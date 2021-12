PSV heeft dringend behoefte aan een goalgetter. En dat is Carlos Vinicius dus niet

PSV'er Phillipp Mwene zit in de tang bij de defensie van RKC. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Wanneer het bij PSV over succesvolle spitsen uit het verleden gaat, klinken al snel de namen van de Brazilianen Romario en Ronaldo. Het is nog maar de vraag of Carlos Vinicius over dertig jaar op dezelfde manier herinnerd wordt als zijn bewierookte landgenoten.

Sinds de 26-jarige aanvaller deze zomer in Eindhoven is neergestreken, is hij onderwerp van discussie. De bonkige spits van 1.91 meter wisselt goede momenten af met onbegrijpelijke missers en onbeholpen acties. Verwacht van hem geen fijnzinnige dribbels. De spits die voor twee jaar is gehuurd van Benfica is een soort stormram die die de hele wedstrijd trekt, beukt en sleurt.

Het staat in schril contrast met de manier waarop Romario en Ronaldo de PSV-supporters in de jaren negentig in vervoering brachten. Een passeerbeweging hier, een hoogstandje daar. Vaak gevolgd door een doelpunt. Een soort Braziliaanse samba, maar dan in het Philips-stadion.

In de gewonnen wedstrijd tegen RKC (1-4) is Vinicius in al zijn gedaantes te aanschouwen. De koploper van de eredivisie, met één punt meer dan Ajax, gaat beduidend beter voetballen als de sterke nummer 9 al na een half uur in het veld komt voor de geblesseerd geraakte Ritsu Doan. Hij houdt ballen vast en zet ploeggenoot Phillipp Mwene vrij voor de doelman, waaruit een strafschop ontstaat. Maar evenzovaak springen ballen van zijn voet of mist hij een grote kans.

Enige spits

Door de blessure van Eran Zahavi is Vinicius de enige spits bij PSV. Toch is hij niet altijd verzekerd van een basisplek. Ook tegen RKC kiest trainer Roger Schmidt ervoor om met de beweeglijke en snelle buitenspeler Cody Gakpo in de punt van de aanval te beginnen. ‘Carlos is niet honderd procent fit. Hij heeft de laatste weken veel wedstrijden gespeeld, dus ik moet hem ook in bescherming nemen’, zegt Schmidt na afloop.

Wie naar het verleden van de Braziliaanse spits had gekeken, wist bij voorbaat dat PSV niet een kloon van Romario of Ronaldo in huis had gehaald. Waar Romario ooit tegen het Roemeense Steaua Boekarest vanaf de middenlijn een dribbel inzette en scoorde, maakte Vinicius al zijn achttien doelpunten in zijn beste jaar bij Benfica binnen het strafschopgebied.

Dient hij niet als aanspeelpunt, dan is hij aan het loeren waar de bal aan het eind van een aanval zou kunnen vallen. Schmidt: ‘Hij houdt de verdedigers van een tegenstander bezig, waardoor andere spelers meer ruimte krijgen. Daarnaast kan hij de bal goed bij zich houden. Hij doet het goed, maar er is ruimte voor verbetering.’

Vorige week stond hij tegen NEC in blessuretijd op de goede plek om de bal van dichtbij binnen te tikken en PSV de benauwde zege (1-2) te schenken. Tegen RKC verslikt hij zich een aantal keer in zijn eigen techniek. Wanneer hij alleen op doelman Etienne Vaessen af dribbelt, stuitert de bal tot drie keer toe te ver van zijn voet.

Op valreep toegevoegd

Vinicius werd deze zomer op de valreep aan de selectie van PSV toegevoegd, nadat hij vorig seizoen als huurling van Benfica vooral op de bank had gezeten bij Tottenham Hotspur. De Eindhovenaren wilde nog een ander type spits naast de minder balvaste Zahavi. ‘Het is altijd moeilijk voor een speler die op het laatste moment van de transferperiode bij de groep aansluit. Carlos heeft de hele voorbereiding gemist’, aldus Schmidt.

Hij moet hoe dan ook voor de treffers gaan zorgen bij PSV, waar dit seizoen nog geen erkende doelpuntenmaker is opgestaan. Veelzeggend is het dat Yorbe Vertessen de topscorer is. De Belg die het veelal met invalbeurten moet doen, scoort twee keer tegen RKC en brengt zijn totaal op zes. Vinicius, die tot zijn twintigste vooral als verdediger voetbalde in de Braziliaanse competitie, maakte tot nu toe vier doelpunten en gaf vier keer een assist.

Fraai is diens steekpass net na rust op Mwene. De verdediger wordt in het strafschopgebied tegen de grond gelopen, waarna de scheidsrechter niets anders kan dan een penalty geven. Even denkt Vinicius de strafschop te nemen, maar aanvoerder Gakpo eist de bal op en schiet de 0-3 achter doelman Vaessen. Niet veel later maakt Mwene er uit een moeilijke hoek 0-4 van. Kort voor tijd doet Jens Odgaard nog iets terug namens RKC.

Ondanks de eenvoudige overwinning is Schmidt na afloop kritisch op zijn ploeg. PSV miste een handvol kansen en verzuimde een veel grotere uitslag neer te zetten. ‘We zijn het hele seizoen al niet efficiënt genoeg. Dat moeten we echt verbeteren.’

Dat geldt ook voor Vinicius, die tegen RKC dus zijn waarde heeft voor het team maar ook weer een aantal kansen op knullige wijze verprutst.