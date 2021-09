PSV en Real Sociedad in evenwicht na meeslepend gevecht

Mario Götze, maker van de eerste PSV-goal, strekt zich naar de bal. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Met fijne voetballers in beide ploegen bovendien. Zoals Mario Götze en Cody Gakpo als uitblinkers bij PSV en de Spaanse internationals Mikel Merino en Mikel Oyarzabal als technisch volmaakte voetballers bij Sociedad, de nummer vijf in Spanje vorig seizoen. Al baalde PSV het meest dat het de winst niet naar zich toetrok, omdat het vooral de tweede helft beter was.

PSV imponeerde op de lange weg richting de Champions League, om op de drempel van het miljardenbal te struikelen over Benfica, leidend tot de minder aantrekkelijke Europa League. Al heeft het tweede clubtoernooi van Europa aan status gewonnen, nu nog maar 32 in plaats van 48 ploegen meedoen en de zwakkere clubs veroordeeld zijn tot de nieuwe Conference League.

Geen utopie

Kijk alleen al naar de groep van PSV, met onder meer Sociedad en AS Monaco. Ploegen die niet uit de toon zouden vallen in de Champions League. Clubs waartegen PSV mag bewijzen dat de ambitie om zo snel mogelijk tot de beste 32 clubs van Europa geen utopie blijkt. Zeker nu trainer Roger Schmidt deze zomer zes versterkingen mocht verwelkomen en zijn ploeg een flinke kwaliteitsimpuls kreeg.

In aanloop naar het duel zei PSV-aanvaller Armando Bruma, die één jaar op huurbasis speelde voor Sociedad, dat zijn voormalig werkgever met het combinatiespel het Barcelona uit betere tijden probeert na te doen. De ploeg imponeerde vorig seizoen al tegen AZ in de Europa League.

Ook tegen PSV liet het elftal van trainer Imanol Alguacil zien gezegend te zijn met een handvol goede voetballers. Merino en Oyarzabal waren een plaag voor de PSV’ers. Evenals De Belg Adnan Januzaj en Alexander Isak, die in 2019 nog een half seizoen schitterde in het shirt van Willem II.

Op goede plek

Die Zweeds international stond een paar minuten voor rust op de goede plek om een lage voorzet van verdediger Joseba Zaldúa van dichtbij binnen te tikken en Sociedad op een 1-2 voorsprong te zetten. Even daarvoor had Januzaj Sociedad al op gelijke hoogte gebracht, in een fase dat de Spaanse nummer vijf van vorig seizoen sowieso de betere ploeg was.

PSV begon met veel energie aan het duel, maar moest gedurende de eerste helft toezien hoe Sociedad met het kwartet fijne aanvallers steeds vaker al combinerend vervaarlijk op de helft van PSV verscheen. Schmidt miste de geblesseerde Ibrahim Sangaré en had een pure balafpakker op het middenveld goed kunnen gebruiken.

Net als tegen AZ nam Olivier Boscagli zijn plek naast Marco van Ginkel in en vormde Armando Obispo achterin het centrale duo met André Ramalho. De verdedigers oogde onwrikbaar tegen AZ, maar hadden tegen Sociedad alle moeite om het fundament te vormen waarop PSV kon bouwen. Götze was als wel vaker dit seizoen de spelers op wiens kwaliteiten de ploeg rustte.

Veel drang

De Duitse technicus stond na een half uur op de goede plek toen doelman Alejandro Remiro een harde lage voorzet van Noni Madueke niet goed verwerkte. Van dichtbij zette hij het op dat moment met veel energie spelende PSV verdiend op voorsprong. De thuisploeg voetbalde zoals Schmidt het graag ziet, met veel drang naar voren. Al oogde het plots kwetsbaar voor rust.

Götze trok zich weinig aan van de inzinking van PSV en zette Gakpo tien minuten na rust op fraaie wijze vrij voor de Sociedad-keeper. Eerst poortte hij met fijn gevoel zijn tegenstander om de diepgaande Gakpo op maat te bedienen: 2-2.

Zo ontspon zich een interessant wedstrijd met voortdurend wisselende plotwendingen in het Philips Stadion. PSV herpakte zich en drukte de Spanjaarden verder terug op eigen helft. In de jacht op het derde doelpunt maakte Carlos Vinicius na ruim een uur zijn debuut voor PSV, de Braziliaanse spits die op de laatste dag van de transferperiode voor twee jaar werd gehuurd van Benfica en woensdag zijn werkvergunning kreeg.

Plan B

De fysiek sterke aanvaller (1.90 meter) moet voorin voor meer smaak zorgen bij PSV, dat met Eran Zahavi maar één echte spits in de selectie had. Een zogenoemd Plan B, als Plan A niet werkt. Verder dan een aantal verbeten duels en een gele kaart kwam hij niet.

In blessuretijd raakte de ingevallen Jordan Teze van grote afstand nog de paal. En mocht PSV van geluk spreken dat Oyarzabal aan de andere kant oog in oog met doelman Joël Drommel miste na een verkeerde kopbal terug bij PSV.