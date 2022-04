PSV en Feyenoord moeten nu het erom gaat, vertrouwen op alles-of-niets-keepers

PSV-keeper Yvon Mvogo. Beeld Pro Shots / Toin Damen

Soepeltjes sprong Heurelho Gomes afgelopen zondagmiddag kort voor PSV - RKC in het volgepakte Philips stadion driemaal naar de lat. En daarna nog drie keer. ‘Hey,’ klonk het bij elke aanraking uit duizenden kelen. Het was vier jaar (2004-2008) lang een vertrouwd ritueel toen de langarmige Braziliaan doelman was bij PSV. Gomes was zo goed en geliefd in Eindhoven dat hij clubambassadeur voor Brazilië is geworden.

Op de tribunes klonk ook de opmerking of de kersverse consul niet nog ergens wat handschoenen had liggen. PSV zucht sinds Gomes’ afscheid naar een topdoelman. Donderdagavond staat tegen Leicester City Yvon Mvogo onder de lat. De return van de kwartfinale van de Conference League, en de daaropvolgende bekerfinale komende zondag, zijn bepalend voor het aanzien van het seizoen van PSV. In Engeland werd het vorige week 0-0 en keepte Mvogo met zelfvertrouwen. Toch houdt Eindhoven zijn hart vast.

Mvogo, overgekomen in de zomer van 2020, blunderde al meermaals in PSV-tricot. Dit seizoen nog maakte hij een cruciale fout tegen AZ. De 27-jarige Zwitser was toen net gebombardeerd tot eerste doelman, maar moest weer gaan zitten, om een week geleden toch weer te worden opgesteld. Dit alles vanwege de aanhoudende vormcrisis bij Joël Drommel, afgelopen zomer nota bene voor 3,5 miljoen euro overgekomen van FC Twente.

Ook in Rotterdam en in Praag, waar Feyenoord aantreedt tegen Slavia, worden schietgebedjes gedaan of Ofir Marciano alsjeblieft niet weer een ketser maakt. 3-3 werd het vorige week in Rotterdam, Marciano zag er vooral bij de 1-1 niet geweldig uit.

Ook Marciano is eigenlijk tweede doelman, maar keept omdat eerste keus Justin Bijlow wederom geblesseerd is. Coach Slot serveerde Marciano na de wedstrijd tegen Ajax, waarin de 32-jarige Israëliër zich tweemaal liet verrassen, al min of meer af door te zeggen dat zijn komst afgelopen zomer het gevolg was van financiële bezuinigingen. Een maand geleden werd de Roemeense doelman Valentin Cojocaru vastgelegd, reden voor de media-afdeling van Feyenoord om die dag tot alternatieve Valentijnsdag uit te roepen, maar Marciano keept nog steeds.

Rijk verleden

PSV en Feyenoord zijn juist clubs met een puike reputatie als het gaat om indrukwekkende sluitposten. Bij PSV draagt de enige Europa Cup I uit de clubhistorie nadrukkelijk de handtekening van Hans van Breukelen. Hij stopte in de finale in 1988 een strafschop van Veloso, zakte op zijn knieën en werd daarna bedolven onder ploeggenoten, want het was meteen klaar. Maar bovenal is PSV de club van Jan van Beveren, volgens velen de in technisch en atletisch opzicht de beste doelman die Nederland ooit had.

Ook in het Feyenoord museum is er aandacht voor een intrigerend keepersverhaal rond de winst van de grootste Europese clubprijs in 1970. Coach Happel wisselde vlak voor de finale de ene Eddy voor de andere. De jonge Eddy Treijtel werd gepasseerd voor de ervaren Eddy Pieters Graafland die deze uitverkiezing in de finale tegen Celtic volledig waarmaakte. Feyenoord had dankzij Joop Hiele, Ed de Goey en Jerzy Dudek decennialang geen klagen over een betrouwbare doelman. De Goey was een cultheld, zoals Ronald Waterreus dat bij PSV werd.

De huidige keepersproblematiek strekt zich al langer uit in Rotterdam en Eindhoven. Feyenoord leek in Bijlow de totale doelman te hebben opgeleid, oordeelde ook bondscoach Louis van Gaal. Hij is koel en atletisch, heeft een goede trap en is in een-tegen-een-situaties ijzersterk. Een Feyenoord-fan van geboorte bovendien. Maar Bijlow is vaak geblesseerd, momenteel voor de tweede maal aan zijn voet.

PSV dacht jaren vooruit te kunnen met Jeroen Zoet. Hij werd eerste keus en international, maar kon de strijd bij Oranje niet winnen van Jasper Cillessen, hoewel die bankzitter was bij Barcelona. Zoet werd in zijn laatste seizoen bij PSV (2019-2020) nogal lullig, maar niet onterecht afgeserveerd door toenmalig coach Van Bommel.

Zoet, momenteel reservekeeper bij La Spezia, wordt momenteel in verband gebracht met Feyenoord als stand-in voor Bijlow. Terwijl Valencia-doelman Cillessen aan PSV wordt gekoppeld.

En dan nog strafschoppen?

Deze noodverbanden kunnen pas volgend seizoen worden aangelegd. In het nu, met Europese glorie op het spel, bouwen Feyenoord en PSV dus op Marciano en Mvogo. Beiden waren niet alleen maar slecht, afgelopen zondag redden ze allebei nog fraai. Mvogo tikte een kiezelhard afstandsschot van RKC-spits Odgaard over de lat. Marciano was snel bij de grond om een kopbal van Heracles-aanvaller Bakis voor de doellijn weg te tikken.

Wat er in hen omgaat, is lastig te peilen. Diepgravende interviews zijn er in deze fase niet bij. ‘Het was een rare week, maar als doelman moet je altijd klaarstaan als er iets gebeurt,’ zei Mvogo vorige week na het duel met Leicester tegen ESPN. En met een brede glimlach: ‘Of ik de volgende wedstrijd speel? Dat moet je de coach vragen.’

Voor Marciano wordt het nog pikanter. Hij ging eerder dit seizoen in de groepsfase tweemaal de fout in op bezoek bij Slavia. Met pijn en moeite werd het nog 2-2. Dat zal nu niet genoeg zijn. Wankel houvast bij een eventuele strafschoppenserie: drie van de laatste vier strafschoppen die Marciano tegen kreeg, gingen er niet in.