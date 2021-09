PSV is AZ weer voorbij, vooral als het om doelpuntenmakers gaat

PSV'er Cody Gakpo wordt onderuit geschoffeld door AZ-verdediger Pantelis Hatzidiakos, Aslak Witry (l) beweegt mee. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Geregeld glijdt de aanvoerdersband van Owen Wijndal zaterdag in het aantrekkelijke duel met PSV (0-3) van zijn arm tot op zijn pols. Wat dat zegt over zijn spel? Niets. Wijndal voetbalt goed bij zijn rentree na een paar maanden blessureleed, als krachtbron met flair op links. De nieuwe aanvoerder van AZ speelt Noni Madueke uit de wedstrijd. Het zegt hoogstens iets over onwennigheid, over nieuwigheid van een team dat zoekt naar herschikking van de hiërarchie, naar doelpunten vooral.

Hoe anders is het gesteld met koploper PSV, dat de hegemonie van Ajax aanvalt, de brede selectie vanwege het vroege Europese voetbal snel vrij compleet had en inmiddels is gewend aan het kneedwerk van trainer Roger Schmidt, wiens wissels geweldig uitpakken. PSV bouwt voort, onder meer door contracten van toppers als Mario Götze, Madueke en Cody Gakpo open te breken.

AZ was aardig op weg van de traditionele top-drie een top-vier te maken, maar met Teun Koopmeiners vertrok vorige week opnieuw een pion van die ene, gloedvolle generatie die misschien, wie weet, de titel had kunnen grijpen als corona in maart 2020 geen einde had gemaakt aan de opmars.

Knalfuif

AZ opende zaterdag zijn verbouwde huis met een knalfuif. Muziek en mooi licht, glijdend over intieme tribunes. Ogenschijnlijk zelfs minder wind dan voorheen. Directeur Robert Eenhoorn betrad het veld om de werkers en supporters te bedanken voor hun geduld, nadat twee jaar geleden een deel van het dak instortte. Het is een prachtig huis. Alleen: de mooiste meubels zijn verkocht. De nieuwe zijn gearriveerd, maar ze zitten nog niet zo lekker en de trainer is nog bezig met de herschikking.

Ja, AZ voetbalt nog steeds met pressie. Dat bleek ook tegen RKC en Europees tegen Celtic. In de competitie is alleen van Heerenveen gewonnen. Wie scoort, nu tientallen doelpunten van Koopmeiners, Myron Boadu en Calvin Stengs zijn verkocht? Vangelis Pavlidis moet wennen, zoals zaterdag weer bleek in de eerste helft, bij 0-0, toen hij in kansrijke positie miste. Jesper Karlsson is nog niet zo in vorm als vorig seizoen. ‘Het heeft een aantal jaren geduurd om het elftal vorm te geven’, zegt trainer Pascal Jansen, die beseft dat het afwachten is, of de ploeg genoeg doelpunten in huis heeft.

De visie van AZ is bekend. Opleiden, goed verkopen en geen miljoenen uitgeven, zelfs niet als voor pakweg 50 miljoen is vertrokken. Het huis opknappen was ook een dure klus. Wijndal: ‘Volgens mij geeft AZ nooit veel uit.’ Hij wijst op nieuwelingen als Aslak Witry en Pavlidis. ‘De positie van Cal (Stengs) kunnen we goed opvullen, en van Teun (Koopmeiners) ook. Ik heb alle vertrouwen dat we het weer goed gaan doen.’ Hij corrigeert de opmerking dat het weer een goed team kan worden. ‘Het is een goed team.’

Hele groep schutters

Maar nog niet zo goed als PSV, dat over rust beschikt, dat diepte heeft in de selectie, en dat een hele groep schutters heeft. De grote wedstrijden vroeg in het seizoen hebben het elftal gelouterd. Tot de rust is het spel heel matig, maar na een kwartier haalt Olivier Boscagli, uitgerekend iemand die niet vaak scoort, geweldig uit, vanuit stand. ‘Het is denk ik wel het mooiste doelpunt van mijn loopbaan’, is hij na afloop wat beduusd. En dan die invallers: de razendsnelle Yorbe Vertessen wint te makkelijk van Martins Indi en schiet diagonaal raak. Ritsu Doan dribbelt prachtig, kapt en schiet diagonaal in de kruising.

Bij PSV kunnen velen scoren. Het valt dus niet zo op dat Eran Zahavi onzichtbaar is, dat Gakpo licht geblesseerd uitvalt, Madueke geen kans heeft tegen Wijndal en Mario Götze slordig is. Toch drie goals, wat het totaal in de competitie op 14 brengt, eentje meer dan Ajax, elf meer dan AZ (na drie duels).

Wijndal, over de vertrekkers: ‘In het begin is het wennen. Ik ben opgegroeid met die jongens en ik gun ze de stap. We missen hun kwaliteiten, maar ik denk er niet aan. Ik speel bij een heel mooie, goede club. Voor mij is alles hetzelfde, alleen die jongens zijn weg. Voor hen is het meer wennen. Maar natuurlijk mis ik ze, ook persoonlijk.’

Trainer Jansen, over al die kansen: ‘Het is belangrijk jezelf te belonen. Dit is de grotemensenwereld waarin je wordt afgerekend op resultaten.’ Collega Schmidt: ‘We hebben een sterke bank, maar we hebben iedereen nodig.’ Donderdag speelt AZ tegen Randers uit Denemarken, in de Conference League. PSV ontvangt Sociedad, in de Europa League. Ook dat tekent het verschil, tussen PSV en AZ.