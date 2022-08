PSV faalt opnieuw in voorportaal van de Champions League

PSV-invaller Xavi Simons wordt onderuit geschoffeld door John Lundstram van Rangers die daarvoor geel krijgt. Rangers zou wel winnen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Zoals wel vaker als het spannend is in voetbal, schoot het spel zelf er schromelijk bij in, op de bloedhete woensdag die beslissend was voor de voortgang van het Europese seizoen van PSV. PSV faalde niet voor het eerst op het moment van de waarheid en speelt dit seizoen opnieuw in de Europa League, op het tweede niveau.

Uiteindelijk ging het in de play-off voor de Champions League tegen Rangers FC mis (0-1) door een blunder na een uur, waarbij Ramalho bij een poging het spel op te bouwen de bal verloor aan Tillmann, die Colak eenvoudig liet scoren. Ook doelman Benitez was deels schuldig aan de treffer, want hij speelde na de terugspeelbal van Obispo de Braziliaan Ramalho kort aan op de rand van het strafschopgebied, terwijl die half gedekt stond.

Al waren het dan buitenlanders die schuldig waren aan de goal, het is ook een uitvloeisel van de ‘Nederlandse ziekte’ te noemen. Eeuwig opbouwen, laag, over de grond, kort, achteruit, ook als het helemaal niet kan. Het loopt zo vaak fout af, ook vorige week bij Brentford - Manchester United met Erik ten Hag, die vervolgens in de topper tegen Liverpool voor een veel directer speelwijze koos.

Saillant is wat dat aangaat het onlangs verschenen boek van Pepijn Lijnders, de assistent van Jürgen Klopp bij Liverpool. Lijnders vertelt in Intensity onder meer over de jaarlijkse nieuwigheden die ze bij de training invoeren om het spel te verbeteren. Eén van de speerpunten vorig seizoen was om de eerste bal altijd naar voren te spelen. Altijd. Het is vermoedelijk een aardige les voor de Nederlandse voetbalcultuur.

Weinig te zoeken in Champions League

Met het spelniveau dat PSV woensdag liet zien, had de club, de gelukkige overwinning op Monaco in gedachten, ook weinig te zoeken gehad in de Champions League, waar het grote geld te verdienen is. Geregeld wierp de vraag zich op wat hier allemaal gebeurde in de broeikas, qua chaos op het veld, ontbrekende techniek en te vroeg afgebroken combinaties. Tal van acties die tot de basis van de voetbalprof in de hogere regionen zouden mogen behoren, mislukten knullig. Het zal de spanning zijn geweest, of de compactheid van het spel. PSV voetbalde gaandeweg iets beter, vooral in het laatste deel van de eerste helft, en had de pech dat spits Luuk de Jong na rust uitviel met een blessure.

In die eerste helft was weinig gebeurd. Ja, eens moest de beslissing vallen in Eindhoven, na de 2-2 van vorige week. Eens, na al die honderden hartstochtelijk gezongen liederen, na al die duizenden bekers bier die vloeiden uit de tappunten op de omloop. Maar afgezien van het element spanning ontbrak het pure voetbal.

Reuring was er al genoeg vooraf, ook door de onsportiviteit die het spel te vaak in de greep heeft. Een groepje supporters dat in de nacht knalvuurwerk ontstak bij het hotel van de tegenstander, om de nachtrust te verstoren. Supporters van PSV die de bus van Rangers ophielden bij het stadion, hetgeen tot hevige verontwaardiging leidde bij trainer Giovanni van Bronckhorst, die vergeefs vroeg om uitstel van de wedstrijd. Al die ongein wordt tegenwoordig redelijk normaal gevonden. Het hoort er zogenaamd bij. Wie er iets van zegt, is een zeurpiet. Nou, bij deze.

Noeste werklui

Opvallend in de opstelling van PSV was het toch voorzichtige karakter van het middenveld. Trainer Ruud van Nistelrooij houdt vast aan twee controleurs, noeste werklui, Ibrahim Sangaré en Erick Gutierrez. Joey Veerman, belangrijk als aangever en schutter, met zijn prachtige traptechniek, is gemiddeld de meest aanvallende middenvelder, terwijl hij meestal beter is als hij meer kan regisseren, als hij meer ruimte heeft om zijn passes te versturen. Veerman één linie naar achteren en jongeling Xavi Simons achter de spitsen klinkt logischer, maar vermoedelijk acht Van Nistelrooij die opstelling te aanvallend.

Hij bracht Simons overigens wel, voor de geblesseerd uitgevallen aanvoerder Luuk de Jong. Simons voetbalde hangend op rechts, rechtsbuiten Saibari schoof naar de spitspositie, Cody Gakpo bleef vooral aanvallen over links. Het is onbekend of Gakpo zijn laatste wedstrijd voor PSV speelde, in de belangstelling van Engelse clubs als hij staat. Ook hij kon zijn elftal niet naar een hoger niveau tillen.

PSV had zijn beste periode kort voor rust, toen Luuk de Jong de bal recht op doelman McLaughlin schoot na een fijne voorzet van Jordan Teze, en toen Gakpo de bal handig vrijmaakte na een pass van Saibari, doch overschoot. Rangers kwam na rust voorzichtig opzetten en schoot via Lawrence al op de lat, kort voor de goal. Zonder de blunder van de defensie had het vermoedelijk nog een eeuw geduurd voordat een doelpunt was gevallen.