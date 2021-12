PSV gaat als koploper het nieuwe jaar in na winst tegen Go Ahead Eagles

Philipp Mwene viert zijn doelpunt tegen Go Ahead Eagles. Beeld ANP

Phillipp Mwene en Cody Gakpo scoorden namens PSV, dat door de overwinning weer over Ajax heen wipte. Eén punt is de voorsprong op de concurrent uit Amsterdam, die de laatste maanden op een roze wolk door Europa dreef, maar in de competitie de nodige punten liet liggen.

PSV kende juist een omgekeerd verloop in de eerste seizoenshelft. Zo goed als het, gekeken naar de resultaten, in de eredivisie ging, zo beroerd ging het zodra PSV Europa in trok. Eerst was daar de uitschakeling in de voorronde van de Champions League. En ook overwinteren in de Europa League bleek te hoog gegrepen.

PSV is na de winterstop veroordeeld tot de veel minder aantrekkelijke Conference League, de nieuwe derde competitie van Europa. Dat strookt niet met de uitgesproken ambitie om bij de beste 32 clubs van Europa te horen. In de Conference League treft PSV Maccabi Tel Aviv.

Dan waren er nog de tegenvallende resultaten in topwedstrijden. Ga maar na: PSV wist niet te winnen van Benfica, Real Sociedad, AS Monaco, Ajax en Feyenoord. Tegen de concurrenten uit Nederland werden in de competitie zelfs grote nederlagen geleden, 4-0 en 5-0.

Toch sloot de ploeg van Schmidt het kalenderjaar 2021 af als koploper in de eredivisie, door in het koude en lege Philips Stadion te winnen van Go Ahead Eagles, de promovendus die eerder dit seizoen Ajax nog op een gelijkspel hield in de Johan Cruijff Arena.

Mwene scoorde al na zeven minuten. De rechtsback schoot de bal vanaf de rand van het strafschopgebied voorbij doelman Warner Hahn in de verre hoek. Mwene maakte voor de derde competitiewedstrijd op rij een doelpunt. Ronald Koeman was in 1989 de laatste PSV-verdediger die dat lukte.

PSV liet zich niet van de wijs brengen door de nederlagen tegen Ajax en Feyenoord en won veel van zijn andere wedstrijden. Ook toen het op een zeker moment vijf of zes basisspelers vanwege een blessure ontbraken. Plots bleken Bruma, Mauro Junior, Guti en vooral Doan waardige vervangers. Spelers die PSV bij momenten beter lieten voetballen. Frisser. Bovendien stond er een collectief.

Go Ahead Eagles, de verrassende nummer 11, trok zich massaal terug en hoopte PSV zo lang mogelijk van het scoren af te houden. Daar slaagde de ploeg niet in, omdat Mwene al binnen tien minuten scoorde. Toch bleef het lang spannend. Gakpo, Vertessen, Götze en Vinicius misten in kansrijke positie. De ene kans was nog groter dan de ander.

Twintig minuten voor tijd moesten de bezoekers uit Deventer met tien man verder. Verdediger Joris Kramer vloerde de doorgebroken Vertessen. Scheidsrechter Higler zag in eerste instantie geen overtreding in de tackle, maar werd gecorrigeerd door de VAR. Een paar minuten later ontsnapte PSV aan de gelijkmaker toen een vrije trap van Philippe Rommens doorschoot. Drommel Joël Drommel redde.

Een kwartier voor tijd besliste PSV de wedstrijd en wist het zeker dat het als koploper aan het kerstmaal kon. De ingevallen Maxi Romero zette goed door en legde de bal breed op Gakpo. De aanvaller en beste speler van PSV schoot de bal eenvoudig in het lege doel.