PSV’er Lozano is alleen af te stoppen met een overtreding

Hirving Lozano is nauwelijks af te stoppen. Als de aanvaller van PSV aan een actie begint, is de kans groot dat hij scoort of onreglementair tegen de grond wordt gewerkt. Met zijn twaalfde en dertiende doelpunt van het seizoen bezorgde hij PSV zaterdagavond een benauwde zege op FC Groningen (2-1).

De enige manier om te voorkomen dat hij scoort, is een overtreding maken. Sinds de 23-jarige Mexicaan in de eredivisie speelt, kregen zijn tegenstanders al 36 keer een gele of rode kaart na een fout op hem, blijkt uit cijfers van statistiekenbureau Opta Sports. Verdedigers komen handen en voeten te kort om hem tegen te houden.

Het is een bizar hoog aantal. Nummer twee op de lijst met meeste gele of rode kaart mee in het afgelopen anderhalf jaar is Kingsley Ehizibue. De tegenstanders van de aanvallend ingestelde PEC Zwolle-verdediger moesten zeventien keer aan de noodrem trekken: dat is nog niet eens de helft van het aantal kaarten dat Hirving Lozano te ‘verduren’ kreeg.

Onrust

Van Ron Vlaar tot Nicolás Tagliafico en van Tyrell Malacia tot Tom Beugelsdijk, allemaal vergrepen ze zich aan Lozano. Hoewel de geslepen aanvaller dit seizoen lang niet altijd goed speelt – denk aan Emmen-uit vorige week – veroorzaakt hij met zijn snelheid en dribbels altijd onrust bij de tegenstander. Op zoek naar de kortste route naar het doel.

‘Hij dreigt, dreigt, dreigt en stelt zijn actie zo lang mogelijk uit. Daardoor is het voor een verdediger lastig in te schatten wanneer hij moet ingrijpen. Als je het op het verkeerde moment doet, is hij er met zijn snelheid vandoor of moet je een overtreding maken’, zegt Groningen-verdediger Amir Absalem.

De rechtsback kon het tegen Lozano af zonder kaart, maar moest lijdzaam toezien hoe de Mexicaan, die op slag van rust met een hoofdblessure uitviel, hem twee keer te slim af was en PSV binnen twintig minuten op een 2-0 voorsprong zette. Eerst liep hij zichzelf slim vrij na een voorzet van Steven Bergwijn. Een paar minuten later sloop hij weg uit de rug van Absalem om een voorzet van Gastón Pereiro binnen te tikken.

Dat Lozano met zijn sterke rechterbeen aan de linkerkant speelt, maakt hem volgens Absalem nog moeilijker af te stoppen. De aanvaller kiest vaak voor de actie binnendoor, maar kan ook buitenom – wat hem onvoorspelbaar maakt.

‘Als hij binnendoor gaat, passeert hij zijn tegenstanders over hun vaak zwakke linkerbeen. Zelf ben ik links, dus had er minder moeite mee. Maar ik snap dat veel rechtsbenige verdedigers het lastig vinden.’

Plaag voor menig verdediger

Niet alleen in de eredivisie hebben de tegenstanders hun handen vol aan Lozano. In de Champions League bleek hij eveneens een ware plaag voor menig verdediger. Tijdens de groepsfase van het miljoenenbal was hij de speler die de meeste gele of rode kaarten (7) mee kreeg. Nog voor Paris Saint Germain-vedette Neymar (6) en Barcelona-ster Coutinho (4).

Onder meer Tottenham Hotspur-doelman Hugo Lloris (direct rood) en Barcelona-verdediger Samuel Umtiti (twee keer geel) werden van het veld gestuurd na een overtreding op de watervlugge aanvaller, die niet schuwt om zo nu en dan makkelijk naar de grond te gaan. Maar van een schwalbekoning is geenszins sprake.

In de 63 wedstrijden in alle competities (eredivisie, beker, voorronde Cham­pions League en Champions League) dat Lozano voor PSV in actie kwam, werden zijn tegenstanders 47 keer op de bon geslingerd (gemiddeld 0,75 kaart per wedstrijd mee). In diezelfde wedstrijden scoorde hij 36 keer (0,57 doelpunt per wedstrijd). Lozano is vaker slachtoffer van een overtreding die leidt tot een kaart dan dat hij een doelpunt maakt.

Absalem keek in aanloop naar het duel met PSV meerdere beelden van Lozano om de code van de Mexicaan te ontcijferen. ‘Ik wist wel een beetje welke acties hij zou maken. Toch blijft hij lastig te verdedigen. Dat heeft met zijn kwaliteiten te maken. Het gaat heel snel bij hem. Voor ik het wist, was hij bij mij weggeslopen om de bal twee keer binnen te schieten.’

Niet tevreden

De Groningen-back probeerde Lozano naar eigen zeggen nog uit de tent te lokken door een keer tegen hem aan te lopen of een klein tikje te geven. ‘Op die manier hoop je hem een beetje uit zijn spel te halen, maar hij reageerde niet. Ik denk dat hij het ondertussen wel gewend is dat spelers hem testen.’

Voor Absalem was het niet de eerste keer dat hij als cipier van Lozano diende. Vorig seizoen had hij ook zijn handen vol aan hem, herinnert de verdediger zich. Hoewel hij zaterdag een aardige wedstrijd speelde (hij pakte wel geel na een overtreding op Bergwijn) kon hij niet tevreden zijn.

‘Ik heb altijd als doel dat mijn directe tegenstander niet scoort. Maar Lozano is heel moeilijk te verdedigen. Hij is de beste aanvaller in de eredivisie tegen wie ik heb gespeeld.’