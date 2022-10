PSV begint reeks zware wedstrijden met enorme afgang tegen Cambuur: 3-0

Silvester van der Water opent de score tegen PSV. Beeld ANP

PSV had het vanaf het begin zwaar in het Cambuurstadion tegen een tegenstander die qua statistieken aanvoerder was van vele negatieve klassementen. Doelpunten maken is met name een probleem voor Cambuur. In de voorgaande drie thuiswedstrijden had het nog niet gescoord. Van PSV, dat juist de meeste goals maakte dit seizoen, was nog nooit gewonnen. ‘We hebben de data tegen, maar we gaan minimaal voor een punt,’ sprak Pascal Bosschaart, die de geschorste Henk de Jong verving als hoofdtrainer, vooraf.

Cambuur miste meer mensen, spits en aanvoerder Uldrikis en de gewilde middenvelder Hoedemakers onder meer. Veel trainers zouden dan twee bussen parkeren, zo niet De Jong en Bosschaart die weten dat hun ploeg juist goed is aan de bal. PSV was daar kennelijk niet van op de hoogte of verzuimde de opgedragen taken uit te voeren; hoe dan ook kon Cambuur in alle rust opbouwen via de uitstekend spelende middenvelders Jacobs, Van Kaam en Paulissen. Voorin stonden gewoon drie aanvallers opgesteld, ook al ontberen Van der Water, Boere en Balk de nodige kwaliteit.

Ze maakten het goed met werklust, bluf en taakbewustzijn. Zeker in het laatste kwartier voor rust was Cambuur domweg de betere ploeg en meldde het zich een paar keer gevaarlijk voor het Eindhovense doel.

PSV kreeg alsnog een paar aardige kansen voor rust — wat logisch is gezien het surplus aan kwaliteit, bij met namen Simons, maar Saibari vond tweemaal doelman Virginia op zijn pad.

Geen orde op zaken

Wie dacht dat PSV na rust wel even orde op zaken zou stellen kwam bedrogen uit. Het vermoeide Cambuur werd wat slordiger, maar alsnog kreeg PSV geen grip op de Leeuwarders, integendeel. Cambuur brak direct gevaarlijk uit via Balk die nog het overzicht miste, even later was het echter wel raak voor Cambuur door een heerlijke uithaal vanaf een meter of achttien van Van der Water in de kruising.

Zalig was het uitzicht op de fanatieke MI-side waar een woelige zwarte zee ontstond van Cambuur-fans die wild in het rond sprongen in een poging uiting te geven aan hun onmetelijke vreugde. Oudere fans zullen wellicht in gedachten even teruggaan naar 1996 toen van wereldkampioen Ajax werd gewonnen. Die stunt was nog van een andere orde.

Maar toch, PSV miste van de basisspelers alleen Luuk de Jong en had in de interlandperiode betrekkelijk weinig fysieke pijn geleden. Cody Gakpo zal vrolijk zijn teruggekomen na twee prima interlands. Er was vertrouwen getankt door de 4-3 winst op Feyenoord en de veroverde koppositie twee weken eerder. Maar kennelijk culmineerde al die positiviteit in een enorme lethargie. Linies lagen ver uit elkaar, duels werden halfbakken aangegaan en combinaties mislukten voortdurend.

Positieve noten

Van Nistelrooij greep hard in door tal van belangrijke spelers te wisselen: onder meer Simons, Sangaré, Max en Veerman. Alleen Simons mocht zich daarover beklagen, hij was een van de weinige positieve noten bij PSV.

Het werd niet beter, maar slechter vanuit Eindhovens perspectief. Cambuur bleef fanatiek verdedigen en de aanval zoeken waar het kon. Het werd rijkelijk beloond met rake schuivers van Paulissen en nota bene back Van Wermeskerken.

Het krakkemikkige, maar sfeervolle stadion ontplofte. Cambuur-spelers maakten na afloop een heel lange ereronde onder vrolijke meezingers. PSV droop af, met genoeg om over na te denken tijdens de terugreis van 250 kilometer naar Eindhoven.