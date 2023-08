PSV alleen voor rust onder de indruk van rood-witte gloed Vitesse (3-1)

Vitesse-speler Mats Egbring gaat het kopduel aan met PSV’er Yorbe Vertessen. Beeld Pro Shots / Paul Meima

Aan het doelpunt dat Vitesse zaterdagavond maakte, zat een behoorlijk PSV-tintje. Vanaf het middenveld stak Mathijs Tielemans met de bal aan de voet het halve veld over. Via de rechterflank kwam de bal uiteindelijk voor de voeten van Marco van Ginkel, die van dichtbij raak schoot.

De een, Tielemans, voetbalde vanaf zijn achtste in de jeugdopleiding van PSV en maakte deze zomer de overstap van Jong PSV naar Vitesse. De ander, Van Ginkel, was aanvoerder van PSV toen de club in 2018 het laatste landskampioenschap vierde. Zaterdag namen ze het op tegen hun oude club.

Ze waren niet de enige bij Vitesse. In Arnhem hebben ze dit seizoen een ware PSV-enclave. Naast Van Ginkel en Tielemans startten ook doelman Eloy Room en verdediger Nicolas Isimat-Mirin in de basis tegen hun voormalige werkgever. Terwijl ook de geblesseerde Davy Pröpper en reservespeler Simon van Duivenbooden het shirt van PSV droegen.

PSV-contingent

Een belangrijke reden voor het aanzienlijke PSV-contingent in Arnhem is trainer Phillip Cocu, ook al zo iemand met een rijke historie bij de club uit Eindhoven. Hij won als speler en coach meerdere titels met PSV. Isimat-Mirin, Room, Pröpper en Van Ginkel voetbalden onder Cocu bij PSV.

In de catacomben van Gelredome analyseert de trainer in heldere taal de nederlaag (1-3) tegen PSV en gaat hij in op de rood-witte gloed die dit seizoen over Vitesse ligt. ‘Natuurlijk speelt het mee dat je die jongens uit je PSV-tijd kent, maar vergeet niet dat Room, Van Duivenbooden, Pröpper en Van Ginkel in de jeugdopleiding van Vitesse hebben gespeeld en jongens van de club zijn’, zegt hij. ‘Dat vind ik een grote plus.’

De 30-jarige Van Ginkel, die een half jaar geleden terugkeerde naar Vitesse en in Eindhoven op weinig speeltijd kon rekenen, beaamt dat de aanwezigheid van Cocu een rol heeft gespeeld bij de keuze voor zijn oude club. ‘Anders weet ik niet of ik nu hier had gespeeld.’ En ook Tielemans (21), die Cocu uit zijn tijd van PSV kent, maar niet onder hem trainde, zag het als een voordeel dat Cocu in Arnhem aan het roer staat.

‘Het heeft misschien meegespeeld, maar is niet doorslaggevend geweest in mijn keuze’, zegt de middenvelder uit Veldhoven. ‘Ik heb vooral voor Vitesse gekozen omdat ik meteen een goed gevoel bij de club had en geloof in het plan dat ze met mij hebben. Bovendien wilde ik graag in de eredivisie spelen.’

Ander punt in carrière

Van Ginkel en Tielemans mogen dan allebei een PSV-verleden hebben, het punt waarop ze in hun carrière staan is heel anders. Van Ginkel speelde al meer dan 200 wedstrijden in de eredivisie en vertoefde een paar jaar in het buitenland. Tielemans speelde tegen PSV zijn tweede wedstrijd op het hoogste niveau in Nederland. ‘We hebben een heel jonge ploeg, dus kunnen de ervaring van Van Ginkel, Pröpper en Isimat goed gebruiken.’

Met Mats Egbring viel tegen PSV een 16-jarig talent in. Tielemans: ‘Veel jonge spelers zijn vaak nog speels, dat merk ik ook aan mezelf. Dat is een kwaliteit, maar ook een gevaar. Ik maak dan weleens fouten die ik niet mag maken. De ervaren jongens overkomt dat veel minder snel. Door elke dag met hen te trainen, zie je welke keuzes zij in bepaalde situaties maken.’

Met Peter Bosz aan het roer hoopt PSV dit seizoen voor het eerst in vijf jaar de landstitel weer te pakken. Bij Vitesse liggen de prioriteiten heel ergens anders. De club kende vorig jaar een moeizaam seizoen en vocht lange tijd tegen degradatie. Dat moet dit seizoen anders. ‘Bij PSV speelde je altijd om de prijzen, dat is hier even anders. Maar dat maakt voor mij geen verschil’, zegt Van Ginkel.

Overstap geen degradatie

Hij ziet zijn overstap naar Vitesse dan ook niet als een degradatie. ‘Soms zet je in je carrière een stap omhoog en soms omlaag. Maar het belangrijkste is dat je gewoon lekker kunt voetballen.’ Daar sluit Tielemans zich bij aan. ‘Voor mij voelt het niet alsof ik niet geslaagd ben bij PSV. Ik had kunnen blijven, maar dacht dat deze stap beter zou zijn voor mijn ontwikkeling.’

Schuilt er nog een gevaar in om een handvol oud-spelers van dezelfde club in een team te hebben? Van Ginkel denkt van niet. Het is niet zo dat zij een groepje vormen, legt hij uit. Integendeel. ‘Iedereen gaat met elkaar om en we hebben allemaal hetzelfde doel: het zo goed mogelijk doen met Vitesse.’

Ook Cocu ziet alleen het positieve ervan. Dat hij de spelers als persoon kent, noemt hij het grootste voordeel. ‘Bij een nieuwe speler moet je buiten zijn voetbalkwaliteiten ook kunnen inschatten of hij qua karakter bij de club en binnen het team past. Dat is makkelijker als je al met jongens gewerkt hebt.’

Op de vraag of het voor hemzelf nog een bijzondere wedstrijd was tegen PSV, reageert hij gevat. Grappend: ‘Het was alleen speciaal geweest als we drie punten hadden gepakt.’