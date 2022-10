PSV doet het aardig, maar steelt geen punt bij sterker Arsenal

Granit Xhaka heeft uitgehaald voor de enige goal van de avond. Beeld REUTERS

Zeventig minuten lang hield PSV stand tegen de aanvalsgolven van Arsenal. Maar toen een voorzet van Takehiro Tomiyasu bij een vrijstaande Granit Xhaka terechtkwam, gebeurde het onvermijdelijke. Op technisch knappe wijze brak de Kosovaarse Zwitser de ban. Het was een doelpunt waarmee Arsenal zich, met nog twee duels te gaan in de groepsfase, kwalificeerde voor de knock-outfase van de Europa League. PSV moet nog een van de komende duels winnen.

Eigenlijk had Arsenal, de verrassende koploper van de Premier League, een dag eerder de topper moeten spelen tegen achtervolger Manchester City. Maar door de dood van koningin Elizabeth moest de wedstrijd tegen PSV worden uitgesteld. Er waren te weinig agenten beschikbaar. Dit was het enige gaatje in de bomvolle agenda van met name Arsenal. Voor PSV-fans was het uitstel een dure grap, want velen hadden al een kaartje en hotel geboekt.

Voor PSV was dit het vierde bezoek aan de Noord-Londense grootmacht in twintig jaar. De voorgaande duels eindigden in twee gelijke spelen en een 1-0-nederlaag. Voor trainer Ruud van Nistelrooij was het een reis terug in de tijd. Als spits van Manchester United heeft hij legendarische gevechten met Arsenal geleverd, toen de grote rivaal. ‘Ik verwacht een warme ontvangst. Ik heb ze ongenaakbaar gehouden’, grapte hij voor de wedstrijd, een knipoog naar de cruciale strafschop die hij op Old Trafford miste in het jaar dat Arsenal ongeslagen bleef.

In opbouw

Zo’n titanenstrijd was nu niet aan de orde. PSV is een ploeg in opbouw, en vertoonde afgelopen weken een stijgende lijn na de 3-0 blamage tegen Cambuur. Arsenal-manager Mikel Arteta leek de wedstrijd te beschouwen als een oefenduel. Met het oog op de uitwedstrijd tegen Southampton hield hij vijf basisspelers op de bank, onder wie de gevaarlijke linksbuiten Gabriel Martinelli en de Noorse spelverdeler Martin Odegaard. Arsenal was desalniettemin heer en meester.

Aan de vierduizend PSV-supporters lag het niet. Zingend en dansend overstemden ze het thuispubliek in het volle Emirates Stadium. Op het veld was het tegenovergestelde het geval. De Eindhovenaren kwamen amper over de middenlijn. Talisman Cody Gakpo, afgelopen zomer begeerd door Arsenal, werd amper bereikt. De bezoekers kwamen niet aan opbouwen toe door de hoge druk die Arsenal zette. Vrijwel ongehinderd door donkerblauwe shirts, speelde Arsenal de bal rond, zoals alleen Arsenal dat kan. Elegant en met schijnbaar gemak.

Eén speler stak er bovenuit. Telkens wanneer Bukayo Saka aan de bal kwam, begon het thuispubliek te gonzen. De 21-jarige publiekslieveling met het nummer 7 dribbelde alsof het een lieve lust was. Zijn directe opponent Max Philipp beleefde een moeilijke avond. Aan aanvallen kwam de Duitse vleugelverdediger niet toe. Saka stond dan ook aan de basis van de meeste Arsenal-kansen, maar collega-aanvallers Gabriel Jesus en Eddie Nketiah, met wie Saka de jeugd van Arsenal heeft doorlopen, misten scherpte.

Wurggreep

Ondanks de aanhoudende aanvalsgolven kwam PSV-doelman Walter Benitez zelden in de problemen. Schoten van Granit Xhaka, Kieran Tierney en Fabio Vieira gingen naast of vlogen over. Heel soms wist PSV te ontsnappen aan de rode wurggreep, bijvoorbeeld toen Xavi Simons, de andere 7 die goed speelde, ruimte kreeg om op te rukken naar het vijandelijke strafschopgebied. Maar daar eenmaal gearriveerd leek de 19-jarige middenvelder geen kracht meer over te hebben voor een goed schot. Arsenal-doelman Matt Turner had nog minder te doen dan zijn collega.

Ondanks het gebrek aan balbezit van zijn ploeg, laat staan kansen, kon Van Nistelrooij redelijk tevreden de kleedkamers opzoeken. Na rust kroop PSV wat meer uit zijn schulp. In de 54ste minuut kreeg Simons een halve kans, toen hij een voorzet van de goed ingevallen Jordan Teze in één keer op zijn schoen nam. Maar de bal vloog over. Na deze waarschuwing ging Arsenal verder waar het gebleven was: met het zoeken naar de openingstreffer. Een schot van Jesus werd knap gered door Benitez, die zich revancheerde voor zijn missers in de wedstrijden tegen Glasgow Rangers.

Na een uur besloot Arteta dat de tijd van spelen voorbij was, en bracht hij Thomas Partey en Odegaard in. De twee middenvelders speelden even later een rol in de opbouw die leidde naar het doelpunt. Arsenal kreeg daarna kansen op de 2-0, maar de grootste kans viel aan de andere kant toen Teze ruimte kreeg om de bal klaar te leggen voor invaller Luuk de Jong. Hij speelde de bal iets te scherp. Langs de lijn boog Van Nistelrooij voorover, hand aan zijn hoofd. Dat was de gouden kans om een punt te stelen bij zijn oude vijand.