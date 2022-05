PSV houdt ontknoping eredivisie nog even spannend door zege op Willem II

PSV's Cody Gakpo rolt over de rug van Willem II-speler Driess Saddiki. Beeld Pro Shots / Marcel van Dorst

Met nog drie wedstrijden te spelen moet een klein wonder de Eindhovenaren helpen bij het goedmaken van de achterstand op Ajax. De koploper verspeelde sinds de winterstop slechts drie punten, terwijl de Amsterdammers de laatste weken wel met vormgebrek kampen. Ajax heeft nog de lastige uitwedstrijden tegen AZ en Vitesse voor de boeg.

PSV moet de laatste drie wedstrijden hoe dan ook winnen om nog kans te maken op de eerste titel sinds 2018, te beginnen met de lastige uitwedstrijd tegen Feyenoord van volgende week. Een topwedstrijd waarin PSV het onder coach Roger Schmidt zo vaak lastig heeft, op de winst in de bekerfinale tegen Ajax na.

Tegen Willem II kende PSV weinig problemen, maar zag het wel opnieuw een speler (Vinicius) geblesseerd afhaken. Met de komst van Schmidt twee jaar geleden kwam ook het blessurespook naar Eindhoven. Onder de Duitse trainer kende de ploeg al zo’n zestig blessuregevallen, zo zocht het Eindhovens Dagblad onlangs uit. En ook tegen Willem II waren kwetsuren weer aan de orde. Verdediger Ramalho was er helemaal niet bij en nog in de eerste helft moest Vinicius zich laten vervangen.

Ziekenboeg

De Braziliaanse aanvaller, die bij afwezigheid van de zieke Götze in de basis mocht beginnen, greep vijf minuten voor rust naar zijn hamstring toen hij achter een diepe pass van Gakpo aan sprintte. In tranen voegde de logge spits zich bij de toch al volle ziekenboeg van PSV, waar ook de al langer afwezige Boscagli, Obispo, Mwene, Thomas en Madueke verblijven.

Al die malheur deerde PSV nauwelijks tegen het tandeloze Willem II, de nummer zestien van de eredivisie en vechtend voor lijfsbehoud in de eredivisie. Binnen twee minuten had de thuisploeg de gewenste voorsprong al te pakken. Gakpo gaf de bal aan de linkerkant mee aan de opkomende Max. De back schoot de bal hard voor, die door Doan bij de tweede paal kon worden binnengelopen.

Het vroege doelpunt had het startsein kunnen zijn voor een waar doelpuntenfestijn, maar in plaats daarvan zakte PSV ver terug. De ploeg speelde ongeïnspireerd en slordig tegen Willem II, dat van PSV lange tijd de kans kreeg om in de wedstrijd te blijven. Joey Veerman stond symbool voor het matige spel van PSV. De middenvelder leed veelvuldig balverlies en speelde een van zijn zwakste wedstrijden sinds zijn komst in de winterstop.

Comfortabel

Na een half uur zette Gakpo PSV op een comfortabele 2-0-voorsprong. De buitenspeler en topscorer kopte vanaf elf meter raak na een strakke voorzet van rechtsback Mauro Junior. Het was zijn tiende doelpunt van het seizoen. PSV dacht de overwinning wel binnen te hebben en liet de teugels zichtbaar vieren.

Maar nog voor rust verkleinde Willem II de achterstand. Rechtsback Owusu kreeg wel heel veel ruimte om de bal voor te zetten. De kleine, maar geheel vrijstaande Nunnely kopte knap raak. Aan de andere kant was Zahavi het meest attent bij een hoekschop, waardoor de marge in de rust alsnog twee was (3-1).

In de tweede helft voltrok zich hetzelfde scenario, zonder dat de wedstrijd echt spannend werd. Willem II-aanvaller Kabangu tikte raak na zwak keepen van Mvogo, maar niet veel later schoten de bezoekers zichzelf lelijk in de voet. Verdediger Dammers schoot een diepe pass van Veerman op lullige wijze al vallend in eigen doel: 4-2.

Zo kende PSV alsnog een zorgeloze middag en kan het zich opmaken voor volgend weekend, als Ajax op bezoek gaat bij AZ en PSV afreist naar Feyenoord. Dan zal meer duidelijk zijn hoe de titelstrijd zich verder ontvouwt of zelfs al in de plooi is gevallen.