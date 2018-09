PSV combineert klasse met gif en laat alle energie uit Ajax vloeien: 3-0

PSV staat na zes duels in de eredivisie al vijf punten voor op rivaal Ajax, na een eenvoudige zege (3-0) in de eerste topper van het seizoen. De gifkikkers (in de traditie van Van Bommel) versus de wereldvreemde vrijblijvende Amsterdamse lieverdjes.

PSV is het gif van Mark van Bommel vroeger, maar dan vermenigvuldigd met elf. Op elke plek is het team geïnjecteerd met passie en strijdlust, met zelfvertrouwen, overleg en teamverband. En met klasse als basis, want PSV is meer dan een collectief van werkers. Veel meer.

Kampioen en koploper PSV blies Ajax nog harder weg dan in april, toen het de titelrace besliste. De uitslag was hetzelfde: 3-0. ‘Er staat echt een team, daarop ben ik het meest trots’, zei de winnende trainer Mark van Bommel, de vroegere middenvelder die destijds menig vuurtje opstookte. Hij spinde van tevredenheid over zoveel strijdlust.

Ajax daarentegen viel uiteen in een gezelschap van individualisten. Opnieuw. Geen defensieve kracht, geen weerstand, geen veerkracht na rust. Blijven volharden in hooghartig ogende pogingen om mooi te voetballen, met frivole passeerbewegingen, hakjes en pirouettes. Als het lukt, is het prachtig. Zo niet, dan oogt het vrijblijvend en wereldvreemd. Dan is Ajax veel van hetzelfde. Spiegeltje spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste in Ajaxland.

Gaston Pereiro scoort opnieuw tegen Ajax, de 1-0. Het begin van de overrompeling van Ajax. Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

Plichtmatigheid

Trainer Erik ten Hag van Ajax klaagde in april, bij de kampioenswedstrijd met Cocu als tegenstrever, over de gebrekkige weerstand, over plichtmatigheid. In die zin is hij weinig opgeschoten, ondanks de kwalitatieve impuls. Ajax ging uit van eigen waarden, zei hij na afloop. Maar Ajax, met al die voetballers die zo graag aan de bal zijn, de individuen die kunnen verrukken, kreeg zelfs nauwelijks een kans.

PSV is ook goed zonder bal. Kijk naar spits Luuk de Jong, naar Angelino, Dumfries, Hendrix of wie dan ook, hoe ze zich voor de bal werpen als dat nodig is. Zet dat tegenover Eiting, Frenkie de Jong, Schöne, Neres. Zo lief, zo aardig.

PSV was ook voetballend beter en kan geweldig counteren. ‘We hebben aardig tot goed gespeeld’, vond Van Bommel over de eerste helft. Hij is in voetballende zin niet ruimhartig met complimenten, terwijl Ten Hag zich geregeld op de borst slaat voor een tactische vondst. Zondag gaf hij zichzelf vreemd genoeg geen standje, bij zoveel disbalans in zijn elftal.

Twee opeenvolgende thuisduels won PSV met drie doelpunten verschil van Ajax. Ook vorig seizoen werd het 3-0. De vorige keer dat dat lukte, was 1981-’82 (toen 3-0 en 4-0).

Van Bommel zoekt even plagend zijn collega Ten Hag. Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

Tien, tien, tien

Tien, tien, zong het publiek in Eindhoven al voor rust pesterig, en indrukwekkend was de ovatie voor uitblinker Bergwijn in de slotfase bij zijn wissel. Hoe vroeg ook in het seizoen, PSV staat vijf punten voor na zes duels, met de perfecte score. In het kampioensjaar was PSV dertien punten kwijt onderweg op het moment dat de titel zeker was.

Ajax leefde op de energie uit fijne Europese wedstrijden, maar in de eerste werkelijke test in de eredivisie ging het genadeloos over de knie van de energieke machine. Dumfries, Angelino, Schwaab en Viergever zijn echte verdedigers, terwijl bij Ajax Mazraoui, Blind en Frenkie de Jong in principe middenvelders zijn. Ze zijn gemaakt tot verdediger. Aanvoerder De Ligt is geblesseerd en meteen is er een gat geslagen in de afweer.

In die zin is Ajax ook een kwestie van mooiweervoetbal. En mooi weer, dat was het bepaald niet zondag in Eindhoven, waar het striemend regende, waar PSV in zijn element was. Zoveel geld is uitgegeven door Ajax om de titel terug te halen naar Amsterdam, maar niemand kan centrale verdediger zijn als Matthijs de Ligt geblesseerd is. Wöber zat op de bank. Blijkbaar al afgeschreven. Schuurs is nog niet klaar voor het grote werk. Tegen AEK Athene lukte het zonder De Ligt, die normaliter ook Blind uit de wind houdt, maar de Grieken hadden in de Arena geen intentie om aan te vallen.

Hirving Lozano is feller dan Frenkie de Jong. Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

Karaktermoord

Met PSV, dat thuis sowieso bijna altijd wint, ligt dat anders, met de sneltreinen Bergwijn en Lozano, met de beste kopper van Nederland Luuk de Jong, die meestal Frenkie de Jong tegenkwam. Arme Frenkie, de fijne middenvelder, het grote talent. In feite pleegde Ten Hag karaktermoord op Frenkie de Jong, die best centraal achterin kan spelen, maar niet als hij tegen Luuk de Jong staat. Alsof een jongen tegen een man opklom.

De 1-0 was eigenlijk beslissend. Eerst was daar de slechte aanname van Schöne na een vrije trap van Eiting. PSV nam de aanval over, zoals het dat als geen ander team in Nederland kan. Blind wilde voor De Jong komen, maar de spits won het duel op indrukwekkende wijze, alsof Blind een vliegje was op zijn schouder. De Jong passte op links naar Bergwijn, die soleerde en op de voet van Onana schoot. Pereiro, die een gewoonte maakt van belangrijke doelpunten tegen Ajax, scoorde uit de rebound.

‘Er staat echt een team, daarop ben ik het meest trots’, zei de winnende trainer Mark van Bommel. Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

Bizar was de 2-0, na een matige trap van Onana, een kopbal van Hendrix, de misser van Frenkie de Jong en het beheerste afronden van Luuk de Jong. Bij de 3-0 was Bergwijn weer gelanceerd op links. Frenkie de Jong zag hem op zich afkomen en had nog net tijd voor een schietgebedje, alvorens Bergwijn schoot. Onana redde half, waarna Lozano scoorde.

Zo is PSV in recordtempo gemodelleerd naar het karakter van Van Bommel en is Ajax min of meer hetzelfde als vorig seizoen, maar dan met wat betere voetballers.

75 speelronden wacht Ajax op op een nieuwe nummer-één-notering. De laatste keer dat het bovenaan stond was op 8 mei 2016, toen de titel werd verspeeld.