PSV en Rangers hunkeren naar het voetbalwalhalla: de Champions League

Ruud van Nistelrooij en Giovanni van Bronckhorst (r) vieren in 2008 de EK-overwinning (3-0) op Italië. Beeld ANP / ANP

De trainers

Twee gentlemen, om een mooi Brits woord te gebruiken, leiden Rangers en PSV als trainer door de play-offs voor de Champions League, dinsdag (in Glasgow) en volgende week woensdag (Eindhoven). Het is de laatste horde naar het walhalla van het clubvoetbal.

Giovanni van Bronckhorst (47, Rangers) en Ruud van Nistelrooij (46, PSV) zijn trainers met stijl, geen mannen die in een ordinair gevecht verzeild raken als Conte (Spurs) en Tuchel (Chelsea) afgelopen zondag, al was Van Nistelrooij als voetballer dan soms een ongekende driftkop. Van Bronckhorst is als trainer ervarener dan de vroegere spits, die wat meer tijd nam voor de opbouw van zijn loopbaan.

Samen waren ze jarenlang international, zoals tijdens de legendarische 3-0 tegen Italië, bij het EK van 2008, toen Van Nistelrooij de 1-0 maakte en Van Bronckhorst de eindstand bepaalde. Als trainer verloor Van Bronckhorst vorig seizoen al een Europese finale, in de Europa League, na strafschoppen tegen Eintracht Frankfurt. De beelden uit Sevilla ontroerden, dankzij tienduizenden verbroederende supporters. Rood verbrande Schotten in tranen omarmden vet lachende Duitsers, herkenbaar aan hun witte T-shirt dat ze in de slotfase van het toernooi massaal bleven dragen, deels uit bijgeloof.

Van Bronckhorst schreed na afloop waardig door de erehaag, door de winnaars gevormd voor de verliezers. Echt trots was hij drie dagen later, toen zijn spelers zich oprichtten om de nationale beker te winnen in de finale tegen Heart of Midlothian. Van Nistelrooij staat nog aan het begin van het grote avontuur als trainer, in zijn eerste seizoen in de eredivisie. De nieuwe PSV-directeur Marcel Brands moest hem nog stimuleren de baan aan te nemen. Hij imponeert door zijn rust, door zijn nadenkendheid. Eén mooie uitspraak, na de moeilijke zege op Monaco, beklijft; dat naïviteit geen woord is uit zijn vocabulaire. PSV wil desnoods met lelijk voetbal winnen. Rangers maakte een forse achterstand goed tegen Union St. Gilles.

Sfeer

Voormalig speler Arthur Numan van Rangers vertelde bij een bezoek aan Ibrox eens over Braveheart, over de verfilming van het verhaal van William Wallace, de krijgsheer die rond 1300 de veel sterkere Engelsen versloeg. Zo moeten we het Schotse voetbal zien volgens hem. Vanuit die positie voetbalt Rangers, ook weer met zo’n typische Brits woord: als de underdog.

Een grote club uit een klein land, in een stadion met intense sfeer, met duizenden in blauw gestoken supporters. Ibrox Stadium intimiderend? Welnee. Dat valt best mee. Het is vooral fantastisch om daar te mogen voetballen. Schotten zijn geweldige zangers op de tribunes, mede omdat de kelen vrijwel altijd zijn gesmeerd. Er gebeurt vrijwel nooit iets negatiefs. Het is alleen een wal van geluid, waardoor het coachen van elkaar soms onmogelijk is. De tribunes staan kort op het veld. Her en der in het oude, geregeld verbouwde stadion, is de traditie zichtbaar. Foto’s en namen van voormalige sterren, het portret van de koningin.

Europa Cup

PSV is hard toe aan Europees succes. Toon Gerbrands, de vorige algemeen directeur, legde zondag bij Studio Voetbal uit dat PSV in acht jaar had voldaan aan alle doelstellingen, op eentje na. PSV had zich vier keer voor de Champions League moeten plaatsen, in plaats van drie keer. Hij ontmoette kritiek vanaf de andere kant van de tafel, omdat van al die Europese avonturen weinig is bijgebleven. Waar Ajax soms imponeerde en Feyenoord de finale bereikte van de Conference League, is alleen de strafschoppenserie in de achtste finale tegen Atlético Madrid, na twee duels zonder doelpunten overigens, echt de moeite waard van het onthouden. Vaak volgde een knullige uitschakeling, zoals afgelopen seizoen onder meer tegen Benfica en Leicester City. De spelers hebben wedstrijden op het hoogste niveau nodig.

Inzet

Ajax voetbalt al jaren op rij in de Champions League en incasseert al seizoenen het totale voor Nederland bestemde bedrag. Elk jaar zijn ze bijna voortdurend aan het rekenen in Amsterdam. Wedstrijdje winnen: hup, weer 2,8 miljoen. Dat tikt heerlijk aan. En daarnaast maken voetballers pas echt naam in de Champions League, dan stijgt hun transferwaarde snel. Mocht PSV de Champions League bereiken, dan is de club al zeker van pakweg 35 miljoen euro, inclusief de startpremie van ruim 15,5 miljoen.