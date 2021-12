PSV - FC Utrecht: Drommel wint duel tussen twee talentvolle en grillige keepers

Philipp Mwene heeft de 4-1 voor PSV gemaakt, Utrecht-keeper Maarten Paes is verslagen. Beeld ANP

Drommel won met PSV van Utrecht (4-1), mede doordat Paes bij drie van de vier doelpunten niet vrijuit ging. Twee keer liet hij zich verrassen in de korte hoek. Ook sloeg hij een voorzet voor de voeten van PSV-speler André Ramalho, die de bal in het lege doel schoot.

Zo werd de wedstrijd tussen de nummer drie en vier van de eredivisie ook het duel tussen twee talentvolle, maar grillige Nederlandse keepers. Ze kwamen uit voor verschillende vertegenwoordigende elftallen van Oranje. Doelmannen groter dan 1.90 meter onder een vergrootglas. Soms bejubeld, dan weer verguisd. Goede reddingen afgewisseld met schlemielige fouten.

Neem de 25-jarige Drommel. De vierde doelman van Oranje keepte een geweldige wedstrijd in de Europa League tegen Real Sociedad, maar verwerkte tegen Heerenveen vorige week een vrije trap niet goed, waardoor PSV twee punten verprutste. Eerder dit seizoen maakte de van FC Twente overgekomen keeper al een fatale fout tegen Willem II, leidend tot een nederlaag.

‘Drommel is zich aan het ontwikkelen. Hij heeft deze ervaringen nodig om een betere keeper te worden’, aldus PSV-coach Roger Schmidt. ‘Natuurlijk zie ik liever dat hij zich ontwikkelt zonder fouten te maken, maar soms moet je accepteren dat iemand in de fout gaat. Wij geven hem het vertrouwen, hij moet het uiteindelijk laten zien.’

Gevierde man

Paes kent dit seizoen een vergelijkbare wisselvallige prestatiecurve. De 23-jarige doelman, die zes keer het doel van Jong Oranje verdedigde, was de gevierde man na de knappe overwinning van Utrecht op bezoek bij Ajax (0-1). Twee weken later blunderde hij tegen AZ. Zaterdag leidden zijn fouten de nederlaag in, nadat Utrecht via een kopbal van Mike van der Hoorn nog wel op voorsprong was gekomen.

‘We worden afgestraft door de fouten die we maken. Maar het waren niet alleen de fouten van Paes’, zei René Hake, trainer van Utrecht. ‘Uiteindelijk is de keeper wel het eindstation, die ook een fout maakt. Als je er tegen PSV een echte wedstrijd van wilt maken, is dit niet iets wat je wilt.’

Samen met Justin Bijlow vormen Drommel en Paes de nieuwe generatie Nederlandse doelmannen, al is de Feyenoord-keeper het verst in zijn ontwikkeling. De 23-jarige Rotterdammer ontpopte zich onder bondscoach Louis van Gaal razendsnel tot eerste doelman van Oranje en lijkt de meest logische keuze onder de lat, volgend jaar op het WK in Qatar.

Uit de statistieken van databureau Opta Sports blijkt dat Bijlow dit seizoen 1,6 doelpunt meer heeft voorkomen dan op basis van de kwaliteit van de kansen mag worden verwacht. Ajax-doelman Remko Pasveer overlegt in de eredivisie de beste cijfers. De 38-jarige keeper voorkwam 4,7 doelpunten. Dezelfde cijfers onderschrijven de wisselvallige prestaties van zowel Paes als Drommel.

Cijfers

Volgens Opta heeft Paes 1,4 doelpunt meer tegen gekregen dan op basis van de kwaliteit van de kansen berekend was. Drommel doet het in het shirt van PSV nog slechter: hij had volgens de statistici bijna acht doelpunten (-7,7) minder tegen moeten krijgen. Alleen Cambuur-doelman Sonny Stevens doet het op basis van de cijfers slechter (-11,6).

‘Ik kijk ook naar data, maar die zeggen mij niet alles’, aldus Schmidt. ‘Ik vertrouw ook op wat ik zie. Bovendien is het niet alleen de taak van de keeper om ballen tegen te houden. Tegenwoordig zijn keepers veel meer betrokken bij de opbouw en moeten de ruimtes voor zich kunnen bespelen.’

Ook Hake gebruikt de statistieken, die voor Paes tot afgelopen zaterdag nog positief waren. ‘Dat betekent dat hij in de wedstrijden ervoor ook een paar goede reddingen heeft verricht’, aldus de trainer die in de rust niets zei tegen Paes toen hij al twee keer halfslachtig had ingegrepen. ‘Hij wist het dondersgoed, dan moet je een speler even met rust laten.’

Opvallend: Drommel kreeg tegen Utrecht maar één bal op doel tegen. De doelman was kansloos op de harde kopbal van dichtbij van Van der Hoorn. Verder hoefde hij geen enkele redding te verrichten. Paes daarentegen kreeg zes ballen op doel te verwerken. Hij redde twee keer.

Had Utrecht een serieuze kans willen maken om voor het eerst sinds 1980 weer een keer in het Philips Stadion te winnen, dan had de doelman de houdbare ballen van de PSV’ers Cody Gakpo, Ritsu Doan en Ramalho moeten pakken. Op het doelpunt van verdediger Phillipp Mwene was hij kansloos.