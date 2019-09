PSV blijft moeiteloos in spoor Ajax

Timo Baumgartl van PSV in duel met Dennis Johnsen van PEC Zwolle. Beeld VI Images

De laatste zege voor PEC op PSV dateert alweer van 2014 en de huidige ploeg mist eveneens de kwaliteiten om een topclub te pijnigen. Op het kunstgras in Zwolle heerste PSV voor rust zonder veel af te dwingen. Coach Mark van Bommel koos voor dezelfde formatie die titelhouder Ajax op 1-1 had gehouden, nadat hij tegen FC Groningen vier wissels had doorgevoerd.

PEC Zwolle liet de controlerende middenvelder Hendrix vrij in de opbouw om de aanvoer te verstoren naar de aanvallers, die bij PSV doorgaans het verschil maken. De vier ‘cowboys’, zoals Ajax-trainer Erik ten Hag het kwartet Malen, Bergwijn, Ihattaren en Bruma omschreef, speelden te steriel en opnieuw brak Rosario de ban.

De tweede aanvoerder van PSV had twee jaar niet gescoord in de eredivisie en staat nu binnen een week al op twee goals. Na zijn doelpunt tegen FC Groningen was Rosario opnieuw trefzeker, met dank aan PEC-doelman Mous die wel erg traag reageerde op het geplaatste schot: 0-1. Rosario beloofde beterschap na een paar magere optredens, al had hij zijn plotselinge scoringsdrift vast niet voorzien.

Het was toch al niet de middag van de van Cambuur overgekomen doelman Mous, want hij had in de 68ste minuut ook het afstandsschot van Malen moeten pareren. Wederom dook Mous te laat naar de hoek en ging de bal onder zijn arm door: 0-2. En bij de 4-0 voor PSV liet Mous de inzet van Malen glippen, waarna Gutiérrez zijn invalbeurt opfleurde met een treffer.

PSV-keeper Zoet werd in het eerste bedrijf pas serieus in verlegenheid gebracht door een teamgenoot. Na knullig balverlies van Viergever kreeg Ghoochannejhad een vrije schietkans, maar de reflex van Zoet mocht er zijn.

PSV mocht al snel de krachten sparen voor het Europa Leagueduel met het Noorse Rosenborg, zeker toen invaller Doan beheerst de 0-3 aantekende. Het machteloze PEC stelde er slechts plaagstootjes tegenover. PEC-trainer John Stegeman staat in dubbel opzicht voor de zware taak om de club weer in rustiger vaarwater te brengen.

Zijn overgang van Go Ahead naar aartsrivaal PEC Zwolle lag al gevoelig in de regio. Stegeman verspeelde veel krediet toen hij met drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed een verkeersongeluk veroorzaakte. Stegeman kreeg van de club een forse boete, ging diep door het stof en kan nog een gerechtelijke sanctie verwachten.

De geloofwaardigheid van de trainer stond ter discussie, maar hij voelde zich gesteund door de spelersgroep. Stegeman werd bovendien geholpen door het sprookjesachtige debuut van Reza Ghoochannejhad, die als invaller tegen RKC met vier treffers een primeur verzorgde. Maar met 7 punten uit 8 duels zal PEC Zwolle voorlopig achterom moeten kijken, handhaven zal wederom het devies zijn.

PSV blijft keurig in het spoor van Ajax en kan donderdag tegen Rosenborg al de basis leggen voor een langer verblijf in Europa. Alleen de boekhouding bepaalt voorlopig het kapitale verschil tussen de top-twee van Nederland. Ajax presenteerde riante jaarcijfers met een winst van 52 miljoen euro, PSV blijft daar met een plus van 4,6 miljoen euro ver bij achter.