PSV akkoord met Spurs over transfer Bergwijn

Steven Bergwijn. Beeld BSR

Bergwijn moet nog wel medisch gekeurd worden door de Engelse club van manager José Mourinho. Tottenham, zesde in de Premier League, heeft behoefte aan een extra aanvaller omdat Harry Kane lang is uitgeschakeld.

PSV ontvangt naar verluidt ruim 30 miljoen euro voor de 22-jarige aanvaller, die negen interlands voor Oranje speelde. Bergwijn belde zondagochtend trainer Ernest Faber op, met de mededeling dat Tottenham interesse in hem heeft. De aanvaller kwam daarom niet in actie in de competitiewedstrijd tegen FC Twente (1-1). PSV is Europees al uitgespeeld en vloog vorige week ook uit het bekertoernooi door een nederlaag tegen eerstedivisionist NAC Breda (2-0).

In de eredivisie staat PSV op de vijfde plaats. De teleurstellende resultaten van de afgelopen maanden leidden in december tot het ontslag van trainer Mark van Bommel. Faber maakt het seizoen af op de bank.

Bergwijn verlengde in de zomer zijn contract in Eindhoven nog tot medio 2023. Hij stond in de belangstelling van Sevilla en Ajax, maar besloot PSV trouw te blijven. De geboren Amsterdammer, die in 2011 de jeugdopleiding van Ajax verruilde voor die van PSV, vierde drie landstitels met de Brabantse club (2015, 2016 en 2018).

Bergwijn was dit seizoen in de eredivisie goed voor vijf doelpunten en tien assists. PSV raakte in een negatieve spiraal toen zowel Bergwijn als Donyell Malen in oktober geblesseerd raakten. Zonder de twee aanvallers vloog PSV uit de Europa League en raakte het achterop in de titelstrijd. Bergwijn maakte eind november zijn rentree, maar kon PSV ook niet op de weg terug helpen. De international maakte de laatste weken een wat geïrriteerde indruk en ergerde zich binnen de lijnen vaak zichtbaar aan de dingen die misgingen.