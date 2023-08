PSV blijft winnen, trainer Peter Bosz blijft mopperen

PSV'er Guus Til schiet, Modibo Sagnan van FC Utrecht probeert tevergeefs tegen te houden. Een doelpunt werd het niet, PSV won wel (2-0). Beeld ANP

Met zijn arm gaf PSV-coach Peter Bosz het ritme en de richting aan toen zijn middenvelders en verdedigers te lang deden over een voortzetting. Hup naar voren en snel een beetje, liet hij met het zwaaiende ledemaat blijken. Zijn boze frons deed de rest. Maar Ibrahim Sangaré wilde zaterdag tegen FC Utrecht nog een keer goed kijken voordat hij de bal naar een volgend station trapt.

Sangaré, een sterke en internationaal zeer gewilde middenvelder, verstuurde uiteindelijk een paar geweldige passes. Maar het ging Bosz allemaal niet snel genoeg. Hij toonde zich na afloop van de 2-0-zege op Utrecht ronduit ontevreden over het spel voor rust, net zoals hij eerder in de week na de ruime winst (4-1) op Sturm Graz zeer kritisch was.

Te laag tempo, te weinig daadkracht aan de bal, te weinig beweging zonder bal, zo klonk de klaagzang zaterdagavond. Bosz keek er somber bij. Op de suggestie van een vragensteller of het gebrek aan beweging misschien door de warmte kwam, liet hij een veelzeggende stilte vallen, gelardeerd met een blik die irritatie over zo oneindig veel domheid vermoedde.

Bart Vlietstra schrijft sinds 2015 over voetbal voor de Volkskrant. Hij werkte ook voor diverse sportprogramma’s op televisie.

Vermoeid na de derde wedstrijd in acht dagen, alle drie direct van groot belang, zou dat kunnen? Eerder werd al gespeeld om de Johan Cruijff schaal tegen Feyenoord (1-0 winst) en dus tegen Sturm Graz in de voorronde van de Champions League (dinsdag is de return in Graz). Ook dat potentiële excuus verwierp Bosz met een vernietigende blik.

Opgetogenheid rond stadion

Grappig, rond het stadion en in Eindhoven heerste na de wedstrijd tegen FC Utrecht opgetogenheid onder PSV-supporters. Drie keer gespeeld, drie keer gewonnen. Met telkens een flink overwicht en een vracht kansen. Ze smachten in Eindhoven naar de eerste titel sinds 2018. Maar misschien nog wel meer naar aanvallend, avontuurlijk voetbal. Onder Phillip Cocu werd PSV drie keer kampioen, maar dat was zo vaak op safe, zoveel tikjes terug, zoveel matige wedstrijden, stelden PSV-supporters Jelle Zwart en Emil Pascanean die helemaal vanuit Delft waren gekomen in de hoop op Bosz-ball; spektakelvoetbal met de achterdeur soms wagenwijd open.

Utrecht kreeg inderdaad een paar grote kansen, maar de topscorer van vorig seizoen Douvikas moest zijn vizier nog scherpstellen. PSV had echter zeventig procent balbezit en ondernam 22 doelpogingen, wierp een andere verslaggever op. Hij werd door Bosz geadviseerd de wedstrijd nog eens in zijn geheel terug te kijken. ‘Dan zie je dat het zo goed nog niet was.’

Genoeg aardige staaltjes waren toch zichtbaar van PSV tegen het compact voetballende, zeer ervaren FC Utrecht. Noa Lang strooide af en toe met fraaie passes met buitenkant rechts en kogelde met links in de blessuretijd van de eerste helft de 1-0 binnen in de bovenhoek. Geregeld denderde linksback Patrick van Aanholt over Lang heen om Isaac Babadi in stelling te brengen. De bal ging er dit keer niet in van de voet van het achttienjarige talent. Bosz wisselde de begiftigde middenvelder, die nog twijfelt over contractverlenging, in de rust. Nee, dat vond de trainer niet lastig. Weer zo’n blik vol onbegrip, dan een afgemeten: ‘uiteindelijk moet je beter spelen om erin te blijven’.

De voor Babadi ingevallen Ismael Saibari bracht snelheid, flair, werklust en overzicht. Hij gaf de assist op Yorbe Vertessen, een andere invaller, voor de 2-0. ‘De invallers maakten het verschil, de basisspelers niet,’ oordeelde Bosz hard.

Vernietigend uithalen

Hoewel diezelfde avond ook Heerenveen-trainer Kees van Wonderen na een winstpartij vernietigend uithaalde naar zijn manschappen, is het niet gebruikelijk dat een trainer openlijk zo kritisch is op zijn (basis-)ploeg na een overwinning met duidelijk verschil. Meestal stippen ze juist de pluspunten aan en bagatelliseren de minpunten. Zo hopen ze de publieke opinie te beïnvloeden over hun eigen presteren en dat van hun spelers. Is ook goed voor het zelfvertrouwen van de ploeg, zo wordt geredeneerd, alsmede voor de marktwaarde van de spelers en van de trainer zelf.

Bosz is na lucratieve jaren bij Maccabi Tel Aviv, Ajax, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen en Olympique Lyon allang en breed financieel onafhankelijk. Maar daarvoor al voer hij zijn eigen koers met immer ‘goed voetbal’ als bestemming.

Met Jerdy Schouten erbij, die voor in totaal zo’n 15 miljoen wordt overgenomen van Bologna, moet dat bij PSV makkelijker worden. Schouten stond ook in de belangstelling van grote Italiaanse clubs, maar Bosz eiste nog een spelversneller op zijn middenveld naast Joey Veerman. Sangaré wordt waarschijnlijk nog verkocht.

Heilige huisjes omver

Eerder bij Ajax schopte Bosz diverse heilige huisjes omver zoals vaste kracht Nemanja Gudelj en de tot aan de hemel geprezen talenten Bazoer, Dijks, Riedewald en El Ghazi. Na een seizoen eiste hij het vertrek van een aantal assistenten, waaronder clubicoon Dennis Bergkamp.

Complimenteus was Bosz zaterdagavond uiteindelijk ook nog wel. Vreemd genoeg over de onbehouwen verdediger André Ramalho, over Saibari en helemaal over de pas 17-jarige invaller Tygo Land. ‘Balvaardig, flair en speelt ballen naar de goede kleur. Unieke speler die een mooie toekomst voor zich heeft.’

Maar ook voor Land geldt: verslapping is ten strengste verboden.