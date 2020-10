Protheses van Leeper zijn te lang om te mogen meedoen bij de valide atleten

Blake Leeper op de Paralympics in Londen, in 2012. Beeld Getty Images

Hij had de nieuwe Oscar Pistorius willen worden. Maar Blake Leeper, de paralympisch atleet die op de Olympische Spelen in Tokio wilde meedoen bij de valide atleten, zal niet in de voetsporen treden van de Blade Runner uit Zuid-Afrika. Leeper verloor zijn zaak bij het internationaal sporttribunaal Cas omdat zijn blades te lang zijn. De lange protheses die hij gebruikt leveren volgens de wereldatletiekbond een oneerlijk voordeel op ten opzichte van atleten met twee benen.

De 31-jarige Amerikaan werd geboren zonder onderbenen. Hij had al een succesvolle carrière als paralympisch atleet. Op de Paralympics in Londen in 2012 won hij zilver op de 400 meter, achter Pistorius, en brons op de 200 meter. In 2018 werd hij de snelste man op blades toen hij op de 400 meter het wereldrecord van Pistorius verbrak met een tijd van 45,05 seconden. Die toptijd scherpte hij later aan tot 44,42.

Blake wil net als Pistorius, die in Londen in 2012 zowel bij de Olympische Spelen als op de Paralympics in actie kwam, bij de valide atleten meedoen. De olympische deelname van Pistorius veroorzaakte veel discussie in de internationale sportwereld. Toen hij werd toegelaten werd er gevreesd voor het voortbestaan van de Paralympics. Na zijn deelname zijn de regels aangescherpt. Sporters moeten nu bewijzen dat ze geen voordeel ondervinden van hun kunststofprotheses. Pistorius kwam niet verder dan de halve finale op de 400 meter.

‘Racisme speelt rol’

Als Leeper wel met onderbenen was geboren, zouden die volgens de wereldatletiekbond zo’n vijftien centimeter korter zijn geweest dan de lengte van zijn huidige protheses. Leeper is het daar niet mee eens. Hij denkt dat er bij zijn lichaamsverhoudingen langere benen passen. Zijn advocaat zei tegen de BBC dat racisme een rol heeft gespeeld in het oordeel van de rechter omdat de onderzoeken gebaseerd zijn op lichaamsverhoudingen van witte en Aziatische atleten. ‘Er zijn geen gegevens gebruikt van zwarte atleten in deze onderzoeken, alsof zij niet bestaan.’

De wereldatletiekbond zegt dat er geen bewijs bestaat dat Afro-Amerikaanse atleten andere lichaamsverhoudingen hebben, ‘en het maakt zeker niet zo’n groot verschil als in deze casus’.

Na zijn succes op de Paralympics in 2012 ging het bergafwaarts met Leeper. Hij raakte verslaafd aan drank en drugs en miste de Paralympics van 2016 omdat hij bij een dopingtest positief testte op cocaïne. Leeper werd geschorst en raakte zijn sponsorcontracten kwijt. De Amerikaan liet zich behandelen, kwam terug en kwalificeerde zich voor de normale wereldkampioenschappen in 2019. Hij werd uitgesloten van deelname om dezelfde reden waarom hij nu niet naar Tokio kan: hij moet eerst kunnen bewijzen dat de prothese hem geen oneerlijk voordeel zou geven.

Met zijn grote voorbeeld Oscar Pistorius ging het nog veel slechter in de afgelopen jaren. Pistorius schoot zijn vriendin dood in 2013 en werd in 2017 voor dertien jaar en vijf maanden gevangenisstraf veroordeeld. Hij is de eerste en tot nu toe enige invalide sporter die mee heeft gedaan aan de Olympische Spelen, al zijn er meer paralympiërs die met die wens rondlopen.

Blake Leeper probeert alsnog in Tokio te komen. Hij legt zich niet neer bij de beslissing van het Cas.