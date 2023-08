PSV herpakt zich na zwakke eerste helft en wint bij Vitesse

Luuk de Jong viert zijn benutte strafschop, die de 1-3 voor PSV betekent. Beeld ANP

PSV leek in de eerste helft al met de gedachte bij de dubbele confrontatie tegen Rangers FC, in de play-offs van de Champions League. De Eindhovenaren spelen dinsdag eerst uit en mogen een week later proberen in eigen stadion voor het eerst in vijf jaar weer de groepsfase van het miljardenbal te halen.

Zo fris als Vitesse voor de dag kwam, zo laks toonde PSV zich in de eerste helft. De bezoekers kregen nauwelijks druk op Vitesse, speelden in een te laag tempo en zagen er defensief opnieuw kwetsbaar uit. Bosz wisselde drie keer in de rust en zag zijn ploeg na rust veel beter voor de dag komen.

Bij Vitesse begonnen met Isimat-Mirin, Room, Tielemans en Van Ginkel vier spelers met een PSV verleden in de basis. Vooral de laatste twee, Tielemans en Van Ginkel, bepaalden in de eerste helft het ritme van het spel van Vitesse, dat zich terugtrok als PSV de bal had, maar eenmaal in balbezit goed voetbalde.

Vitesse kende op de achtergrond een onrustige zomer. De club presenteerde vorig jaar de Amerikaan Coley Parry als nieuwe eigenaar, maar nog altijd wachten ze in Arnhem op goedkeuring van de licentiecommissie van de KNVB. Daardoor kan Vitesse nog geen gebruik maken van het geld van de eigenaar.

PSV mist Lang

Tielemans is een van de spelers die deze zomer transfervrij naar Gelredome kwamen. Hij droeg vorig seizoen de aanvoerdersband bij Jong PSV. De 21-jarige middenvelder, die vanaf zijn 8ste in de jeugdopleiding van PSV zat, dacht dat een overstap naar Vitesse beter was voor zijn ontwikkeling. Hij scoorde vorige week al bij zij debuut, tegen Volendam.

Evenals Van Ginkel overigens, die het winnende doelpunt maakte in het vissersdorp. De aanvallende middenvelder, die met zijn loopacties in de diepte een plaag was voor PSV, opende na twintig minuten de score. Hij stond zoals wel vaker op de plek na een aanval over veel schijven. Op slag van rust dacht hij op identieke wijze te scoren, maar Teze haalde de bal van de doellijn.

PSV zette daar weinig tegenover. De ploeg die de eerste weken van het seizoen een frisse en gretige indruk maakte, oogde ongeïnspireerd en voorspelbaar zonder de acties van de geblesseerde Noa Lang. Tekenend was het onderlinge onbegrip tussen onder meer Boscagli en Veerman, en Boscagli en De Jong.

Invallers draaien het om

Bosz schudde langs de kant geregeld met het hoofd en greep in de rust hard in. Hij wisselde Ramalho, Bakayoko en Babadi. In de ploeg kwamen Saibari, Til en Schouten, laatstgenoemde maakte zijn debuut voor PSV. Hij begon als centrale verdediger, maar schoof vaak door naar het middenveld.

De wissels sorteerden al snel effect. De ingevallen Schouten stond aan de basis van de gelijkmaker van Saibari, die PSV binnen drie minuten op gelijke hoogte bracht na een slim hakje van De Jong. De grensrechter vlagde voor buitenspel, maar de VAR draaide die beslissing terug. PSV was scherper en nam de regie in handen.

Plots lukte zat er wel venijn in de ploeg en lukte het PSV wel om Vitesse onder druk te zetten, al kon Vitesse door zwak verdedigen aan PSV zijde nog een paar keer gevaarlijk uitbreken. De ingevallen De Regt schoot de bal voor open doel op de lat, nadat doelman Benítez op de rand van het strafschopgebied langs de bal had gemaaid. Ook Boutrah raakte de lat.

PSV benutte de kansen wel. Veerman leverde de bal op fraaie wijze af bij Vertessen, die hard en droog raak schoot in de korte hoek. Niet veel later werd de rappe buitenspeler gevloerd in het strafschopgebied. De Jong benutte de penalty: 1-3. Zo bleef PSV na twee wedstrijden nog zonder puntverlies.