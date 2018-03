Prutsvoetbal van PSG tegen Real Madrid laat zien: geld is geen garantie dat het lukt

Wie verslaat Real in de Champions League, dat is de hamvraag

Real, zonder de niet helemaal fitte Modric en Kroos (nog ingevallen), speelde niet eens zo goed, in een systeem met de aanvallers Ronaldo en Benzema. Ronaldo was zelfs puur vervelend nu en dan, met zijn schwalbes en onbestrafte natrappende beweging in de eerste helft. Maar Ronaldo is dé man van de Champions League, de laatste jaren. Zidane spaart hem soms zelfs in de competitie, om te vlammen in Europa. Dat doet hij op bestelling. Met zijn doelpunt evenaarde hij het record van Ruud van Nistelrooij, die eveneens in negen wedstrijden op rij in de Champions League scoorde. Bij Ronaldo, 33 jaar inmiddels, bestaat die reeks dus uit de finale van vorig seizoen en alle wedstrijden in deze jaargang. Veertien treffers in totaal, in die negen duels. Geweldig.



Met de 0-1 vloeide de spanning die er eigenlijk nooit was weg en speelde Real de wedstrijd rustig uit, zeker na de rode kaart voor Verratti. Cavani maakte met een gelukje nog 1-1, maar met tien man was PSG sowieso kansloos. Real won zelfs, toen Marquinhos het schot van Casemiro van richting veranderde. Opnieuw de kwartfinales dus voor de Spanjaarden, en Real hoeft zich alleen nog te concentreren op prolongatie van de beker. In de nationale beker is het elftal uitgeschakeld, in de competitie bedraagt de achterstand op Barcelona vijftien punten. Wie verslaat Real in de Champions League? Dat is de hamvraag.