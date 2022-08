PSV geeft voorsprong weg tegen AS Monaco, maar houdt uitzicht op de play-offs voor de Champions League

Aangever Luuk de Jong (l) en afmaker Joey Veerman bejubelen de openingstreffer van PSV. Beeld ANP

Drie dagen na het winnen van de Johan Cruijff Schaal moest PSV diepgaan voor een resultaat tegen AS Monaco. In de derde voorronde van de Champions League trok de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij, na een goede eerste helft, een gelijkspel met hangen en wurgen over de streep (1-1).

PSV voetbalde een helft lang volwassen en geconcentreerd, maar oogde in de verzengende hitte van het prinsdom vermoeid in een duel dat steeds meer de contouren kreeg van een slijtageslag. Volgende week dinsdag volgt de return in het Philips Stadion tegen de nummer drie van de Franse competitie.

Mocht PSV het tweeluik met de Monegasken winnen, dan wacht in de play-offs een dubbele confrontatie met het Schotse Rangers FC of Union Sint-Gillis uit België. Na vier Champions League-loze jaren verlangt PSV weer naar de groepsfase van het elitetoernooi. Een gelijkspel op bezoek bij Monaco vormde een aardige aanzet.

Net als vorig seizoen won PSV afgelopen weekend de Johan Cruijff Schaal ten koste van Ajax, de rijkere concurrent die de laatste jaren zowel op financieel als sportief vlak een gat sloeg met de Eindhovenaren. Ajax durfde geld in de selectie te pompen, met kampioenschappen en miljoenen uit de Champions League als gevolg.

Financieel gat met Ajax

PSV weet dat het ook weer een keer de groepsfase van het meest lucratieve clubtoernooi moet bereiken, wil zij het (financiële) gat met Ajax niet verder zien groeien. De verdiensten in de Europa League en Conference League staan niet in verhouding tot die in de Champions League.

Mocht PSV zich plaatsen voor het miljardenbal, dan is het verzekerd van ongeveer 35 miljoen euro aan inkomsten. In de Europa League, het tweede Europese toernooi, liggen de gegarandeerde verdiensten met tien miljoen euro een stuk lager.

Het is het niveau waar PSV zichzelf de laatste jaren vaker terugvond dan het zelf wenste. Het strookt niet met het Strategisch Plan 2030 waarin valt te lezen dat PSV bij de beste 32 clubs van Europa wil behoren. Aan de groepsfase van de Champions League doen 32 clubs mee.

In het redelijk gevulde Stade Louis II voetbalde PSV een helft lang volwassen en goed georganiseerd, maar moest het na rust toezien hoe Monaco steeds sterker werd. De thuisploeg oogde frisser en fysiek sterker dan PSV, dat na rust een handvol spelers vermoeid dan wel licht gekwetst moest vervangen. Was het de drukkende hitte in Monaco, de naweeën van de wedstrijd tegen Ajax of een combinatie van beide?

Nieuwe koers

Met Van Nistelrooij als opvolger van Roger Schmidt besloot PSV deze zomer een nieuwe koers te varen. Naast een half elftal aan nieuwe spelers, heeft hij ook radicaal andere ideeën over voetbal dan zijn Duitse voorganger. De oud-spits van Manchester United en Real Madrid wil meer rust in het spel van PSV brengen en in tegenstelling tot Schmidt vanuit balbezit tot kansen komen.

Staand aan de zijlijn zag hij dat PSV zich na een moeizame eerste twintig minuten steeds makkelijker onder de pressie van de Monegasken uit speelde. Zodra de bezoekers de vier meest aanvallende Monaco-spelers wisten uit te spelen, lag er een zee aan ruimte om in te voetballen. Vooral Veerman en Luuk de Jong vertolkten een belangrijke rol.

De 31-jarige spits vormde het aanspeelpunt die de ballen bij zich wist te houden, waardoor de rest van de ploeg kon aansluiten. Veerman was met zijn passing de speler die, net als tegen Ajax, voor de creativiteit zorgde in een verder redelijk degelijk PSV.

Verdekte voetbeweging

Na iets meer dan een half uur vormde de specifieke kwaliteiten van het duo de basis voor het fraaie openingsdoelpunt. Ibrahim Sangaré draaide zich knap vrij, waarna de matig spelende Guus Til de bal strak in de voeten van De Jong speelde. Met een verdekte voetbeweging legde hij de bal op de rand van het strafschopgebied klaar voor de inkomende Veerman, die de bal met veel gevoel in de verre hoek legde.

PSV speelde compact tegen de Monegasken, ook om meer defensieve zekerheid in de bouwen. In de voorbereiding en in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax bleek de jonge achterhoede, met het centrale duo Teze-Obispo en de onzekere rechtsback Hoever, de achilleshiel van de gerenoveerde ploeg.

Na rust werden de ruimtes groter en had PSV meer moeite om de thuisploeg van het eigen doel af te houden. Takumi Minamino miste oog in oog met doelman Benitez, terwijl Volland in kansrijke positie naast kopte. In balbezit was een steeds vermoeider ogende PSV vaak te onrustig en slordig.

Tien minuten voor tijd viel de verdiende gelijkmaker. Uit een vrije trap schoot Axel Disasi de bal die in de kluts bleef liggen van dichtbij achter Benitez. In de slotfase ontsnapte PSV nog toen een Monaco-speler de bal tegen de paal kopte.