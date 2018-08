Promovendus De Graafschap verrast zwalkend Feyenoord: 2-0

Feyenoord, winnaar van vijf prijzen in ruim drie jaar, is krakend en piepend het nieuwe seizoen in gestruikeld. In de eerste drie officiële duels was het voorin impotent en hield het achterin een soort fancy fair. Europese uitschakeling is al bijna een feit door de 4-0 nederlaag bij Trencin, nummer 5 van Slowakije, afgelopen donderdag. Die historische dreun werd vanmiddag gevolgd door een 2-0 nederlaag tijdens de competitie-ouverture bij promovendus De Graafschap.

Een treffer van spits Serrarens voor rust en een late van de tot middenvelder omgeturnde aanvaller Nijland waren genoeg voor de zege van de via de play-offs teruggekeerde Superboeren. Feyenoord eindigde het duel met negen man door rood voor Botteghin en Boëtius.

Kopzorgen voor coach Van Bronckhorst, de prijzenpakker die zijn ploeg maar niet structureel aan het voetballen krijgt. Dat verdwijnt vaak naar de achtergrond door al dat zilverwerk (een landstitel, twee bekers en twee Cruijff-schalen), verkregen dankzij individuele klasse, mentale en fysieke kracht, teamgeest en falende concurrentie.

Teleurstelling bij Feyenoorder Jeremiah St. Juste. Foto ANP Pro Shots

Dat moest dit seizoen veranderen met de terugkeer van de gehuurde strateeg Clasie, routinier Van Persie in de spits en centrumverdediger Van der Heijden er weer een heel seizoen bij. Genoeg voetballende klasse, ervaring en inzicht zou je zeggen.

Sloom en slordig

Maar wederom was het sloom, slordig, ongeconcentreerd en ongeorganiseerd wat Feyenoord deze week praktisch 180 minuten liet zien.

Op zompige zondag op de sfeervolle De Vijverberg met de terugkeer van vijf basisspelers was het vergeleken met dramadonderdag ietsje beter. Kansen op de gelijkmaker na de 1-0 van Serrarens, die in de rebound doel trof na een door Feyenoord-doelman Bijlow gekeerde inzet van Owusu, waren er genoeg, maar in de afronding schuilde diezelfde slordigheid als getoond werd tijdens het veldspel. Schrijnend was ook het gebrek aan diepgang zonder bal. Feyenoorders bewogen pas als ze werden aangespeeld en zo bloedheet is het toch niet meer in Doetinchem.

De Graafschap was nota bene minder dan het ontketende Trencin, maar wist de bibbers die het bijna parten speelde tijdens de promotiewedstrijd tegen Almere City, een paar maanden eerder bij de rentree op het hoogste niveau, ditmaal wel in de juiste banen te leiden.

Het was beter in de persoonlijke duels dan de topclub, in het herkennen van de momenten waarop het kon toeslaan, de onderlinge afstanden klopten beter en De Graafschap was ook nog gedisciplineerder dan de Feyenoorders, waarvan Botteghin en Boëtius door een kwartet gele kaarten het veld moesten ruimen.

Ja, de laatste kaart voor de applaudisserende Boëtius was wat overdreven.

Jan-Arie van der Heijden en Eric Botteghin vragen om een penalty voor Feyenoord. Foto ANP Pro Shots

Spelers van reservebanken

Toch was het ook geen toeval dat juist de buitenspeler de wat kinderachtig fluitende Van Boekel slecht aanvoelde. Boëtius, in de voorbereiding al eens teruggezet naar de beloften vanwege zijn weigering aan een training met reserves deel te nemen, kreeg zijn zoveelste kans van Van Bronckhorst, maar liet zich opeten door ene Myenty Abena, opgepikt door De Graafschap bij de beloften van FC Utrecht. Zoals de Achterhoekers wel meer spelers van reservebanken en -teams van eredivisieclubs plukte. Maar ook bij Telstar, Almere en Helmond Sport werd gewinkeld.

Het budget is een fractie van dat van Feyenoord, dat er op papier dit seizoen iets sterker en rijper op moet zijn geworden, maar dit nog geen moment heeft getoond.

Ja, tegen kampioen PSV om de Johan Cruijff schaal bleef het overeind en nam het na de 0-0 de strafschoppen beter waardoor de vijfde prijs werd opgepikt. Feyenoord vierde de trofee uitbundig. Om alle goodwill in een week tijd volledig te verspelen.