PSV hoeft niet voluit te gaan om NEC te verslaan

Noni Madueke, terug van een blessure, viert zijn treffer waarmee het 3-0 voor PSV wordt. Keeper Jasper Cillesen van NEC baalt. Beeld ANP

Ajax en Feyenoord kozen ervoor hun wedstrijd uit te stellen, met het oog op de laatste groepswedstrijd in Europa. PSV maakte eerder dit seizoen al gebruik van die mogelijkheid, toen het in een tweestrijd met Rangers FC, tevergeefs, streed voor een plek in de Champions League.

PSV voetbalde een paar tempo’s lager dan tegen Arsenal, donderdag in de Europa League. Zo intens als het duel tegen de koploper uit de Premier League was, zo mat was het treffen met de kwalitatief veel minder sterke middenmotor uit Nijmegen. PSV hoefde niet voluit te gaan om toch te winnen en het gat met koploper Ajax terug te brengen tot één punt.

Komende zondag staan beide teams tegenover elkaar in de Arena, als de koppositie op het spel staat, al heeft Ajax een wedstrijd minder gespeeld. PSV wacht eerst nog de lange midweekse reis naar het noordelijke puntje van Noorwegen, voor het Europa League-duel tegen FK Bodø/Glimt. PSV is al geplaatst voor de volgende ronde, dus is de kans aannemelijk dat Van Nistelrooij een aantal spelers zal sparen.

Bij PSV begon Luuk de Jong voor het eerst sinds zijn blessure, die hij twee maanden geleden opliep, in de basis. Met een doelpunt en assist had de spits als invaller al een belangrijk aandeel in de overwinning tegen Arsenal (2-0). Zondag zag hij in de eerste helft een doelpunt afgekeurd, omdat aangever Gakpo buitenspel stond. Meteen na rust scoorde hij vanaf de strafschopstip.

Het gaf PSV een veilige marge van twee doelpunten, in een wedstrijd die eigenlijk vanaf het begin was gespeend van enige spanning. Anwar El Ghazi had PSV na een kwartier al op voorsprong gezet, op aangeven van Gakpo. El Ghazi werkte de indraaiende voorzet met links achter Jasper Cillessen.

PSV voetbalde slordig, met regelmatig foutieve passes en voorzetten die niet aankwamen. NEC probeerde zich voetballend een weg richting het doel van keeper Benitez te banen, maar kon nauwelijks gevaarlijk worden. De stugge ploeg van trainer Rogier Meijer speelde dit seizoen al acht keer gelijk. Iván Márquez was een kwartier voor tijd het dichtst bij een doelpunt. De verdediger kopte vrij voor Benitez naast.

Tien minuten voor tijd bekroonde de van een blessure teruggekeerde Madueke zijn invalbeurt met een doelpunt (3-0). Het kon nauwelijks een verrassing heten dat de aangever opnieuw Gakpo was. Het was diens elfde assist deze competitie.