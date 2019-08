PSV blijft tegen Twente steken in 1-1 gelijkspel

PSV’er Denzel Dumfries viert de 1-1 tegen FC Twente. Beeld BSR Agency

Een jaar lang mocht FC Twente zich in de eerste divisie schamen voor het wanbeleid dat de club aan de rand van de afgrond had gebracht. Maar Twente is terug in de eredivisie en dat wilde de aanhang weten ook. De heerlijke ambiance in de nagenoeg uitverkochte Grolsch Veste was het beste bewijs dat Twente uiteraard een verrijking is, ook al wordt de club financieel met plakband aan elkaar gehouden.

Kapseizen

Nog altijd is FC Twente een schip van bijleg dat telkens lijkt te kapseizen en toch weer koers houdt. In april moest de gemeente Enschede opnieuw bijspringen om de club voor een faillissement te behoeden. Het was een beschamende zitting, waarbij 5 miljoen euro werd kwijtgescholden en een bedrag van 9 miljoen euro als een achtergestelde lening werd geparkeerd. Het was de allerlaatste keer, benadrukte het college. Hoe vaak is dat niet gezegd in Enschede?

Vorig jaar zorgden de zogeheten ‘Noabers’ na de degradatie voor een buffer van tientallen miljoenen, maar bij terugkeer op het hoogste niveau moet FC Twente op lange termijn een schuldenlast van 30 miljoen euro wegwerken. Desondanks wist technisch directeur Ted van Leeuwen diverse investeerders weer zo gek te krijgen om een spelersfonds te financieren.

Zo kon de club weer bescheiden winkelen op de Spaanse markt en Van Leeuwen zal zaterdagavond glimlachend hebben geconstateerd dat zijn Japanse troef meteen rendement opbracht. Of de 19-jarige Keito Nakamura dezelfde allure zal krijgen als zijn landgenoot Honda, die via VVV naar Rusland vertrok, moet worden afgewacht. Maar bij zijn debuut kende Nakamura geen podiumvrees.

De werkvergunning was bijtijds geregeld en prompt manifesteerde Nakamura zich als een balvaardige speler, die het legioen in de Grolsch Veste al na zeven minuten in extase bracht. Voor PSV-keeper Jeroen Zoet begint het een pijnlijke statistiek te worden, want opnieuw had hij geen antwoord op een schot van afstand. Het lijkt soms alsof Zoet in bed op zijn zij rolt, zo traag reageert de 28- jarige doelman wanneer hij zich moet strekken naar de hoek.

Weifelende houding

Het begon natuurlijk met de weifelende houding van de PSV-defensie, waarin Trent Sainsbury de dolende Luckassen had vervangen. Nakamura dribbelde, sneed naar binnen, zag niemand op zich afkomen en haalde uit. Zoet zag de bal vlak voor zich opstuiten en moest alweer passen: 1-0. Zoet pakt geen punten voor zijn ploeg en lijkt zijn krediet nagenoeg te hebben verspeeld. Het is wachten tot Lars Unnerstahl eindelijk fit is.

De twee nederlagen tegen Ajax en FC Basel hadden coach Van Bommel tot bezinning gedwongen. Zowaar stapte hij van zijn geloof af door PSV met slechts één controleur te laten spelen. Rosario was het slot op de deur, Gutierrez kreeg een herkansing en Pereiro werd weer in genade aangenomen, nadat zijn zaakwaarnemer een transfer naar Spartak Moskou had geblokkeerd.

AZ-aanvoerder Guus Til profiteerde van die soap rond Pereiro en tekende het contract dat al klaarlag voor de Uruguayaan. Bergwijn en Bruma als vleugelaanvallers leek een logische keuze van Van Bommel, maar Pereiro verhuisde al snel van de middenlinie naar de rechterflank. Een buitenspeler is Pereiro niet, maar voor het eerst begon Lozano op de bank. Wellicht is de Mexicaan op weg naar de uitgang, nu Napoli zich voor hem heeft gemeld.

Flets en steriel

PSV oogde ondanks de wisselingen in de basis flets en steriel, de bal ging plichtmatig rond en de diepgang in het spel ontbrak. Dumfries had al in de tweede minuut de grootste kans voor PSV gemist, maar Twente kon het zich een uur lang permitteren om de bal aan de gerenommeerde tegenstander te laten. Toch kon de gelijkmaker niet uitblijven, omdat Twente te nadrukkelijk achteruit liep.

Met de bijna 36-jarige Paul Verhaegh, vanuit Duitsland teruggekeerd naar de eredivisie en de revaliderende aanvoerder Wout Brama beschikt de ploeg van de jonge coach Gonzalo Garcia over voldoende ervaring. Technisch directeur Van Leeuwen zal nog ergens een scorende spits vandaan moeten toveren, want Tom Boere is door coach Garcia te licht bevonden. Hoe leuk het positiespel van Twente soms is, het venijn ontbreekt te vaak.

Toch was het typerend dat PSV een corner nodig had om de ban te breken, nadat Van Bommel met Gakpo (19) en Ihattaren (17) wederom had gekozen voor de jonge talenten die zich vorig seizoen al hadden aangediend. Gakpo legde de bal op het hoofd van Dumfries, die Twente-keeper Drommel kansloos liet: 1-1. Het bleef eenrichtingsverkeer, maar piepend en krakend hield Twente stand. De 1-1 werd in Enschede gevierd als een overwinning.