PSV'er De Jong geniet van 'geniale gasten' Bergwijn en Pereiro in overwinning op FC Utrecht

Neem die laatste. Onder de vorige trainer Philip Cocu kwam de Uruguayaan lang niet altijd aan spelen toe. Zijn reputatie: goed in belangrijke wedstrijd, gezegend met een sierlijke techniek, maar ook vaak wat tam. Nonchalant. Zeker tegen kleine clubs. Soms een hele wedstrijd onzichtbaar.

Dromerige momentjes

Zaterdagavond tegen Utrecht bewijst hij voorlopig het gelijk van Van Bommel, die ook in de voorbereiding al een basisplaats had ingeruimd voor Pereiro. Op de nummer tien-positie, als spelverdeler achter de aanvallers. ‘Aan die dromerige momentjes gaan we werken. Maar zelfs als je niet voor PSV bent, vind je hem een mooie speler. Het is een stilist’, zei Van Bommel eerder.

De 1-0 van Pereiro valt tegen Utrecht na 16 minuten spelen. Als De Jong op de rand van het zestienmetergebied naar de grond wordt getrokken, geeft scheidsrechter Bas Nijhuis een vrije trap. Makkelijk gegeven. Saillant, vorig jaar had de PSV-aanvaller nog veel kritiek op Nijhuis. Vogelvrij verklaard, zo voelde De Jong zich soms in de spits, zei hij.

Spits Luuk de Jong in duel met Mark van der Maarel (L) en Willem Janssen van FC Utrecht. Foto ANP

Dan de vrije trap. Pereiro staat naast de bal. Hij kijkt even kort. De aanloop slechts twee meter. Alsof hij de bal een aai geeft, zo neemt hij het schot met links. Een halve lob. FC Utrecht-keeper David Jensen ziet de bal langzaam achter de muur vandaan komen. Een boogje dat eindigt tegen de onderkant van de lat in de linkerkruising. Bewondering vanaf de bank; de uitdrukking op het gezicht van Van Bommel is veelzeggend.

Of die actie een minuut of tien later. Pereiro tikt de bal door de benen van Utrecht-verdediger Mark van der Maarel, doet twee stappen en is er voorbij op de rand van het strafschopgebied. Een kapbeweging, een puntertje en opnieuw is het bijna raak. De Jong komt net niet bij de bal.

‘Wat hij ook af en toe op de trainingen laat zien. Ongelooflijk’, zegt De Jong na afloop over zijn Uruguayaanse ploeggenoot. ‘En het is jammer dat ik vandaag zelf niet scoor, maar het is ook fantastisch om te zien. Als liefhebber. Net als de acties van Steven (Bergwijn, red.)’

Bergwijn ongrijpbaar

Bergwijn is zaterdagavond bij vlagen ongrijpbaar. Net als aan het einde van vorig seizoen. De beste statistieken bij PSV zijn voor de 20-jarige vleugelaanvaller. In kalenderjaar 2018 was hij betrokken bij elf doelpunten: zeven goals en vier assists.

Tegen Utrecht komt Bergwijn vooral de tweede helft op dreef aan de linkerkant van het veld. Verdedigers Ramon Leeuwin en Urby Emanuelson moeten vaak in de achtervolging als ze weer voorbij gespeeld zijn. Soms bijna achteloos, met een simpele schaar en versnelling is Bergwijn ze te snel af. Acht complete dribbels in totaal. De laatste PSV’ers die zo handig aan de wandel ging met de bal? Memphis Depay in 2015, berekende statistiekbureau Opta. Ook vanaf de linkerkant. De beloning is een goal in de 58ste minuut: 2-0.

Steven Bergwijn wordt gefeliciteerd met het maken van de 2-0 tegen FC Utrecht. Foto ANP

PSV wil domineren, klinkt het als Van Bommel en De Jong het spel analyseren na de wedstrijd. Maar de 4-0 gaf wel een vertekend beeld. Dat vond Van Bommel ook. 'Vier doelpunten is veel. En had nog hoger uit kunnen vallen, maar dat was niet verdiend geweest. Het moet nog beter bij ons.'

De nieuwe backs Denzel Dumfries, rechts, en Angeliño, links, spelen nog wat onwennig. Zeker Dumfries heeft het tegen Utrecht af en toe lastig. Na de 3-0 van Hirving Lozano, waarvan nog niet zeker is of hij blijft, maakt Dumfries nog wel een doelpunt: 4-0, kopbal uit een corner. Het wordt collectief gevierd.

Ruimte voor talent

Onder Van Bommel krijgen veel jonge spelers de kans zich te bewijzen. Cocu koos vorig jaar vaak voor de defensief ingestelde Derrick Luckassen om de voorsprong veilig te stellen. Maar zaterdag komt al vrij vroeg Dante Rigo, het 19-jarige Belgische talent, het veld in voor Pablo Rosario, de middenvelder die onder Van Bommel op een basisplaats kan rekenen.

Donyell Malen (19) wordt in de slotfase ook ingebracht en de Argentijnse aanvaller Maxi Romero (19), vorig jaar voor zo’n 10 miljoen euro gehaald van Vélez Sarsfield, kan zaterdag zijn eerste minuten maken in het eerste elftal. Het applaus is vooral voor Pereiro en Bergwijn, die een beiden een staande ovatie krijgen.

Denzel Dumfries maakte het vierde doelpunt in de wedstrijd tegen FC Utrecht. Foto ANP

De manier van spelen van Van Bommel doet wat met de groep, zegt De Jong. ‘Die jonge gasten hebben allemaal het gevoel dat ze erbij horen. En het is nooit makkelijk voor een trainer om iedereen te vriend te houden. Maar er kan zo veel gebeuren: blessures, schorsingen. Daarom moeten alle spelers klaar zijn om mee te doen. Het vertrouwen is in ieder geval groot.’

Toch waakt Van Bommel na afloop voor opportunisme. ‘De manier waarop we willen spelen krijgen we er met fases in. Dat is mooi om te zien. Maar we zijn er nog lang niet.’