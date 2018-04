PSV kampioen Eredivisie en geeft titel glans met klinkende zege op Ajax: 3-0

Koelbloediger en eendrachtiger

Zeker qua intensiteit was het een unieke kampioenswedstrijd. Op 10 december jongstleden blies Ajax PSV nog weg met 3-0. Toen speelden de Eindhovenaren slap en ongeïnspireerd, leken ze nog amper te geloven in eigen kunnen. Hoe anders was dat vanmiddag. Geen PSV'er verzaakte ditmaal wat felheid betreft.



Zo ontspon zich aanvankelijk een gelijkwaardig duel, want ook Ajax toonde zich verbeten. Qua kansenverloop was er eveneens evenwicht, maar PSV toonde zich koelbloediger in de afronding en eendrachtiger bij het afweerwerk. Feitelijk was dat het hele seizoen al het verschil.



Foutief ingrijpen van Ajax-verdediger Wöber maakte dat Van Ginkel de bal bij Lozano kon krijgen, diens diagonale schot werd nog van de lijn gehaald door Ajax-verdediger De Ligt, maar topwedstrijdspecialist Pereiro was ter plekke om de rebound tegen het net te werken. Een piekfijne voorzet van Brenet op het hoofd van De Jong betekende al voor rust feitelijk het verdict.