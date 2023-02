PSV gedijt beter onder een clubman als coach, Ajax juist niet

Clubman en huidige PSV-trainer Ruud van Nistelrooij tijdens het duel met Feyenoord eerder deze maand in de Kuip. Beeld ANP

Twee echte clubmannen moeten Ajax en PSV vanavond naar de volgende ronde van de Europa League leiden. John Heitinga, die acht seizoenen voor Ajax uitkwam, staat sinds kort aan het roer bij Ajax dat vorige week thuis 0-0 speelde tegen Union Berlin. Ruud van Nistelrooij, die drie jaar een PSV-shirt droeg, is sinds afgelopen zomer hoofdcoach bij PSV en dient met zijn ploeg thuis een 3-0-achterstand tegen Sevilla weg te werken. Eredivisiekoploper Feyenoord is al geplaatst voor de achtste finales van voornoemd toernooi onder een coach die nooit voor Feyenoord speelde, Arne Slot.

Het werpt de vraag op waar een club verstandiger aan doet: een clubman als hoofdcoach aanstellen of zich verlaten op een buitenstaander? De Volkskrant legde samen met Opta de hoofdtrainers die deze eeuw bij de vijf beste clubs van dit moment Feyenoord, Ajax, PSV, AZ en FC Twente werkten naast elkaar op basis van resultaten in de eredivisie, belangrijke prijzen en aansprekende Europese prestaties. Daaruit kunnen zes conclusies worden getrokken.

. Beeld .

Conclusie 1: Ajax gedijt iets beter onder een niet-clubman

Het voelt misschien vreemd aan nu Heitinga een pikstart kent door zijn eerste vier competitiewedstrijden te winnen en voorganger Alfred Schreuder, die nooit voor Ajax voetbalde, juist het slechtste puntengemiddelde overlegt van alle Ajax-trainers deze eeuw (1,89). Toch doen bij Ajax de niet-clubmannen het iets beter. Ze behaalden 2,31 punten gemiddeld per wedstrijd om 2,2 punten voor de clubman. Vooral onder Erik ten Hag (2,45), Peter Bosz (2,38) en Martin Jol (2,29) werd veel gewonnen -en bovendien attractief gevoetbald, niet onbelangrijk in Amsterdam. Vaker zelfs dan onder clubman Frank de Boer (2,23) onder wiens leiding Ajax viermaal kampioen werd. Ook onder oud-speler Ronald Koeman (2,31) won Ajax twee landstitels en bereikte het bovendien de kwartfinale van de Champions League. Die laatste prestatie werd overtroffen door Ten Hag met een halve finaleplaats, terwijl Bosz de finale van de Europa League bereikte. Ten Hag werd bovendien driemaal kampioen en eindigde bovenaan in het door corona afgebroken seizoen 2019-2020.

Conclusie 2: PSV is beter af met een clubman

Van Nistelrooij is nog niet erg succesvol als PSV-trainer. Met 1,95 punten gemiddeld blijft hij een stuk achter bij zijn Duitse voorganger Roger Schmidt, Fremdkörper in Eindhoven, die gemiddeld 0,3 punt meer binnenharkte. Vergelijken is nooit helemaal eerlijk vanwege de verschillende selecties en mogelijkheden die trainers hebben. Van Nistelrooij moet het sinds de winterstop doen zonder aanvallers Gakpo en Madueke. Zoals Schreuder een half basiselftal zag vertrekken. Maar goed, de grote lijn bij PSV is toch wel dat de clubmannen beter presteren: gemiddeld 2,29 punt per wedstrijd om 2,14 voor de niet-clubmannen. Vooral Guus Hiddink (2,42) en Phillip Cocu (2,33) staan met gouden letters gegraveerd in het geheugen van de PSV-supporter. De oud-spelers waren in dit tijdvak goed voor elk drie landstitels. Onder Hiddink werd ook nog de halve finale van de Champions League bereikt. Onder Ronald Koeman (2,28 punten gemiddeld, een landstitel) de kwartfinale van dat toernooi. Sef Vergoossen (2,12) is de enige buitenstaander die PSV (eenmaal) kampioen maakte.

