tegenover zetten.

Tot Mvogo de terugspeelbal van Max over zijn voet laat stuiteren en de bal in eigen doel rolt. Na afloop zegt hij zich schuldig te voelen. In zijn gedachten was hij al met de volgende pass bezig, nog voor hij de bal onder controle had. In een ultieme poging probeert hij met een sliding te redden wat er te redden valt, maar dan ligt de bal – en Mvogo zelf – al tegen het net.

Donyell Malen doet een uiterste poging de bal te raken, maar dat mislukt. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Domme pech, een gebrek aan ritme of onderlinge afstemming met zijn medespelers? ‘Dit heeft niks met de afstemming tussen spelers te maken. Zo’n fout overkomt elke keeper een keer in zijn carrière’, aldus Schmidt. Hij twijfelt geen moment aan de kwaliteiten van Mvogo. ‘Het is voor hem natuurlijk geen goede start bij PSV, maar ik ben nog steeds overtuigd dat hij een heel goede keeper is. Hopelijk heeft hij al zijn fouten voor dit seizoen nu gemaakt.’

Een zucht van opluchting golft door het Philips Stadion als de ingevallen Maxi Romero drie minuten in blessuretijd met een rake kopbal PSV alsnog de overwinning bezorgt en de fout van Mvogo wegpoetst. Aan de andere kant van het veld balt de doelman beide vuisten voor zijn gezicht. Wetende dat zijn twee blunders in de eerste twee speelronden PSV nog geen punten hebben gekost.

De vraag is wat zijn fouten op lange termijn met het vertrouwen van hem en zijn ploeggenoten doet. Al neemt aanvoerder Denzel Dumfries het na afloop op voor zijn doelman. ‘Of ik hier onzeker van wordt als verdediger? Nee, ik heb het volste vertrouwen in hem. Het was heel ongelukkig, maar ik ben blij dat hij onze keeper is.’