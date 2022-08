PSV kan tegen Monaco bogen op aanvallende kracht maar is defensief kwetsbaar

PSV'er Cody Gakpo (r) vorige week koppend in het heenduel tegen AS Monaco (1-1). Dinsdagavond is de return. Beeld ANP

Pluspunten

1. Ibrahim Sangaré

Met zijn intercepties, passes, duelkracht en dribbels was Ibrahim Sangaré de grote uitblinker in de heenwedstrijd tegen AS Monaco. Maar lange tijd was de vraag hoelang PSV nog kon genieten van de kwaliteiten van de gewilde middenvelder. Een trits gefortuneerde clubs uit de Premier League was bovengemiddeld geïnteresseerd in de speler die voor een gelimiteerd bedrag van 37 miljoen euro weg mocht.

Afgelopen weekend kwam aan alle onzekerheid een einde, toen PSV bekendmaakte dat de 24-jarige Ivoriaan zijn (verbeterde) contract met twee jaar heeft verlengd tot 2027. En belangrijker nog: de gelimiteerde transfersom van 37 miljoen is tot de zomer van 2023 bevroren. Wie Sangaré dit seizoen nog wil wegkapen uit Eindhoven moet met een astronomisch bedrag aankomen bij technisch directeur John de Jong.

De krachtpatser is een belangrijke schakel in het gepimpte PSV van trainer Ruud van Nistelrooij. De ploeg implodeerde toen hij vorige week in Monaco een kwartier voor tijd geblesseerd naar de kant moest. ‘Ik wil met PSV kampioen worden en de Champions League halen’, zei hij bij het ondertekenen van zijn nieuwe verbintenis.

2. Scorend vermogen

Geen enkele speler is een garantie voor een bepaald aantal doelpunten. Maar bij PSV lijkt het met de productiviteit wel goed te zitten. Afgaande op de voorbije seizoenen heeft de ploeg van Van Nistelrooij een handvol spelers dat makkelijk scoort.

Neem alleen al Luuk de Jong en Guus Til, die deze zomer werden aangetrokken. Met 28 doelpunten sloot De Jong zijn eerste periode bij PSV in 2019 af als gedeeld topscorer van de eredivisie. De 21 treffers (alle competities) van Til vormde vorig seizoen een belangrijke pijler onder het succes van Feyenoord.

Mocht het duo vorm ontberen, dan dreigt vanaf de linkerkant nog het voortdurende gevaar dat Cody Gakpo heet. Hij scoorde vorig seizoen twaalf keer, terwijl Johan Bakayoko bij Jong PSV topscorer werd met zeventien treffers. En ook middenvelder Joey Veerman, die trefzeker was in Monaco, verwacht met enige regelmaat te kunnen juichen: ‘Tegen de tien doelpunten moet wel lukken’, zei hij in de voorbereiding tegen het Eindhovens Dagblad.

3. Speeltijd jeugdspelers

Met Ruud van Nistelrooij als opvolger van Roger Schmidt sloeg PSV niet alleen op tactisch gebied een nieuwe weg in. Ook richt de oud-spits zijn blik meer op de eigen jeugdspelers dan zijn Duitse voorganger deed.

Dat is niet verrassend, aangezien Van Nistelrooij afgelopen seizoen trainer was van Jong PSV. Daar overtuigde hij de PSV-leiding dat talenten zich onder hem goed kunnen ontwikkelen. Hij hevelde onder meer Johan Bakayoko, Fredrik Oppegard en Ismael Saibari over naar het eerste team en schroomt niet om ze, net als de jonge Richard Ledezma, speelminuten te geven.

Saibari ontpopte zich in de voorbereiding tot de surprise van PSV. De kans is aannemelijk dat de 21-jarige Marokkaanse Spanjaard in de thuiswedstrijd tegen Monaco opnieuw in de basis begint, als vervanger van de langdurig geblesseerde Noni Madueke. ‘Sommige jongens doen het verrassend goed’, zei Van Nistelrooij tijdens de voorbereiding over de talenten, waarmee hij onder andere op Saibari doelde.

Minpunten

1. Tegendoelpunten

De 5-3-overwinning tegen Ajax in de Johan Cruijff Schaal ruim een week geleden gaf een mooi inkijkje in de sterke en zwakke punten van PSV. De ploeg bewees dat het makkelijk scoort, maar toonde defensief zijn kwetsbare kant. ‘Vijf maken is geweldig, maar drie tegen is te veel’, zei Van Nistelrooij.

Bij zijn presentatie als trainer van PSV benadrukte hij dat het aantal tegendoelpunten omlaag moet. Onder Roger Schmidt incasseerde PSV vorig seizoen 42 doelpunten in de competitie. Ter vergelijking: Ajax kreeg er 19 tegen. ‘Historisch gezien blijkt het aantal tegendoelpunten vaak beslissend te zijn in de strijd om de titel’, aldus Van Nistelrooij.

Ook dit seizoen is het aantal tegendoelpunten een punt van zorg. In negen wedstrijden (inclusief oefenduels) wist de tegenstander al veertien keer te scoren tegen PSV. In Monaco oogde de ploeg van Van Nistelrooij een helft lang solide, maar na rust gaf het de kansen te makkelijk weg, met de late gelijkmaker als gevolg (1-1).

2. Weinig creativiteit

De Jong en Til worden geprezen om hun kopkracht, fysieke gestel, neusje voor de goal en het vermogen om negentig minuten te blijven gaan. Het nadeel is dat er weinig creativiteit schuilgaat in de spits en aanvallende middenvelder. Verwacht van het duo geen flitsende individuele acties of splijtende openingen.

In het heenduel tegen Monaco moest de vindingrijkheid bij PSV vooral komen via de dribbels van Gakpo - die niet zijn beste wedstrijd speelde - en de passing van Veerman. Met zijn traptechniek is de middenvelder degene die voor de broodnodige variatie en verrassing moet zorgen in het aanvalsspel van PSV.

Mocht Van Nistelrooij meer behoefte hebben aan voetballend vermogen in zijn ploeg, dan zou Xavi Simons een goed alternatief kunnen zijn voor Til. Met zijn dribbels, technische bagage en slimme passes bewees het 19-jarige talent afgelopen weekend tegen Emmen iets te kunnen toevoegen aan het spel van PSV. Bovendien liet hij zien een heel andere type te zijn dan zijn vijf jaar oudere concurrent.

3. Mogelijk vertrek Gakpo

In Eindhoven kleurde de lucht deze zomer aardig blauw voor PSV, al hangt er met het mogelijke vertrek van Gakpo nog altijd een donkere wolk boven het Philips Stadion. ‘Als we de groepsfase van de Champions League halen, is het aannemelijker dat ik blijf’, zei de aanvaller na de simpele zege op Emmen.

Het is de vraag of de club ook zo lang wil wachten. Mocht PSV winnen van Monaco en de play-offs van de Champions League halen, dan weet het pas op 24 augustus of het zich plaatst voor het hoofdtoernooi. Een week later sluit de transfermarkt, terwijl PSV bij een vertrek van de zelfopgeleide speler hoe dan ook een vervanger wenst te halen.

PSV wil het liefst zo snel mogelijk duidelijkheid van Gakpo, maar de club weet ook dat de panelen tot eind augustus kunnen schuiven. De supporters daarentegen laten er geen misverstand over bestaan. Al wekenlang rolt ‘jalalala, Cody moet blijven’ van de tribunes.