Conclusie 3: Slot dempt de heimwee bij Feyenoord naar ‘eigen bloed’

Het is razend spannend bij Feyenoord tussen de trainers met en zonder een spelersverleden in de Kuip. Met name Gertjan Verbeek (1,12), Leon Vlemmings (1,53) en Jaap Stam (1,27) deden slechte zaken voor de buitenstaanders, al waren zij maar kort in dienst. De goede start onder Bert van Marwijk (2,04) werd zo tenietgedaan, ook doordat Van Marwijk in zijn tweede periode minder presteerde (1,76). Giovanni van Bronckhorst (2,02) en Ronald Koeman (2,03) zetten de clubmannen op een flinke voorsprong, maar Slot is hard bezig de score gelijk te trekken. Door zijn gemiddelde van 2,15 (het beste van alle Feyenoord-coaches deze eeuw) staat het nu 1,91-1,89 in Rotterdam in het voordeel van de clubmannen. De winst van de Uefa Cup onder Van Marwijk en het bereiken van de Conference League-finale onder Slot overtreffen de enige landstitel die Feyenoord in dit tijdvak behaalde onder leiding van Van Bronckhorst. Maakt Slot Feyenoord dit seizoen kampioen, dan zal men bij Feyenoord vermoedelijk niet zo snel meer naar een trainer van ‘eigen bloed’ talen.

Conclusie 4: Clubman Rutten wordt alleen overtroffen door buitenlanders

Slechts eenmaal verliet FC Twente zich deze eeuw op een coach die het rode tenue droeg, Fred Rutten. Rutten wordt gezien als de grondlegger van de latere succesperiode van de club. In zijn eerste periode (1999-2001) won hij de beker, in zijn tweede (2006-2008) behaalde hij iets minder punten (gemiddeld 1,88) dan voorganger Jan van Staa (1,92), maar plaatste Twente zich wel via de play-offs voor de voorronde van de Champions League. Hij werd daarna overvleugeld door buitenlandse coaches. De Brit Steve McClaren werd tweede en daarna zelfs kampioen. McClaren overlegt het beste gemiddelde der Twente-coaches: 2,28.

Ook zijn Belgische opvolger Michel Preud’homme (2,09) presteerde beter dan Rutten en won daarnaast de beker. Bosniër Marino Pusic loodste Twente later direct na de degradatie in 2018 naar het kampioenschap van de eerste divisie. De Spanjaard Gonzalo Garcia overlegt dan weer een mager gemiddelde (1,04), zeker in vergelijking met de huidige coach Ron Jans (1,66), maar het is nog altijd veel beter dan de dramatische score van Gertjan Verbeek (0,56) in het degradatiejaar.

Door de extreme schommelingen in budget is het bij Twente lastig vergelijken. Toch is het best opvallend dat ‘de Trots van het Oosten’ nooit meer voor een clubman koos, want Rutten presteerde uiteindelijk qua puntengemiddelde beter dan de buitenstaanders: 1,88 om 1,6.

Conclusie 5: AZ kiest louter voor Nederlandse buitenstaanders

Geen sentimenten bij AZ wat betreft de trainerskeuzen, louter buitenstaanders krijgen deze eeuw het vertrouwen in Alkmaar. Al kiest AZ, net als Ajax en Feyenoord, deze eeuw nimmer voor een buitenlandse coach. Wat nog wel opvalt is dat de laatste twee trainers, Slot en Pascal Jansen, aantraden zonder ervaring als hoofdcoach in de eredivisie. En met succes. Slot (2,15) is ook bij AZ lijstaanvoerder, hij troeft zelfs Louis van Gaal (1,98) af. Huidige coach Jansen (1,96) geeft nauwelijks iets op kampioenenmaker Van Gaal toe.

Conclusie 6: Clubmannen blijven langer aan boord

Alle puntengemiddelden bij elkaar opgeteld ontlopen de clubmannen (2,07) en buitenstaanders (1,99) elkaar weinig. Het grootste verschil is dat oud-spelers die trainer worden bij hun club doorgaans langer in functie blijven. Gemiddeld krijgen zij 2,2 jaar de kans, tegenover slechts 1,35 jaar voor de nieuwkomers. Waren Cocu en Van Bronckhorst zo succesvol geweest als ze in hun eerste seizoen waren ontslagen wat gezien de resultaten best logisch was geweest? Was het bij Ajax anders gelopen als de gemiddeld of bovengemiddeld presterende coaches Jol, Ten Cate, Keizer en Bosz al voor hun aantreden in het hart zaten van de achterban zoals nu bij Heitinga en eerder bij De Boer en Koeman het geval? Veelzeggend is dat alleen Van Marwijk en Ten Hag zich in de top-8 wurmen van langstzittende trainers. Zij presteerden dan ook uitzonderlijk.