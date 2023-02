PSV’er Xavi Simons is onnavolgbaar, helemaal voor de spelers van FC Groningen

PSV’er Xavi Simons is met de bal aan de voet Damil Dankerlui van FC Groningen te snel af.

Xavi Simons is nauwelijks af te stoppen. De 19-jarige smaakmaker van PSV bereidde tegen FC Groningen een doelpunt voor en scoorde op fraaie wijze, als opmaat voor de ruime overwinning tegen de zwalkende hekkensluiter: 6-0. Het was alweer zijn tiende treffer en zesde assist van het seizoen.

Tegenstanders die willen voorkomen dat de kwikzilverachtige Simons gevaarlijk wordt, komen vaak handen en voeten te kort. De behendige middenvelder was dit seizoen al tien keer het slachtoffer van een overtreding die een gele kaart opleverde. Het is het meest van alle spelers in de eredivisie.

Ook bij een lichter vergrijp – zonder gele kaart – is hij vaak de pineut. Tegenstander zetten hem al 46 keer onreglementair de voet dwars. Met zijn dribbels en beweeglijkheid is de tiener – 1.68 meter en 70 kilo – een plaag voor zijn opponenten. Alleen tegen Emmen-middenvelder Mark Diemers was vaker slachtoffer van een overtreding (52), blijkt uit cijfers van statistiekenbureau Opta.

Handelingssnelheid

‘Hij heeft een heel hoge handelingssnelheid aan de bal en weet de ruimtes op het veld goed te vinden. Daarnaast is hij wendbaar en snel. Dat maakt hem lastig te bespelen’, zegt Joey Pelupessy. De aanvoerder van Groningen kreeg in de eerste helft als directe tegenstander vaak te maken met Simons. Hij kon het af zonder gele kaart, maar wist niet te voorkomen dat de PSV’er voor rust al beslissend was.

Simons bewoog als centrale middenvelder slim naar zijkant om de bal te ontvangen. Na een combinatie met Johan Bakayoko bood hij Luuk de Jong een niet te missen kans. ‘We hadden afgesproken dat ik in de as zou blijven en dat onze linkerkant hem dan zou oppakken’, aldus Pelupessy. ‘Dat hebben we niet goed gedaan. Als je zo’n goede speler zoveel ruimte geeft, weet je dat het een lange avond wordt.’

In aanloop naar het duel lichtte Groningen-trainer Dennis van der Ree twee spelers uit bij de Eindhovenaren: Joey Veerman en Simons. ‘Zij zijn belangrijk bij PSV. Veerman met zijn passes en Simons omdat hij voortdurend onderweg is. Hij krijgt de bal, speelt een ploeggenoot in, beweegt zelf weer door en is ook nog eens rap.’

Met behulp van videobeelden had Van der Ree zijn ploeg laten zien op welke manier Simons zich vaak beweegt. ‘We wisten wat hij ging doen en daar zaten we niet kort genoeg op. Dat heb ik gemist bij mij ploeg. Want als je hem kwijt bent, ben je hem ook echt kwijt.’

Barcelona en Paris SG

Direct na rust was Simons opnieuw beslissend, toen hij de bal op de rand van het strafschopgebied van Veerman kreeg aangespeeld. Hij nam de bal achter het standbeen mee, draaide weg van zijn tegenstander en schoot fraai raak in de bovenhoek. Het verraadde nog maar eens de klasse van de enkelvoudige international, die zijn opleiding genoot bij Barcelona en in de zomer transfervrij overkwam van Paris Saint-Germain.

De kampioen van Frankrijk, waar Simons vorig seizoen dagelijks met Messi, Neymar en Mbappé trainde, wist wel een clausule in het contract af te dwingen: de club kan hem voor 12 miljoen terugkopen, mocht Simons daar voor openstaan. PSV is achter de schermen druk bezig om de verbintenis met Simons, die nog tot 2027 vastligt in Eindhoven, open te breken en de clausule eruit te slopen.

Trainer Ruud van Nistelrooij ziet in zijn pupil een ‘sleutelspeler’ voor de komende jaren. ‘Hij is een exceptionele speler en wat hij laat zien is bijzonder’, zei hij vorige week al. En na het duel tegen Groningen: ‘Hij moet vooral blijven trainen zoals hij traint en zijn vak blijven beleven zodat hij dat nu beleeft. Het plezier dat hij erin stopt en eruit haalt, werkt aanstekelijk voor iedereen.’

Europa League

Niet alleen in de eredivisie is Simons een handenbinder. Ook in de Europa League, waar hij tot nu toe één keer scoorde, moeten zijn tegenstanders regelmatig aan de noodrem trekken. Met zes gele kaarten is hij in het tweede toernooi van Europa de speler die de meeste gele kaarten ‘mee’ kreeg. PSV neemt het donderdag in de tussenronde op tegen Sevilla.

Na een trits overtredingen tegen Heerenveen voor de winterstop zei Simons al eens tegenover de camera van ESPN dat hij er wel tegen kan, al die trappen. ‘Ik sta gewoon op en ga weer door.’ De spelers van Groningen vergrepen zich maar één keer onreglementair aan hem, maar moesten wel toezien hoe hij met een assist en doelpunt de basis legde voor de ruime overwinning.

PSV nam geen gas terug na de 2-0 van Simons, die twintig minuten voor tijd onder applaus naar de kant ging. Ook Jarrad Branthwaite, Bakayoko en de ingevallen Guus Til en Fábio Silva scoorden. ‘Simons is al vrij compleet voor zijn leeftijd’, aldus Pelupessy. En Van der Ree: ‘Ik heb nog met zijn vader (Regillio Simons, red.) gespeeld, dus let sowieso iets meer op hem. Normaal vind ik het leuk om hem te zien voetballen, maar dat was vandaag even niet het geval.’